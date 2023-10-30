https://crimea.ria.ru/20231030/aksenov-nagradil-detey-geroev-za-spasenie-utopayuschikh-druzey-1132424643.html

Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей

Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей

Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалями двоих юных крымчан, спасших своих утопающих товарищей. Об этом сообщил глава региона сообщил в своем... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T18:33

2023-10-30T18:33

2023-10-30T18:33

сергей аксенов

дети

крым

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалями двоих юных крымчан, спасших своих утопающих товарищей. Об этом сообщил глава региона сообщил в своем Telegram-канале.Ребятам вручены памятные медали Совета Федерации РФ "За проявленное мужество". Глава Крыма поблагодарил родителей юных героев за воспитание детей и добавил, что о подвигах юных крымчан узнает вся страна в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои".Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин спас тонущего в Салгире ребенкаКупальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спаслиСделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, дети, крым, новости крыма, общество