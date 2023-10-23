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Эрдоган предложил парламенту Турции одобрить членство Швеции в НАТО - РИА Новости Крым, 23.10.2023
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Эрдоган предложил парламенту Турции одобрить членство Швеции в НАТО
Эрдоган предложил парламенту Турции одобрить членство Швеции в НАТО - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Эрдоган предложил парламенту Турции одобрить членство Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в Великое национальное собрание (парламент) страны подписанный протокол о членстве Швеции в НАТО, предложив... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T17:57
2023-10-23T17:57
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в Великое национальное собрание (парламент) страны подписанный протокол о членстве Швеции в НАТО, предложив народным избранникам ратифицировать документ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в мае прошлого года. 4 апреля 2023 года Финляндия официально принята в состав альянса. При этом Швеция до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию заявки с выполнением Стокгольмом обещаний по борьбе с терроризмом, в том числе с прекращением акций по сожжению Корана. Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".Ранее Эрдоган заявлял, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС.По оценкам экспертов, вступление Швеции и Финляндии обеспечит Североатлантическому альянсу контроль над большей частью побережья Балтийского моря, что повлияет на всю архитектуру региональной безопасности.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в октябре этого года заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности. Он не исключил в ближайшей перспективе размещения на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений.В МИД России заявили, что в качестве ответной меры на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Москва будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо Корана: устав НАТО сожгли в ШвецииВ Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – ШойгуЧто ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога
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реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, турция, нато, в мире, новости, швеция
Эрдоган предложил парламенту Турции одобрить членство Швеции в НАТО

Эрдоган предложил парламенту Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО

17:57 23.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в Великое национальное собрание (парламент) страны подписанный протокол о членстве Швеции в НАТО, предложив народным избранникам ратифицировать документ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

"Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом (Турции) Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Турции", – говорится в заявлении.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в мае прошлого года. 4 апреля 2023 года Финляндия официально принята в состав альянса. При этом Швеция до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию заявки с выполнением Стокгольмом обещаний по борьбе с терроризмом, в том числе с прекращением акций по сожжению Корана. Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Ранее Эрдоган заявлял, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС.
По оценкам экспертов, вступление Швеции и Финляндии обеспечит Североатлантическому альянсу контроль над большей частью побережья Балтийского моря, что повлияет на всю архитектуру региональной безопасности.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в октябре этого года заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности. Он не исключил в ближайшей перспективе размещения на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений.
В МИД России заявили, что в качестве ответной меры на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Москва будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлениях.
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