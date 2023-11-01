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Киев потерял свыше тысячи боевиков в зоне спецоперации за сутки
Киев потерял свыше тысячи боевиков в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Киев потерял свыше тысячи боевиков в зоне спецоперации за сутки
ВСУ потеряли еще 1040 боевиков убитыми и ранеными, отражены четыре атаки по двум направлениям. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов и тяжелая техника... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T16:08
2023-11-01T16:08
2023-11-01T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 1040 боевиков убитыми и ранеными, отражены четыре атаки по двум направлениям. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов и тяжелая техника производства Польши, США и Великобритании, в том числе и танк Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Купянское, Краснолиманское и Донецкое направленияНа Купянском направлении за минувшие сутки российские военные отразили две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ возле села Синьковка Харьковской области.Убитыми и ранеными ВСУ потеряли до 245-ти военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу "Мста-Б", а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Петровского ЛНР и Серебрянского Лесничества.За сутки противник потерял здесь до 200 человек, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку АS-90, сделанную в Великобритании.На Донецком направлении армия России нанесла поражение живой силе и технике 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле Курдюмовки и Клещеевки ДНР.ВСУ лишились до 245-ти военнослужащих, кроме того, из строя выведены три танка, в том числе Leopard, три автомобиля и две гаубицы Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении - под Угледаром, Урожайным и Старомайорским нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны. Здесь ВСУ потеряли свыше 190 человек, две боевые бронемашины и шесть автомобилей.На Запорожском направлении бойцы СВО нанесли поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Вербового. Уничтожено до 80-ти военнослужащих, три боевые бронемашины и два автомобиля.На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 80 человек убитыми и ранеными, подбиты четыре автомобиля.Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России за сутки сбили два украинских Су-27 над Донецкой Народной Республикой.В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, армия России занимает выгодные рубежи и позиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую тактику используют ВСУ в атаках на Запорожском направлении19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтоженыПочти тысяча боевиков ВСУ ликвидирована в зоне СВО за сутки
https://crimea.ria.ru/20231101/dva-ukrainskikh-istrebitelya-sbity-nad-donbassom-1132485009.html
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Киев потерял свыше тысячи боевиков в зоне спецоперации за сутки
Минобороны: за сутки ВСУ потеряли 1040 военнослужащих в зоне спецоперации
16:08 01.11.2023 (обновлено: 16:13 01.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 1040 боевиков убитыми и ранеными, отражены четыре атаки по двум направлениям. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов и тяжелая техника производства Польши, США и Великобритании, в том числе и танк Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Купянское, Краснолиманское и Донецкое направления
На Купянском направлении за минувшие сутки российские военные отразили две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ возле села Синьковка Харьковской области.
Убитыми и ранеными ВСУ потеряли до 245-ти военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу "Мста-Б", а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
"Кроме того, в районах населенных пунктов Волочанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", - сказано в сообщении.
На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Петровского ЛНР и Серебрянского Лесничества.
За сутки противник потерял здесь до 200 человек, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку АS-90, сделанную в Великобритании.
На Донецком направлении армия России нанесла поражение живой силе и технике 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле Курдюмовки и Клещеевки ДНР.
ВСУ лишились до 245-ти военнослужащих, кроме того, из строя выведены три танка, в том числе Leopard, три автомобиля и две гаубицы Д-30.
Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении - под Угледаром, Урожайным и Старомайорским нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны. Здесь ВСУ потеряли свыше 190 человек, две боевые бронемашины и шесть автомобилей.
На Запорожском направлении бойцы СВО нанесли поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Вербового. Уничтожено до 80-ти военнослужащих, три боевые бронемашины и два автомобиля.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 80 человек убитыми и ранеными, подбиты четыре автомобиля.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России за сутки сбили
два украинских Су-27 над Донецкой Народной Республикой.
В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед
, армия России занимает выгодные рубежи и позиции.
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