https://crimea.ria.ru/20231023/na-khersonschine-rabotaet-dnepr-23-boevika-vsu-ubity-i-11-raneny-1132261631.html

На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены

На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены - РИА Новости Крым, 23.10.2023

На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены

Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в личном составе и в боевой технике в зоне специальной военной операции на территории Херсонской области. В... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T13:04

2023-10-23T13:04

2023-10-23T13:55

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херсонская область

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в личном составе и в боевой технике в зоне специальной военной операции на территории Херсонской области. В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены 23 военнослужащих ВСУ и 11 ранены. Об этом сообщают экстренные службы.На Херсонском направлении разбиты две позиции подразделений ВСУ: в поселке Днепрвское и селе Понятовка. В результате в первом населенном пункте ликвидированы семеро военнослужащих Украины, двое получили ранения, во втором убиты пятеро боевиков, ранены трое.Также на Херсонском направлении российскими бойцами уничтожена вражеская лодка в русле Днепра с пятью военнослужащими ВСУ.На Каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение, которое лишило Украину САУ "Гвоздика" и трех боевиков. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д мостаРаботает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУБерег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, херсонская область, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу