https://crimea.ria.ru/20221121/sakharnyy-diabet-kto-v-gruppe-riska-1125391198.html

Сахарный диабет: кто в группе риска

Сахарный диабет: кто в группе риска - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Сахарный диабет: кто в группе риска

Регулярно проверять уровень сахара в крови в первую очередь необходимо людям старше 45 лет, имеющим избыточный вес или заметившим у себя первые признаки... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T08:24

2022-11-21T08:24

2022-11-21T08:24

радио "спутник в крыму"

здоровье

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Регулярно проверять уровень сахара в крови в первую очередь необходимо людям старше 45 лет, имеющим избыточный вес или заметившим у себя первые признаки заболевания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эндокринолог Клинического многопрофильного центра Святителя Луки КФУ имени Вернадского Ирина Влахова.Во вторую группу входят люди в возрасте от 45 лет, имеющие избыточный вес при отсутствии каких-либо жалоб, или родственников (родителей, родных братьев или сестер) с подобным диагнозом в анамнезе, а также женщины, у которых диабет был диагностирован в период беременности, уточнила специалист."Для начала нужно определить уровень глюкозы в крови, сдав анализ. Если будут выявлены какие-то изменения, нужно принимать меры и наблюдаться в динамике", – рекомендовала она.Если же пациенту поставили диагноз "сахарный диабет", необходимо скорректировать свой образ жизни под наблюдением специалистов, провести "работу над ошибками" и не воспринимать диагноз как приговор, считает Влахова."Изменить свои подходы к питанию, образу жизни, увеличить физическую активность – и это будет самый большой шаг на пути к успеху. В тандеме с медикаментозной коррекцией мы способны добиться хороших результатов", – резюмировала эндокринолог.Ранее диетолог Игнатикова назвала вредную еду для людей 65+.

https://crimea.ria.ru/20220404/kak-izbavitsya-ot-zhira-na-spine-i-rukakh---sovet-endokrinologa-1122846388.html

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