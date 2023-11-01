Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял свыше тысячи боевиков в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231101/kiev-poteryal-svyshe-tysyachi-boevikov-v-zone-spetsoperatsii-za-sutki-1132486125.html
Киев потерял свыше тысячи боевиков в зоне спецоперации за сутки
Киев потерял свыше тысячи боевиков в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Киев потерял свыше тысячи боевиков в зоне спецоперации за сутки
ВСУ потеряли еще 1040 боевиков убитыми и ранеными, отражены четыре атаки по двум направлениям. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов и тяжелая техника... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T16:08
2023-11-01T16:13
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130871331_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9bcaffe0cc6700d6104b59c8c85a0f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 1040 боевиков убитыми и ранеными, отражены четыре атаки по двум направлениям. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов и тяжелая техника производства Польши, США и Великобритании, в том числе и танк Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Купянское, Краснолиманское и Донецкое направленияНа Купянском направлении за минувшие сутки российские военные отразили две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ возле села Синьковка Харьковской области.Убитыми и ранеными ВСУ потеряли до 245-ти военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу "Мста-Б", а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Петровского ЛНР и Серебрянского Лесничества.За сутки противник потерял здесь до 200 человек, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку АS-90, сделанную в Великобритании.На Донецком направлении армия России нанесла поражение живой силе и технике 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле Курдюмовки и Клещеевки ДНР.ВСУ лишились до 245-ти военнослужащих, кроме того, из строя выведены три танка, в том числе Leopard, три автомобиля и две гаубицы Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении - под Угледаром, Урожайным и Старомайорским нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны. Здесь ВСУ потеряли свыше 190 человек, две боевые бронемашины и шесть автомобилей.На Запорожском направлении бойцы СВО нанесли поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Вербового. Уничтожено до 80-ти военнослужащих, три боевые бронемашины и два автомобиля.На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 80 человек убитыми и ранеными, подбиты четыре автомобиля.Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России за сутки сбили два украинских Су-27 над Донецкой Народной Республикой.В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, армия России занимает выгодные рубежи и позиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую тактику используют ВСУ в атаках на Запорожском направлении19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтоженыПочти тысяча боевиков ВСУ ликвидирована в зоне СВО за сутки
https://crimea.ria.ru/20231101/dva-ukrainskikh-istrebitelya-sbity-nad-donbassom-1132485009.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130871331_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_a6fbd33e27cad85d625fa41e22b6e289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Киев потерял свыше тысячи боевиков в зоне спецоперации за сутки

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли 1040 военнослужащих в зоне спецоперации

16:08 01.11.2023 (обновлено: 16:13 01.11.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 1040 боевиков убитыми и ранеными, отражены четыре атаки по двум направлениям. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов и тяжелая техника производства Польши, США и Великобритании, в том числе и танк Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Купянское, Краснолиманское и Донецкое направления

На Купянском направлении за минувшие сутки российские военные отразили две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ возле села Синьковка Харьковской области.
Убитыми и ранеными ВСУ потеряли до 245-ти военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу "Мста-Б", а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
"Кроме того, в районах населенных пунктов Волочанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", - сказано в сообщении.
На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Петровского ЛНР и Серебрянского Лесничества.
За сутки противник потерял здесь до 200 человек, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку АS-90, сделанную в Великобритании.
На Донецком направлении армия России нанесла поражение живой силе и технике 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле Курдюмовки и Клещеевки ДНР.
ВСУ лишились до 245-ти военнослужащих, кроме того, из строя выведены три танка, в том числе Leopard, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении - под Угледаром, Урожайным и Старомайорским нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны. Здесь ВСУ потеряли свыше 190 человек, две боевые бронемашины и шесть автомобилей.
На Запорожском направлении бойцы СВО нанесли поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Вербового. Уничтожено до 80-ти военнослужащих, три боевые бронемашины и два автомобиля.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 80 человек убитыми и ранеными, подбиты четыре автомобиля.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России за сутки сбили два украинских Су-27 над Донецкой Народной Республикой.
В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, армия России занимает выгодные рубежи и позиции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какую тактику используют ВСУ в атаках на Запорожском направлении
19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены
Почти тысяча боевиков ВСУ ликвидирована в зоне СВО за сутки
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
15:33
Два украинских истребителя сбиты над Донбассом
 
Новости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотВооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37Очередь на Крымском мосту растет
16:20Приписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получить
16:08Киев потерял свыше тысячи боевиков в зоне спецоперации за сутки
15:33Два украинских истребителя сбиты над Донбассом
15:31Плач по Муссолини: почему премьер Италии "разрешила" славить Бандеру
15:11Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условие
14:50В ПСБ рассказали крымчанам, как защитить данные в смартфонах
14:47Киев запускает беспилотники на границе с Белоруссией
14:37В Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов
14:32Пересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в Крыму
14:08Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
13:26Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО
13:15Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно
13:07Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу
13:05Крымский мост открыли для проезда
13:01Отбой воздушной тревоги в Севастополе
12:49Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом
12:49Массированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет
12:44В Симферополе пьяный водитель "выронил" пассажира из машины и уехал
12:21Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение
Лента новостейМолния