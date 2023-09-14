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Как жителям новых регионов заменить водительские права на российские - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Как жителям новых регионов заменить водительские права на российские
Как жителям новых регионов заменить водительские права на российские - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Как жителям новых регионов заменить водительские права на российские
Получить российское водительское удостоверение взамен украинского жители новых регионов могут без дополнительных экзаменов, медкомиссии и госпошлины. О порядке... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T08:17
2023-09-14T08:17
севастополь
водительские права
общество
новые регионы россии
закон и право
транспорт
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Получить российское водительское удостоверение взамен украинского жители новых регионов могут без дополнительных экзаменов, медкомиссии и госпошлины. О порядке замены документа рассказали в Госавтоинспекции Севастополя.Основанием для получения российских водительских прав, по данным ведомства, являются следующие документы: паспорт гражданина РФ или вид на жительство в России, документы, которые подтверждают постоянное проживание на территории новых субъектов.Также необходимо предоставить водительское удостоверение, которое было выдано компетентными органами Украины, ДНР, ЛНР или уполномоченными органами Запорожской и Херсонской областей. Если удостоверения нет в наличии, то необходимо предоставить документы, которые подтверждают его получение.Без сдачи экзаменов и взимания государственной пошлины поменять украинское водительское удостоверение на российское смогут и граждане Украины или лица без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство или удостоверение беженца."Свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, также дает право на замену украинских прав на российские без экзаменов и оплаты госпошлины. В этом случае необходимо предъявить паспорт гражданина Украины или соответствующие документы", - дополняют в Госавтоинспекции.Аналогичные правила распространяются и на россиян, которые приобрели гражданство в статусе гражданина Украины. В данном случае необходимо предъявить российский паспорт и, по возможности, документ, подтверждающий гражданство Украины до получения гражданства России.Помимо этих документов, нужно также при себе иметь украинское водительское удостоверение, медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.Госавтоинспекция Севастополя уточняет, что данный порядок замены украинских водительских удостоверений распространяется также на жителей Севастополя и Республики Крым, которые приобрели гражданство России в статусе гражданина Украины.Во всех случаях украинское национальное водительское удостоверение изыматься не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:Госслужащим из новых регионов зачтут украинский стаж – указ ПутинаСколько жителей новых регионов получили полисы ОМСВ МВД России начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины
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севастополь, водительские права, общество, новые регионы россии, закон и право, транспорт, новости, россия
Как жителям новых регионов заменить водительские права на российские

Жителям новых регионов обменяют водительские права без экзаменов, госпошлин и медкомиссии

08:17 14.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыдача водительского удостоверения
Выдача водительского удостоверения - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Получить российское водительское удостоверение взамен украинского жители новых регионов могут без дополнительных экзаменов, медкомиссии и госпошлины. О порядке замены документа рассказали в Госавтоинспекции Севастополя.
"Гражданам России, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на день принятия в Российскую Федерацию или ранее проживавших и выехавших из них в РФ, зарегистрированных на данных территориях на указанную дату, до 1 января 2026 года выдача российских водительских удостоверений производится без сдачи экзаменов, без медицинского освидетельствования и взимания государственной пошлины", - говорится в сообщении.
Основанием для получения российских водительских прав, по данным ведомства, являются следующие документы: паспорт гражданина РФ или вид на жительство в России, документы, которые подтверждают постоянное проживание на территории новых субъектов.
Также необходимо предоставить водительское удостоверение, которое было выдано компетентными органами Украины, ДНР, ЛНР или уполномоченными органами Запорожской и Херсонской областей. Если удостоверения нет в наличии, то необходимо предоставить документы, которые подтверждают его получение.
Без сдачи экзаменов и взимания государственной пошлины поменять украинское водительское удостоверение на российское смогут и граждане Украины или лица без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство или удостоверение беженца.
"Свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, также дает право на замену украинских прав на российские без экзаменов и оплаты госпошлины. В этом случае необходимо предъявить паспорт гражданина Украины или соответствующие документы", - дополняют в Госавтоинспекции.
Аналогичные правила распространяются и на россиян, которые приобрели гражданство в статусе гражданина Украины. В данном случае необходимо предъявить российский паспорт и, по возможности, документ, подтверждающий гражданство Украины до получения гражданства России.
Помимо этих документов, нужно также при себе иметь украинское водительское удостоверение, медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.
Госавтоинспекция Севастополя уточняет, что данный порядок замены украинских водительских удостоверений распространяется также на жителей Севастополя и Республики Крым, которые приобрели гражданство России в статусе гражданина Украины.
Во всех случаях украинское национальное водительское удостоверение изыматься не будет.
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