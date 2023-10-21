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За российскими правами и ПТС обратились 1 млн жителей новых регионов
За российскими правами и ПТС обратились 1 млн жителей новых регионов - РИА Новости Крым, 21.10.2023
За российскими правами и ПТС обратились 1 млн жителей новых регионов
720 тысяч жителей новых российских регионов получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки. Об этом сообщила официальный РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T10:24
2023-10-21T10:24
2023-10-21T10:24
новые регионы россии
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
водительские права
новости
общество
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. 720 тысяч жителей новых российских регионов получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным МВД РФ, особый порядок предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей определен постановлением Правительства с декабря 2022 года. Действовать он будет до 1 января 2026 года.Чтобы заменить водительское удостоверение на российское, гражданам новых регионов не нужно в этот период сдавать экзамены на право управления транспортным средством, проходить медицинское освидетельствование. При замене документов на автомобиль не требуется прохождение технического осмотра и таможенных процедур.Ранее в Госавтоинспекции Севастополя поясняли, что основанием для получения российских водительских прав являются паспорт гражданина РФ или вид на жительство в России, а также документы, которые подтверждают постоянное проживание на территории новых субъектов.Кроме того, необходимо предоставить водительское удостоверение, которое было выдано компетентными органами Украины, ДНР, ЛНР или уполномоченными органами Запорожской и Херсонской областей. Если же удостоверения в наличии нет, то необходимо предоставить документы, которые подтверждают его получение.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько жителей новых регионов получили полисы ОМСБолее 150 тысяч херсонцев получили российский паспортКак получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новые регионы россии, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), водительские права, новости, общество, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
За российскими правами и ПТС обратились 1 млн жителей новых регионов
За заменой прав и ПТС на российские обратились более 1 млн жителей новых регионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. 720 тысяч жителей новых российских регионов получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"На данный момент более 1 млн заявителей обратились в подразделения Госавтоинспекции, дислоцированные в новых российских регионах, по вопросам предоставления государственных услуг", - говорится в сообщении Telegram-канала правоохранительного ведомства.
По данным МВД РФ, особый порядок предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей определен постановлением Правительства с декабря 2022 года. Действовать он будет до 1 января 2026 года.
Чтобы заменить водительское удостоверение на российское, гражданам новых регионов не нужно в этот период сдавать экзамены на право управления транспортным средством, проходить медицинское освидетельствование. При замене документов на автомобиль не требуется прохождение технического осмотра и таможенных процедур.
Ранее в Госавтоинспекции Севастополя поясняли
, что основанием для получения российских водительских прав являются паспорт гражданина РФ или вид на жительство в России, а также документы, которые подтверждают постоянное проживание на территории новых субъектов.
Кроме того, необходимо предоставить водительское удостоверение, которое было выдано компетентными органами Украины, ДНР, ЛНР или уполномоченными органами Запорожской и Херсонской областей. Если же удостоверения в наличии нет, то необходимо предоставить документы, которые подтверждают его получение.
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