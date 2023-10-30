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Карта банка вместо пропуска в школу и библиотеку – разъяснение ЦБ - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Карта банка вместо пропуска в школу и библиотеку – разъяснение ЦБ
Карта банка вместо пропуска в школу и библиотеку – разъяснение ЦБ - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Карта банка вместо пропуска в школу и библиотеку – разъяснение ЦБ
Практика применения банковских карт в качестве пропуска в образовательные учебные заведения - "Кампусный проект" - активно внедряется в школах и вузах России на РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T17:31
2023-10-30T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Практика применения банковских карт в качестве пропуска в образовательные учебные заведения - "Кампусный проект" - активно внедряется в школах и вузах России на протяжении последних пяти - семи лет, а Крым присоединился к эксперименту с сентября этого года. Такой формат позволяет обеспечить контроль и безопасность учащихся, открыть доступ к новым сервисам, прокомментировала РИА Новости Крым заведующая сектором платежных систем и расчетов отделения Банка России по РК Татьяна Мефодовская.Эксперимент по внедрению банковских карт в качестве пропуска учеников реализуется как пилотный в нескольких школах Симферополя и Симферопольского района в рамках проекта "Цифровая среда. Образование". По соглашению между Республикой Крым, Национальной системой платежных карт и Российским национальным коммерческим банком, участником пилотного проекта в Крыму определен РНКБ. При этом, по данным минобразования РК, в настоящее время над внедрением проекта также работает "Сбербанк", другие банки тоже могут присоединиться."На базе банковских карт платежной системы "Мир" в Крыму успешно реализуются проекты по размещению разных приложений, включая транспортные, студенческие, социальные и другие. Подобные форматы позволяют обеспечить контроль и безопасность учащихся, открыть доступ к новым сервисам", – поясняет Мефодовская. Кроме того, платформенные решения дают возможность максимально гибко подходить к потребностям каждого региона, каждого университета или школы.В рамках реализации проекта "Цифровая среда гражданина" в Крыму внедряется один из таких форматов – "Кампусный проект" в учебных заведениях. Его цель – постепенный переход в цифровую экосистему, чтобы объединить и интегрировать разные учебные платформы в единую систему на основе привычной всем банковской карты.Студенты и преподаватели могут использовать ее не только как платежный инструмент, но и как "ключ доступа" к нефинансовым сервисам: как пропуск в здания учебных заведений, аудиторий или читательский билет. Также с помощью такого "ключа" можно получать скидки в буфетах учебных заведений. Кроме того, карта открывает доступ к социальным, инфраструктурным и спортивным объектам университета.Как сообщили РИА Новости Крым в республиканском министерстве образования, пилот реализуется в рамках исполнения постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда" и направлен в том числе на организацию безналичной оплаты питания в школах.На республиканском уровне Совмином РК также было принято постановление № 470 "О создании автоматизированной системы управления питанием и доступом в муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым". Срок проведения эксперимента – с 1 сентября 2023 по 1 сентября 2024 года.В прокуратуре РК подчеркнули, что указанный проект реализуется на добровольной основе, участие законных представителей, в том числе родителей обучающихся, в данном проекте является необязательным.В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева выразила мнение, что внедрение такого проекта не нарушает права детей. При этом она указала, что подобные новшества необходимо обсуждать с родителями, так как они касаются персонально каждого ученика.Читайте также на РИА Новости Крым:Вход в школы Крыма по банковским картам: за и противВ России отменят ВПР по иностранным языкам со следующего учебного годаВернуть домоводство в школу: в Крыму оценили инициативу
https://crimea.ria.ru/20231016/vkhod-v-shkolu-po-bankovskim-kartam-v-krymu-deputat-otsenil-initsiativu-1132113921.html
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банк россии, банковская карта, общество, россия, крым, образование в крыму и севастополе, новости крыма, рнкб (пао), школа
Карта банка вместо пропуска в школу и библиотеку – разъяснение ЦБ

Центробанк прокомментировал применение банковских карт в качестве пропуска в школы Крыма

17:31 30.10.2023 (обновлено: 18:10 30.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТурникет
Турникет - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Практика применения банковских карт в качестве пропуска в образовательные учебные заведения - "Кампусный проект" - активно внедряется в школах и вузах России на протяжении последних пяти - семи лет, а Крым присоединился к эксперименту с сентября этого года. Такой формат позволяет обеспечить контроль и безопасность учащихся, открыть доступ к новым сервисам, прокомментировала РИА Новости Крым заведующая сектором платежных систем и расчетов отделения Банка России по РК Татьяна Мефодовская.
Эксперимент по внедрению банковских карт в качестве пропуска учеников реализуется как пилотный в нескольких школах Симферополя и Симферопольского района в рамках проекта "Цифровая среда. Образование". По соглашению между Республикой Крым, Национальной системой платежных карт и Российским национальным коммерческим банком, участником пилотного проекта в Крыму определен РНКБ. При этом, по данным минобразования РК, в настоящее время над внедрением проекта также работает "Сбербанк", другие банки тоже могут присоединиться.
"На базе банковских карт платежной системы "Мир" в Крыму успешно реализуются проекты по размещению разных приложений, включая транспортные, студенческие, социальные и другие. Подобные форматы позволяют обеспечить контроль и безопасность учащихся, открыть доступ к новым сервисам", – поясняет Мефодовская. Кроме того, платформенные решения дают возможность максимально гибко подходить к потребностям каждого региона, каждого университета или школы.
В рамках реализации проекта "Цифровая среда гражданина" в Крыму внедряется один из таких форматов – "Кампусный проект" в учебных заведениях. Его цель – постепенный переход в цифровую экосистему, чтобы объединить и интегрировать разные учебные платформы в единую систему на основе привычной всем банковской карты.
Студенты и преподаватели могут использовать ее не только как платежный инструмент, но и как "ключ доступа" к нефинансовым сервисам: как пропуск в здания учебных заведений, аудиторий или читательский билет. Также с помощью такого "ключа" можно получать скидки в буфетах учебных заведений. Кроме того, карта открывает доступ к социальным, инфраструктурным и спортивным объектам университета.

"Есть еще одна опция, которая внедрена в Крыму в некоторых школах,– использовать банковскую карту как идентификатор для учета в системе питания. Как это работает: с помощью мобильного приложения банка у родителей и учеников школ-участников проекта появилась возможность выбора блюд по школьному меню по предпочтению ребенка за счет разнообразия комплексов питания, в том числе для льготных категорий учащихся. Таким же дистанционным способом родители могут оплатить питание ученика", – уточнила Мефодовская.

Как сообщили РИА Новости Крым в республиканском министерстве образования, пилот реализуется в рамках исполнения постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда" и направлен в том числе на организацию безналичной оплаты питания в школах.
Турникет - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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На республиканском уровне Совмином РК также было принято постановление № 470 "О создании автоматизированной системы управления питанием и доступом в муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым". Срок проведения эксперимента – с 1 сентября 2023 по 1 сентября 2024 года.
В прокуратуре РК подчеркнули, что указанный проект реализуется на добровольной основе, участие законных представителей, в том числе родителей обучающихся, в данном проекте является необязательным.
В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева выразила мнение, что внедрение такого проекта не нарушает права детей. При этом она указала, что подобные новшества необходимо обсуждать с родителями, так как они касаются персонально каждого ученика.
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