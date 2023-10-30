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В Севастополе остановил работу весь морской транспорт - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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В Севастополе остановил работу весь морской транспорт
В Севастополе остановил работу весь морской транспорт - РИА Новости Крым, 30.10.2023
В Севастополе остановил работу весь морской транспорт
В Севастополе утром 30 октября остановил работу весь морской транспорт – катера и паром. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T07:24
2023-10-30T07:28
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе утром 30 октября остановил работу весь морской транспорт – катера и паром. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.Сообщается, что для доставки пассажиров на Северную сторону города организуют автобусы, которые будут курсировать по компенсационному маршруту – между площадями Нахимова и Захарова.Ранее, в начале пятого утра 30 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отбивает над морем атаку, по предварительной информации, беспилотных летательных аппаратов, чем объясняются громкие звуки, слышные в разных районах города. Затем в Минобороны России уточнили, что внешний рейд был атакован безэкипажными катерами ВСУ.Накануне ВСУ предприняли массированную атаку на Крым, силами ПВО были сбиты около сорока беспилотников. Известно, что о тренировках военных главы Севастополя и Крыма как правило сообщают заранее, как и о мероприятиях МЧС, связанных с утилизацией боеприпасов.28 октября работа парома, а потом и всего морского транспорта, приостанавливала работу из-за сильного ветра. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объяснили причину атаки ВСУ на СевастопольГород-крепость: как и зачем Севастополь закрывали и открывали
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паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, севастополь, транспорт, новости крыма, крым
В Севастополе остановил работу весь морской транспорт

В Севастополе приостановлена работа всего морского транспорта - дептранс

07:24 30.10.2023 (обновлено: 07:28 30.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе утром 30 октября остановил работу весь морской транспорт – катера и паром. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в 6:40.

Сообщается, что для доставки пассажиров на Северную сторону города организуют автобусы, которые будут курсировать по компенсационному маршруту – между площадями Нахимова и Захарова.
Ранее, в начале пятого утра 30 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отбивает над морем атаку, по предварительной информации, беспилотных летательных аппаратов, чем объясняются громкие звуки, слышные в разных районах города. Затем в Минобороны России уточнили, что внешний рейд был атакован безэкипажными катерами ВСУ.
Накануне ВСУ предприняли массированную атаку на Крым, силами ПВО были сбиты около сорока беспилотников.
Известно, что о тренировках военных главы Севастополя и Крыма как правило сообщают заранее, как и о мероприятиях МЧС, связанных с утилизацией боеприпасов.
28 октября работа парома, а потом и всего морского транспорта, приостанавливала работу из-за сильного ветра.
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