https://crimea.ria.ru/20231030/dym-v-severnoy-bukhte-sevastopolya---gubernator-rasskazal-o-prichine-1132405831.html
Дым в Северной бухте Севастополя - губернатор рассказал о причине
Дым в Северной бухте Севастополя - губернатор рассказал о причине - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Дым в Северной бухте Севастополя - губернатор рассказал о причине
Задымление в Севастополе в районе внутреннего рейда связано с работой военных, которые используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T08:11
2023-10-30T08:11
2023-10-30T08:18
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Задымление в Севастополе в районе внутреннего рейда связано с работой военных, которые используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что в связи с проводимыми мероприятиями запах может быть неприятный, "но это абсолютно безопасно".В Севастополе утром 30 октября остановил работу весь морской транспорт – катера и паром. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.Рано утром 30 октября Развожаев сообщил, что Черноморский флот отбивает над морем атаку беспилотников. Позже в Минобороны заявили об огневом поражении двух безэкипажных катера в акватории в Черного моря. Также в ведомстве предупредили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты "проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий".Накануне, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал колоссальные потери ВСУ с начала контрнаступления
https://crimea.ria.ru/20231030/morskoy-transport-v-sevastopole-ostanovlen-1132405314.html
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михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, безопасность, крым, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Дым в Северной бухте Севастополя - губернатор рассказал о причине
Развожаев: дым в Северной бухте и на внутреннем рейде в Севастополе - маскировочный
08:11 30.10.2023 (обновлено: 08:18 30.10.2023)