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Главные новости Крыма: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Главные новости Крыма: 30 октября
Главные новости Крыма: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Главные новости Крыма: 30 октября
ВСУ совершили ракетную атаку на Крым и Севастополь. Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей. В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T22:35
2023-10-30T22:35
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крым
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сергей аксенов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. ВСУ совершили ракетную атаку на Крым и Севастополь. Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей. В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных. Крым получит 22 млн рублей для помощи диабетикам в селах. В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракетная атака на Крым и СевастопольВ понедельник вооруженные силы Украины предприняли очередную массированную воздушную атаку на Крымский полуостров. В Севастополе работала система противовоздушной обороны, все службы привели в состояние боевой готовности. Военные ЧФ применили маскировку, пустив дымовую завесу в районе Севастопольской бухты. Как стало известно позже, ВСУ попытались атаковать Крымский полуостров с помощью ракет Storm Shadow. По данным Минобороны России, средства ПВО сбили восемь таких ракет в небе над Крымом. Отбой воздушной тревоги поступил примерно через час после ее объявления. В результате падения обломков в частном секторе в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет. У него диагностировали рану голени средней тяжести, угрозы жизни мужчины нет. Кроме того, обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне - никто из детей не пострадал, а также на приусадебный участок на улице Пасечной, в один из дворов на улице Мищенко, в районе Хуторского проезда и на Качинском шоссе. Рано утром внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами. Квартира Зеленского в Крыму нашла нового хозяинаЯлтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма, продана на открытом аукционе в понедельник за 44,3 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС Торги. Согласно данным портала, к торгам были допущены два участника. Победителем стал тот, кто предложил за лот 44 миллиона 356 тысяч рублей - на 20 млн больше, чем первоначальная цена. В Севастополе задержали украинского агентаВ Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, работая на оборудовании оборонительных сооружений в Крыму, мужчина передавал на Украину сведения об их обустройстве с привязкой к географическим координатам.22 миллиона на помощь диабетикамПравительство РФ выделит из федерального бюджета 22 миллиона рублей Крыму на дооснащение сельских больниц специальным оборудованием для выявления сахарного диабета, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник подписал распоряжение о выделении регионам 3,6 млрд рублей на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с этим заболеванием. В Крым на Новый годДополнительные поезда из Москвы и Питера будут ездить в Крым с 25 декабря по 9 января, сообщила в понедельник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". В составы включены плацкартные и купейные вагоны. Продажи билетов открыты с 30 октября.
https://crimea.ria.ru/20231030/vozdushnaya-ataka-na-krym-i-sevastopol-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1132416601.html
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Главные новости Крыма: 30 октября

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 30 октября

22:35 30.10.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкВнезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа
Внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. ВСУ совершили ракетную атаку на Крым и Севастополь. Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей. В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных. Крым получит 22 млн рублей для помощи диабетикам в селах. В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ракетная атака на Крым и Севастополь

В понедельник вооруженные силы Украины предприняли очередную массированную воздушную атаку на Крымский полуостров. В Севастополе работала система противовоздушной обороны, все службы привели в состояние боевой готовности. Военные ЧФ применили маскировку, пустив дымовую завесу в районе Севастопольской бухты. Как стало известно позже, ВСУ попытались атаковать Крымский полуостров с помощью ракет Storm Shadow. По данным Минобороны России, средства ПВО сбили восемь таких ракет в небе над Крымом.
Отбой воздушной тревоги поступил примерно через час после ее объявления. В результате падения обломков в частном секторе в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет. У него диагностировали рану голени средней тяжести, угрозы жизни мужчины нет. Кроме того, обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне - никто из детей не пострадал, а также на приусадебный участок на улице Пасечной, в один из дворов на улице Мищенко, в районе Хуторского проезда и на Качинском шоссе. Рано утром внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами.
В Феодосии на боевое дежурство заступил полк, вооруженный комплексами ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Вчера, 14:51
Ракетная атака на Крым и Севастополь: что известно к этому часу

Квартира Зеленского в Крыму нашла нового хозяина

Ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма, продана на открытом аукционе в понедельник за 44,3 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС Торги. Согласно данным портала, к торгам были допущены два участника. Победителем стал тот, кто предложил за лот 44 миллиона 356 тысяч рублей - на 20 млн больше, чем первоначальная цена.

В Севастополе задержали украинского агента

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, работая на оборудовании оборонительных сооружений в Крыму, мужчина передавал на Украину сведения об их обустройстве с привязкой к географическим координатам.
ДТП
Вчера, 08:55
Массовое ДТП в Керчи: один погибший и четверо пострадавших

22 миллиона на помощь диабетикам

Правительство РФ выделит из федерального бюджета 22 миллиона рублей Крыму на дооснащение сельских больниц специальным оборудованием для выявления сахарного диабета, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник подписал распоряжение о выделении регионам 3,6 млрд рублей на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с этим заболеванием.

В Крым на Новый год

Дополнительные поезда из Москвы и Питера будут ездить в Крым с 25 декабря по 9 января, сообщила в понедельник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". В составы включены плацкартные и купейные вагоны. Продажи билетов открыты с 30 октября.
Турникет - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Вчера, 17:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
Карта банка вместо пропуска в школу и библиотеку – разъяснение ЦБ
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день
00:00Какой сегодня праздник: 31 октября
23:25Главное за день: 30 октября
23:03Путин провел срочное совещание по Махачкале: главные тезисы
22:35Главные новости Крыма: 30 октября
22:16Путин заявил о попытках расколоть российское общество
21:37За мировой нестабильностью стоят США - Путин
21:36Путин: события в Дагестане инспирированы через украинские соцсети
21:17Срочное совещание Путина с силовиками по событиям в Махачкале. Видео
20:51Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста
20:35В ловушке 2,5 недели: в Крыму спасли упавшего в шахту вентиляции котенка
20:03Зачем Гитлеру нужны были Крым и Севастополь
19:36Как идет строительство детского центра реабилитации в Евпатории
19:19В Ялте подросток на мопеде врезался в стену: пострадала девушка-пассажир
18:56Две войны в одной судьбе: Аджимушкай и Мариуполь
18:33Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей
18:10Смертельное ДТП в Крыму: предполагаемый виновник задержан
17:52В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год
17:31Карта банка вместо пропуска в школу и библиотеку – разъяснение ЦБ
17:16В Севастополе расширили список льгот для детей участников СВО
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