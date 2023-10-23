Рейтинг@Mail.ru
На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231023/na-khersonschine-rabotaet-dnepr-23-boevika-vsu-ubity-i-11-raneny-1132261631.html
На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены
На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены - РИА Новости Крым, 23.10.2023
На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены
Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в личном составе и в боевой технике в зоне специальной военной операции на территории Херсонской области. В... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T13:04
2023-10-23T13:55
новости сво
херсонская область
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132056531_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_9d2895b667f698a34a2b842b4ac0ce1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в личном составе и в боевой технике в зоне специальной военной операции на территории Херсонской области. В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены 23 военнослужащих ВСУ и 11 ранены. Об этом сообщают экстренные службы.На Херсонском направлении разбиты две позиции подразделений ВСУ: в поселке Днепрвское и селе Понятовка. В результате в первом населенном пункте ликвидированы семеро военнослужащих Украины, двое получили ранения, во втором убиты пятеро боевиков, ранены трое.Также на Херсонском направлении российскими бойцами уничтожена вражеская лодка в русле Днепра с пятью военнослужащими ВСУ.На Каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение, которое лишило Украину САУ "Гвоздика" и трех боевиков. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д мостаРаботает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУБерег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132056531_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_f69ebf568128d0e6d815352df0dea439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, херсонская область, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу врага, две позиции и боевую технику

13:04 23.10.2023 (обновлено: 13:55 23.10.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в личном составе и в боевой технике в зоне специальной военной операции на территории Херсонской области. В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены 23 военнослужащих ВСУ и 11 ранены. Об этом сообщают экстренные службы.

"В островной зоне потери ВСУ составили: трое убитых и четверо раненых. Также уничтожена гаубица Д-3 с боекомплектом", – говорится в сообщении.

На Херсонском направлении разбиты две позиции подразделений ВСУ: в поселке Днепрвское и селе Понятовка. В результате в первом населенном пункте ликвидированы семеро военнослужащих Украины, двое получили ранения, во втором убиты пятеро боевиков, ранены трое.
Также на Херсонском направлении российскими бойцами уничтожена вражеская лодка в русле Днепра с пятью военнослужащими ВСУ.
На Каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение, которое лишило Украину САУ "Гвоздика" и трех боевиков. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д моста
Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ
Берег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ
 
Новости СВОХерсонская областьГруппировка войск "Днепр"Вооруженные силы РоссииАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:46"Солнце Осени": чем удивит 70-й Бал Хризантем в Никитском ботсаду
14:14Ялтинский международный форум 2023 открылся в Москве
13:55Гинцбург: "Спутник V" перестал защищать от коронавируса
13:32"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофу
13:04На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены
12:40132 удара за сутки: ВСУ не прекращают артиллерийский террор Херсонщины
12:27В Крыму "девяносто девятая" сбила подростка на "зебре"
12:08В Бахчисарае при подъеме в пещерный город пострадала туристка
11:37Смертельное ДТП в Феодосии: водитель иномарки идет под суд
11:22Радио Sputnik возглавил Кирилл Вышинский
11:07Когда построят экотехнопарк в Ленинском районе Крыма
10:40Электричества на всех украинцев не хватит - Азаров
10:07Страшное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу
09:38Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
09:20В Израиле назвали условия отмены наземной операции в секторе Газа
08:34Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсоне
08:02В Севастополе громко – работают реактивные бомбометы
07:52Новые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанам
07:27Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение
07:04Обстановка у Крымского моста утром в понедельник
Лента новостейМолния