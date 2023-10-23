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Как работает Керченская паромная переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 23.10.2023
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Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
Как работает Керченская паромная переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
Керченская паромная переправа в понедельник, 23 октября, работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-10-23T09:38
2023-10-23T09:39
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
керченский пролив
новости крыма
крым
росморречфлот
минтранс крыма
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С 17 июля, когда на Крымском мосту произошел второй теракт, паромы перевезли через Керченский пролив 172 052 пассажира и 50 584 автомобиля. Всего с начала работы переправы 9 октября 2022 года выполнен 6 251 рейс, перевезено 373 109 пассажиров и 212 587 грузовиков.Только за минувшие сутки, по данным минтранса Крыма, паромы доставили 584 пассажиров, 490 единиц автомобильного транспорта и 114 ж/д вагона, совершив в обе стороны 14,5 рейсов.Напомним, что в данный момент Керченская переправа в первую очередь осуществляет перевозку грузовиков, доставляющих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых пассажирских автобусов. Ежедневно с 19.00 до 06.00 работа переправы приостанавливается.Ранее Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе сообщил, что затруднений в проезде к досмотровым пунктам у Крымского моста утром со стороны Керчи и Тамани нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и рискиКак сухопутный маршрут в Крым влияет на рост цен
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, новости крыма, крым, росморречфлот, минтранс крыма, инфографика
Как работает Керченская паромная переправа в понедельник

В Росморречфлоте рассказали о работе Керченской переправы в понедельник

09:38 23.10.2023 (обновлено: 09:39 23.10.2023)
 
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Керченская паромная переправа в понедельник, 23 октября, работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Керченская переправа 23.10.23

"Согласно прогнозу Росгидромета, 23 октября ветер южный 6 – 11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10 – 60 см, температура воздуха 20-22 градуса тепла, температура воды в море +14...+15 градусов", – говорится в сообщении.

С 17 июля, когда на Крымском мосту произошел второй теракт, паромы перевезли через Керченский пролив 172 052 пассажира и 50 584 автомобиля. Всего с начала работы переправы 9 октября 2022 года выполнен 6 251 рейс, перевезено 373 109 пассажиров и 212 587 грузовиков.
Только за минувшие сутки, по данным минтранса Крыма, паромы доставили 584 пассажиров, 490 единиц автомобильного транспорта и 114 ж/д вагона, совершив в обе стороны 14,5 рейсов.
Напомним, что в данный момент Керченская переправа в первую очередь осуществляет перевозку грузовиков, доставляющих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых пассажирских автобусов. Ежедневно с 19.00 до 06.00 работа переправы приостанавливается.
Ранее Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе сообщил, что затруднений в проезде к досмотровым пунктам у Крымского моста утром со стороны Керчи и Тамани нет.
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