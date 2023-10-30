https://crimea.ria.ru/20231030/krym-poluchit-22-mln-rubley-dlya-pomoschi-diabetikam-v-selakh-1132412998.html

Крым получит 22 млн рублей для помощи диабетикам в селах

Крым получит 22 млн рублей для помощи диабетикам в селах - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Крым получит 22 млн рублей для помощи диабетикам в селах

Правительство выделит из бюджета 22 миллиона рублей Крыму на дооснащение сельских больниц специальным оборудованием для выявления сахарного диабета. Об этом... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T12:55

2023-10-30T12:55

2023-10-30T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Правительство выделит из бюджета 22 миллиона рублей Крыму на дооснащение сельских больниц специальным оборудованием для выявления сахарного диабета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник подписал распоряжение о выделении регионам 3,6 млрд рублей на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с этим заболеванием.Так, на оснащение специальным оборудованием районных и участковых больниц будет направлено почти 1,4 млрд рублей.На создание, оснащение или дооснащение региональных эндокринологических центров, а также на работу школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом будет направлено более 2,3 млрд рублей. Средства получат 36 регионов, в числе которых Бурятия, Карелия, Хакасия, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, а также Брянская, Калужская, Кемеровская, Саратовская, Тверская и Челябинская области.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют новый онкологический центр в СевастополеОнкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операцийКуда направят бюджетные деньги в 2024 году – Мишустин

https://crimea.ria.ru/20221130/chey-organizm-naibolee-vospriimchiv-k-diabetu--endokrinolog-1125600203.html

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