https://crimea.ria.ru/20221121/sakharnyy-diabet-kto-v-gruppe-riska-1125391198.html
Сахарный диабет: кто в группе риска
Сахарный диабет: кто в группе риска - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Сахарный диабет: кто в группе риска
Регулярно проверять уровень сахара в крови в первую очередь необходимо людям старше 45 лет, имеющим избыточный вес или заметившим у себя первые признаки... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T08:24
2022-11-21T08:24
2022-11-21T08:24
радио "спутник в крыму"
здоровье
совет эксперта
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110148/68/1101486889_0:52:1641:975_1920x0_80_0_0_91a0d1bca7d3c0a4660dc64f2e8fc812.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Регулярно проверять уровень сахара в крови в первую очередь необходимо людям старше 45 лет, имеющим избыточный вес или заметившим у себя первые признаки заболевания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эндокринолог Клинического многопрофильного центра Святителя Луки КФУ имени Вернадского Ирина Влахова.Во вторую группу входят люди в возрасте от 45 лет, имеющие избыточный вес при отсутствии каких-либо жалоб, или родственников (родителей, родных братьев или сестер) с подобным диагнозом в анамнезе, а также женщины, у которых диабет был диагностирован в период беременности, уточнила специалист."Для начала нужно определить уровень глюкозы в крови, сдав анализ. Если будут выявлены какие-то изменения, нужно принимать меры и наблюдаться в динамике", – рекомендовала она.Если же пациенту поставили диагноз "сахарный диабет", необходимо скорректировать свой образ жизни под наблюдением специалистов, провести "работу над ошибками" и не воспринимать диагноз как приговор, считает Влахова."Изменить свои подходы к питанию, образу жизни, увеличить физическую активность – и это будет самый большой шаг на пути к успеху. В тандеме с медикаментозной коррекцией мы способны добиться хороших результатов", – резюмировала эндокринолог.Ранее диетолог Игнатикова назвала вредную еду для людей 65+.
https://crimea.ria.ru/20220404/kak-izbavitsya-ot-zhira-na-spine-i-rukakh---sovet-endokrinologa-1122846388.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110148/68/1101486889_0:0:1641:1232_1920x0_80_0_0_0a12d13efc6a3499af9dd3b3c601b496.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, совет эксперта, общество
Сахарный диабет: кто в группе риска
Эндокринолог Влахова рассказала, кому в первую очередь нужно сдать кровь на сахар
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Регулярно проверять уровень сахара в крови в первую очередь необходимо людям старше 45 лет, имеющим избыточный вес или заметившим у себя первые признаки заболевания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эндокринолог Клинического многопрофильного центра Святителя Луки КФУ имени Вернадского Ирина Влахова.
"Проверить уровень сахара в крови в первую очередь нужно тем, у кого уже появились какие-то признаки диабета. Это сухость во рту, жажда, ночные учащенные походы в туалет, плохая регенерация тканей, повышенная утомляемость, слабость. Если произошел резкий скачок веса или наоборот - на фоне избыточного веса он быстро ушел. Такие симптомы могут насторожить пациента и сигнализировать о необходимости обследования", – сказала Влахова.
Во вторую группу входят люди в возрасте от 45 лет, имеющие избыточный вес при отсутствии каких-либо жалоб, или родственников (родителей, родных братьев или сестер) с подобным диагнозом в анамнезе, а также женщины, у которых диабет был диагностирован в период беременности, уточнила специалист.
"Для начала нужно определить уровень глюкозы в крови, сдав анализ. Если будут выявлены какие-то изменения, нужно принимать меры и наблюдаться в динамике", – рекомендовала она.
Если же пациенту поставили диагноз "сахарный диабет", необходимо скорректировать свой образ жизни под наблюдением специалистов, провести "работу над ошибками" и не воспринимать диагноз как приговор, считает Влахова.
"Изменить свои подходы к питанию, образу жизни, увеличить физическую активность – и это будет самый большой шаг на пути к успеху. В тандеме с медикаментозной коррекцией мы способны добиться хороших результатов", – резюмировала эндокринолог.