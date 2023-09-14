https://crimea.ria.ru/20230914/kak-zhitelyam-novykh-regionov-zamenit-voditelskie-prava-na-rossiyskie-1131392342.html

Как жителям новых регионов заменить водительские права на российские

Как жителям новых регионов заменить водительские права на российские - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Как жителям новых регионов заменить водительские права на российские

Получить российское водительское удостоверение взамен украинского жители новых регионов могут без дополнительных экзаменов, медкомиссии и госпошлины. О порядке... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T08:17

2023-09-14T08:17

2023-09-14T08:17

севастополь

водительские права

общество

новые регионы россии

закон и право

транспорт

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110287/98/1102879833_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_092757d0b32f57f9bca816394e8c1352.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Получить российское водительское удостоверение взамен украинского жители новых регионов могут без дополнительных экзаменов, медкомиссии и госпошлины. О порядке замены документа рассказали в Госавтоинспекции Севастополя.Основанием для получения российских водительских прав, по данным ведомства, являются следующие документы: паспорт гражданина РФ или вид на жительство в России, документы, которые подтверждают постоянное проживание на территории новых субъектов.Также необходимо предоставить водительское удостоверение, которое было выдано компетентными органами Украины, ДНР, ЛНР или уполномоченными органами Запорожской и Херсонской областей. Если удостоверения нет в наличии, то необходимо предоставить документы, которые подтверждают его получение.Без сдачи экзаменов и взимания государственной пошлины поменять украинское водительское удостоверение на российское смогут и граждане Украины или лица без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство или удостоверение беженца."Свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, также дает право на замену украинских прав на российские без экзаменов и оплаты госпошлины. В этом случае необходимо предъявить паспорт гражданина Украины или соответствующие документы", - дополняют в Госавтоинспекции.Аналогичные правила распространяются и на россиян, которые приобрели гражданство в статусе гражданина Украины. В данном случае необходимо предъявить российский паспорт и, по возможности, документ, подтверждающий гражданство Украины до получения гражданства России.Помимо этих документов, нужно также при себе иметь украинское водительское удостоверение, медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.Госавтоинспекция Севастополя уточняет, что данный порядок замены украинских водительских удостоверений распространяется также на жителей Севастополя и Республики Крым, которые приобрели гражданство России в статусе гражданина Украины.Во всех случаях украинское национальное водительское удостоверение изыматься не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:Госслужащим из новых регионов зачтут украинский стаж – указ ПутинаСколько жителей новых регионов получили полисы ОМСВ МВД России начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины

севастополь

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, водительские права, общество, новые регионы россии, закон и право, транспорт, новости, россия