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Сахарный диабет: кто в группе риска - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Сахарный диабет: кто в группе риска
Сахарный диабет: кто в группе риска - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Сахарный диабет: кто в группе риска
Регулярно проверять уровень сахара в крови в первую очередь необходимо людям старше 45 лет, имеющим избыточный вес или заметившим у себя первые признаки... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T08:24
2022-11-21T08:24
радио "спутник в крыму"
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Регулярно проверять уровень сахара в крови в первую очередь необходимо людям старше 45 лет, имеющим избыточный вес или заметившим у себя первые признаки заболевания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эндокринолог Клинического многопрофильного центра Святителя Луки КФУ имени Вернадского Ирина Влахова.Во вторую группу входят люди в возрасте от 45 лет, имеющие избыточный вес при отсутствии каких-либо жалоб, или родственников (родителей, родных братьев или сестер) с подобным диагнозом в анамнезе, а также женщины, у которых диабет был диагностирован в период беременности, уточнила специалист."Для начала нужно определить уровень глюкозы в крови, сдав анализ. Если будут выявлены какие-то изменения, нужно принимать меры и наблюдаться в динамике", – рекомендовала она.Если же пациенту поставили диагноз "сахарный диабет", необходимо скорректировать свой образ жизни под наблюдением специалистов, провести "работу над ошибками" и не воспринимать диагноз как приговор, считает Влахова."Изменить свои подходы к питанию, образу жизни, увеличить физическую активность – и это будет самый большой шаг на пути к успеху. В тандеме с медикаментозной коррекцией мы способны добиться хороших результатов", – резюмировала эндокринолог.Ранее диетолог Игнатикова назвала вредную еду для людей 65+.
https://crimea.ria.ru/20220404/kak-izbavitsya-ot-zhira-na-spine-i-rukakh---sovet-endokrinologa-1122846388.html
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здоровье, совет эксперта, общество
Сахарный диабет: кто в группе риска

Эндокринолог Влахова рассказала, кому в первую очередь нужно сдать кровь на сахар

08:24 21.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦентр диагностики и лечения диабета во Владивостоке
Центр диагностики и лечения диабета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Регулярно проверять уровень сахара в крови в первую очередь необходимо людям старше 45 лет, имеющим избыточный вес или заметившим у себя первые признаки заболевания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эндокринолог Клинического многопрофильного центра Святителя Луки КФУ имени Вернадского Ирина Влахова.

"Проверить уровень сахара в крови в первую очередь нужно тем, у кого уже появились какие-то признаки диабета. Это сухость во рту, жажда, ночные учащенные походы в туалет, плохая регенерация тканей, повышенная утомляемость, слабость. Если произошел резкий скачок веса или наоборот - на фоне избыточного веса он быстро ушел. Такие симптомы могут насторожить пациента и сигнализировать о необходимости обследования", – сказала Влахова.

Во вторую группу входят люди в возрасте от 45 лет, имеющие избыточный вес при отсутствии каких-либо жалоб, или родственников (родителей, родных братьев или сестер) с подобным диагнозом в анамнезе, а также женщины, у которых диабет был диагностирован в период беременности, уточнила специалист.
"Для начала нужно определить уровень глюкозы в крови, сдав анализ. Если будут выявлены какие-то изменения, нужно принимать меры и наблюдаться в динамике", – рекомендовала она.
Если же пациенту поставили диагноз "сахарный диабет", необходимо скорректировать свой образ жизни под наблюдением специалистов, провести "работу над ошибками" и не воспринимать диагноз как приговор, считает Влахова.
"Изменить свои подходы к питанию, образу жизни, увеличить физическую активность – и это будет самый большой шаг на пути к успеху. В тандеме с медикаментозной коррекцией мы способны добиться хороших результатов", – резюмировала эндокринолог.
Ранее диетолог Игнатикова назвала вредную еду для людей 65+.
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