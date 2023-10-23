https://crimea.ria.ru/20231023/na-khersonschine-rabotaet-dnepr-23-boevika-vsu-ubity-i-11-raneny-1132261631.html
На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены
На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены - РИА Новости Крым, 23.10.2023
На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены
Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в личном составе и в боевой технике в зоне специальной военной операции на территории Херсонской области. В... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T13:04
2023-10-23T13:04
2023-10-23T13:55
новости сво
херсонская область
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в личном составе и в боевой технике в зоне специальной военной операции на территории Херсонской области. В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены 23 военнослужащих ВСУ и 11 ранены. Об этом сообщают экстренные службы.На Херсонском направлении разбиты две позиции подразделений ВСУ: в поселке Днепрвское и селе Понятовка. В результате в первом населенном пункте ликвидированы семеро военнослужащих Украины, двое получили ранения, во втором убиты пятеро боевиков, ранены трое.Также на Херсонском направлении российскими бойцами уничтожена вражеская лодка в русле Днепра с пятью военнослужащими ВСУ.На Каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение, которое лишило Украину САУ "Гвоздика" и трех боевиков. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д мостаРаботает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУБерег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости сво, херсонская область, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу врага, две позиции и боевую технику
13:04 23.10.2023 (обновлено: 13:55 23.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в личном составе и в боевой технике в зоне специальной военной операции на территории Херсонской области. В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены 23 военнослужащих ВСУ и 11 ранены. Об этом сообщают экстренные службы.
"В островной зоне потери ВСУ составили: трое убитых и четверо раненых. Также уничтожена гаубица Д-3 с боекомплектом", – говорится в сообщении.
На Херсонском направлении разбиты две позиции подразделений ВСУ: в поселке Днепрвское и селе Понятовка. В результате в первом населенном пункте ликвидированы семеро военнослужащих Украины, двое получили ранения, во втором убиты пятеро боевиков, ранены трое.
Также на Херсонском направлении российскими бойцами уничтожена вражеская лодка в русле Днепра с пятью военнослужащими ВСУ.
На Каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение, которое лишило Украину САУ "Гвоздика" и трех боевиков. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести.
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