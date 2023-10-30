Рейтинг@Mail.ru
Работа морского транспорта в Севастополе восстановлена - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231030/rabota-morskogo-transporta-v-sevastopole-vosstanovlena-1132407265.html
Работа морского транспорта в Севастополе восстановлена
Работа морского транспорта в Севастополе восстановлена - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Работа морского транспорта в Севастополе восстановлена
Пассажирский морской транспорт Севастополя – катера и паром – возобновил движение через бухту. Об этом сообщили в дептрансе региона. РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T09:25
2023-10-30T09:25
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости крыма
новости
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128660514_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_90639a21acb310b70c45b11f88787e6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Пассажирский морской транспорт Севастополя – катера и паром – возобновил движение через бухту. Об этом сообщили в дептрансе региона.О приостановке работы катеров и парома, которые курсируют между южной и северной стороной Севастополя сообщалось в 6-40 утра.За два с половиной часа до этого губернатор Севастополя сообщил, что Черноморский флот отбивает над акваторией атаку вражеских беспилотников. В Минобороны уточнили, что огневое поражение было нанесено по району обнаружения двух безэкипажных катеров, а также предупредили о проведении комплекса противоминных и противодиверсионных мероприятий на внешнем рейде Севастопольской бухты. Позже губернатор объяснил задымление в районе внутреннего рейда Севастополя и Северной бухты использованием военными табельных средств маскировки. Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – Минобороны Угроза для ядерных держав и диалог с Украиной: главные заявления Шойгу
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128660514_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6fe476cc361f90121483c17bd76a705d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паромы и катера в севастополе, севастополь, новости крыма, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, транспорт
Работа морского транспорта в Севастополе восстановлена

В Севастополе открыли рейд для пассажирского транспорта через бухту

09:25 30.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаромная переправа в Севастополе
Паромная переправа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Пассажирский морской транспорт Севастополя – катера и паром – возобновил движение через бухту. Об этом сообщили в дептрансе региона.
"Работа морского пассажирского транспорта возобновлена", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
О приостановке работы катеров и парома, которые курсируют между южной и северной стороной Севастополя сообщалось в 6-40 утра.
За два с половиной часа до этого губернатор Севастополя сообщил, что Черноморский флот отбивает над акваторией атаку вражеских беспилотников. В Минобороны уточнили, что огневое поражение было нанесено по району обнаружения двух безэкипажных катеров, а также предупредили о проведении комплекса противоминных и противодиверсионных мероприятий на внешнем рейде Севастопольской бухты.
Позже губернатор объяснил задымление в районе внутреннего рейда Севастополя и Северной бухты использованием военными табельных средств маскировки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – Минобороны
Угроза для ядерных держав и диалог с Украиной: главные заявления Шойгу
 
Паромы и катера в СевастополеСевастопольНовости КрымаНовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26Выкуп жилья и террор соседей: в Севастополе осудят черных риелторов
10:08Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильного
10:03В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБ
09:34Туман в первой половине дня: как работает Керченская паромная переправа
09:25Работа морского транспорта в Севастополе восстановлена
09:02Крымский мост: обстановка утром в понедельник
08:55Массовое ДТП в Керчи: один погибший и четверо пострадавших
08:44Угроза для ядерных держав и диалог с Украиной: главные заявления Шойгу
08:23Крымский мост открыт
08:11Дым в Северной бухте Севастополя - губернатор рассказал о причине
07:57Шойгу назвал колоссальные потери ВСУ с начала контрнаступления
07:37Крымский мост закрыт
07:24В Севастополе остановил работу весь морской транспорт
07:16В России неурожай винограда: коснется ли это Крыма
06:48В ноябре часть россиян получат зарплату с прибавкой: кому ждать повышения
06:04Что будет с ценами на курятину к Новому году – эксперт
05:12Атака беспилотников на Севастополь - что известно
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 30 октября
21:12Главное за день: 29 октября
Лента новостейМолния