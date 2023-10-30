https://crimea.ria.ru/20231030/rabota-morskogo-transporta-v-sevastopole-vosstanovlena-1132407265.html

Работа морского транспорта в Севастополе восстановлена

Работа морского транспорта в Севастополе восстановлена - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Работа морского транспорта в Севастополе восстановлена

Пассажирский морской транспорт Севастополя – катера и паром – возобновил движение через бухту. Об этом сообщили в дептрансе региона. РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T09:25

2023-10-30T09:25

2023-10-30T09:25

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Пассажирский морской транспорт Севастополя – катера и паром – возобновил движение через бухту. Об этом сообщили в дептрансе региона.О приостановке работы катеров и парома, которые курсируют между южной и северной стороной Севастополя сообщалось в 6-40 утра.За два с половиной часа до этого губернатор Севастополя сообщил, что Черноморский флот отбивает над акваторией атаку вражеских беспилотников. В Минобороны уточнили, что огневое поражение было нанесено по району обнаружения двух безэкипажных катеров, а также предупредили о проведении комплекса противоминных и противодиверсионных мероприятий на внешнем рейде Севастопольской бухты. Позже губернатор объяснил задымление в районе внутреннего рейда Севастополя и Северной бухты использованием военными табельных средств маскировки. Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – Минобороны Угроза для ядерных держав и диалог с Украиной: главные заявления Шойгу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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