https://crimea.ria.ru/20231021/za-rossiyskimi-pravami-i-pts-obratilis-1-mln-zhiteley-novykh-regionov-1132234029.html

За российскими правами и ПТС обратились 1 млн жителей новых регионов

За российскими правами и ПТС обратились 1 млн жителей новых регионов - РИА Новости Крым, 21.10.2023

За российскими правами и ПТС обратились 1 млн жителей новых регионов

720 тысяч жителей новых российских регионов получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки. Об этом сообщила официальный РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T10:24

2023-10-21T10:24

2023-10-21T10:24

новые регионы россии

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

водительские права

новости

общество

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. 720 тысяч жителей новых российских регионов получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным МВД РФ, особый порядок предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей определен постановлением Правительства с декабря 2022 года. Действовать он будет до 1 января 2026 года.Чтобы заменить водительское удостоверение на российское, гражданам новых регионов не нужно в этот период сдавать экзамены на право управления транспортным средством, проходить медицинское освидетельствование. При замене документов на автомобиль не требуется прохождение технического осмотра и таможенных процедур.Ранее в Госавтоинспекции Севастополя поясняли, что основанием для получения российских водительских прав являются паспорт гражданина РФ или вид на жительство в России, а также документы, которые подтверждают постоянное проживание на территории новых субъектов.Кроме того, необходимо предоставить водительское удостоверение, которое было выдано компетентными органами Украины, ДНР, ЛНР или уполномоченными органами Запорожской и Херсонской областей. Если же удостоверения в наличии нет, то необходимо предоставить документы, которые подтверждают его получение.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько жителей новых регионов получили полисы ОМСБолее 150 тысяч херсонцев получили российский паспортКак получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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новые регионы россии, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), водительские права, новости, общество, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область