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Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей
Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей
Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалями двоих юных крымчан, спасших своих утопающих товарищей. Об этом сообщил глава региона сообщил в своем... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T18:33
2023-10-30T18:33
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалями двоих юных крымчан, спасших своих утопающих товарищей. Об этом сообщил глава региона сообщил в своем Telegram-канале.Ребятам вручены памятные медали Совета Федерации РФ "За проявленное мужество". Глава Крыма поблагодарил родителей юных героев за воспитание детей и добавил, что о подвигах юных крымчан узнает вся страна в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои".Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин спас тонущего в Салгире ребенкаКупальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спаслиСделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идей
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сергей аксенов, дети, крым, новости крыма, общество
Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей

Аксенов наградил двух крымских школьников медалями "За проявленное мужество"

18:33 30.10.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваДвое юных крымчан отмечены медалями "За проявленное мужество" за спасение утопающих товарищей.
Двое юных крымчан отмечены медалями За проявленное мужество за спасение утопающих товарищей.
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалями двоих юных крымчан, спасших своих утопающих товарищей. Об этом сообщил глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
"В июне этого года Евгений Блейз, рискуя жизнью, спас своего тонущего друга, уже терявшего сознание. Владимир Тихомиров тоже, не задумываясь, бросился на помощь тонувшей девочке. Это настоящий героизм!" - подчеркнул Аксенов.
Ребятам вручены памятные медали Совета Федерации РФ "За проявленное мужество". Глава Крыма поблагодарил родителей юных героев за воспитание детей и добавил, что о подвигах юных крымчан узнает вся страна в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои".
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