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Крым получит 22 млн рублей для помощи диабетикам в селах
Крым получит 22 млн рублей для помощи диабетикам в селах - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Крым получит 22 млн рублей для помощи диабетикам в селах
Правительство выделит из бюджета 22 миллиона рублей Крыму на дооснащение сельских больниц специальным оборудованием для выявления сахарного диабета. Об этом... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T12:55
2023-10-30T12:55
2023-10-30T13:05
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Правительство выделит из бюджета 22 миллиона рублей Крыму на дооснащение сельских больниц специальным оборудованием для выявления сахарного диабета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник подписал распоряжение о выделении регионам 3,6 млрд рублей на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с этим заболеванием.Так, на оснащение специальным оборудованием районных и участковых больниц будет направлено почти 1,4 млрд рублей.На создание, оснащение или дооснащение региональных эндокринологических центров, а также на работу школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом будет направлено более 2,3 млрд рублей. Средства получат 36 регионов, в числе которых Бурятия, Карелия, Хакасия, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, а также Брянская, Калужская, Кемеровская, Саратовская, Тверская и Челябинская области.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют новый онкологический центр в СевастополеОнкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операцийКуда направят бюджетные деньги в 2024 году – Мишустин
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сергей аксенов, крым, сахарный диабет, здоровье, новости крыма, михаил мишустин, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Крым получит 22 млн рублей для помощи диабетикам в селах
Аксенов: Крым получит 22 млн рублей на помощь больным сахарным диабетом в селах
12:55 30.10.2023 (обновлено: 13:05 30.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Правительство выделит из бюджета 22 миллиона рублей Крыму на дооснащение сельских больниц специальным оборудованием для выявления сахарного диабета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Республика Крым получит более 22 млн рублей из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом". Полученные средства будут направлены на дооснащение медучреждений Крыма, оказывающих помощь сельским жителям, специальным оборудованием для выявления болезни и наблюдения за состоянием здоровья людей с сахарным диабетом", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник подписал распоряжение о выделении регионам 3,6 млрд рублей на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с этим заболеванием.
Так, на оснащение специальным оборудованием районных и участковых больниц будет направлено почти 1,4 млрд рублей.
На создание, оснащение или дооснащение региональных эндокринологических центров, а также на работу школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом будет направлено более 2,3 млрд рублей. Средства получат 36 регионов, в числе которых Бурятия, Карелия, Хакасия, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, а также Брянская, Калужская, Кемеровская, Саратовская, Тверская и Челябинская области.
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