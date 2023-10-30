https://crimea.ria.ru/20231030/morskoy-transport-v-sevastopole-ostanovlen-1132405314.html

В Севастополе остановил работу весь морской транспорт

В Севастополе остановил работу весь морской транспорт - РИА Новости Крым, 30.10.2023

В Севастополе остановил работу весь морской транспорт

В Севастополе утром 30 октября остановил работу весь морской транспорт – катера и паром. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T07:24

2023-10-30T07:24

2023-10-30T07:28

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе утром 30 октября остановил работу весь морской транспорт – катера и паром. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.Сообщается, что для доставки пассажиров на Северную сторону города организуют автобусы, которые будут курсировать по компенсационному маршруту – между площадями Нахимова и Захарова.Ранее, в начале пятого утра 30 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отбивает над морем атаку, по предварительной информации, беспилотных летательных аппаратов, чем объясняются громкие звуки, слышные в разных районах города. Затем в Минобороны России уточнили, что внешний рейд был атакован безэкипажными катерами ВСУ.Накануне ВСУ предприняли массированную атаку на Крым, силами ПВО были сбиты около сорока беспилотников. Известно, что о тренировках военных главы Севастополя и Крыма как правило сообщают заранее, как и о мероприятиях МЧС, связанных с утилизацией боеприпасов.28 октября работа парома, а потом и всего морского транспорта, приостанавливала работу из-за сильного ветра. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объяснили причину атаки ВСУ на СевастопольГород-крепость: как и зачем Севастополь закрывали и открывали

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