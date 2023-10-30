https://crimea.ria.ru/20231030/glavnye-novosti-kryma-30-oktyabrya-1132427252.html

Главные новости Крыма: 30 октября

Главные новости Крыма: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Главные новости Крыма: 30 октября

ВСУ совершили ракетную атаку на Крым и Севастополь. Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей. В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T22:35

2023-10-30T22:35

2023-10-30T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. ВСУ совершили ракетную атаку на Крым и Севастополь. Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей. В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных. Крым получит 22 млн рублей для помощи диабетикам в селах. В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракетная атака на Крым и СевастопольВ понедельник вооруженные силы Украины предприняли очередную массированную воздушную атаку на Крымский полуостров. В Севастополе работала система противовоздушной обороны, все службы привели в состояние боевой готовности. Военные ЧФ применили маскировку, пустив дымовую завесу в районе Севастопольской бухты. Как стало известно позже, ВСУ попытались атаковать Крымский полуостров с помощью ракет Storm Shadow. По данным Минобороны России, средства ПВО сбили восемь таких ракет в небе над Крымом. Отбой воздушной тревоги поступил примерно через час после ее объявления. В результате падения обломков в частном секторе в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет. У него диагностировали рану голени средней тяжести, угрозы жизни мужчины нет. Кроме того, обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне - никто из детей не пострадал, а также на приусадебный участок на улице Пасечной, в один из дворов на улице Мищенко, в районе Хуторского проезда и на Качинском шоссе. Рано утром внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами. Квартира Зеленского в Крыму нашла нового хозяинаЯлтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма, продана на открытом аукционе в понедельник за 44,3 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС Торги. Согласно данным портала, к торгам были допущены два участника. Победителем стал тот, кто предложил за лот 44 миллиона 356 тысяч рублей - на 20 млн больше, чем первоначальная цена. В Севастополе задержали украинского агентаВ Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, работая на оборудовании оборонительных сооружений в Крыму, мужчина передавал на Украину сведения об их обустройстве с привязкой к географическим координатам.22 миллиона на помощь диабетикамПравительство РФ выделит из федерального бюджета 22 миллиона рублей Крыму на дооснащение сельских больниц специальным оборудованием для выявления сахарного диабета, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник подписал распоряжение о выделении регионам 3,6 млрд рублей на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с этим заболеванием. В Крым на Новый годДополнительные поезда из Москвы и Питера будут ездить в Крым с 25 декабря по 9 января, сообщила в понедельник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". В составы включены плацкартные и купейные вагоны. Продажи билетов открыты с 30 октября.

https://crimea.ria.ru/20231030/vozdushnaya-ataka-na-krym-i-sevastopol-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1132416601.html

https://crimea.ria.ru/20231030/massovoe-dtp-v-kerchi-odin-pogibshiy-i-chetvero-postradavshikh-1132406517.html

https://crimea.ria.ru/20231030/karta-banka-vmesto-propuska-v-shkolu-i-biblioteku--razyasnenie-tsb-1132419025.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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