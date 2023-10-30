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Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей
Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей
Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалями двоих юных крымчан, спасших своих утопающих товарищей. Об этом сообщил глава региона сообщил в своем... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T18:33
2023-10-30T18:33
2023-10-30T18:33
сергей аксенов
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалями двоих юных крымчан, спасших своих утопающих товарищей. Об этом сообщил глава региона сообщил в своем Telegram-канале.Ребятам вручены памятные медали Совета Федерации РФ "За проявленное мужество". Глава Крыма поблагодарил родителей юных героев за воспитание детей и добавил, что о подвигах юных крымчан узнает вся страна в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои".Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин спас тонущего в Салгире ребенкаКупальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спаслиСделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идей
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, дети, крым, новости крыма, общество
Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей
Аксенов наградил двух крымских школьников медалями "За проявленное мужество"