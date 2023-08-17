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Госслужащим из новых регионов зачтут украинский стаж – указ Путина
Госслужащим из новых регионов зачтут украинский стаж – указ Путина - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Госслужащим из новых регионов зачтут украинский стаж – указ Путина
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T10:01
2023-08-17T10:01
2023-08-17T10:01
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при поступлении на государственную службу зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к РФ. Документ опубликован на сайте Кремля.Как отмечается в указе, речь идет о должностях депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и других.При этом в стаж не будет засчитываться срок службы в воинских и иных формированиях, которые признаны в России террористическими. Также в стаж не будут входить "период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также периоды членства в экстремистских организациях и участия в боевых действиях против РФ".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как студенту найти достойную работу в КрымуКакую работу ищут крымчане и что предлагают работодателиРоссиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсии
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владимир путин (политик), новые регионы россии, закон и право, общество, россия, работа, новости
Госслужащим из новых регионов зачтут украинский стаж – указ Путина
Жителям новых регионов при поступлении на госслужбу зачтут полученный при Украине стаж
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при поступлении на государственную службу зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к РФ. Документ опубликован на сайте Кремля.
Как отмечается в указе, речь идет о должностях депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и других.
Госслужащие, получившие опыт в ДНР, ЛНР и на Украине, смогут сохранить заработанную пенсию за выслугу лет. Также стаж работы перешедших в российское гражданство госслужащих будет учитываться при расчете отпуска за выслугу лет и выплаты за эффективную госслужбу. Речь идет о должностях депутатов, дипломатических работников, судей, сотрудников прокуратуры и других.
При этом в стаж не будет засчитываться срок службы в воинских и иных формированиях, которые признаны в России террористическими. Также в стаж не будут входить "период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также периоды членства в экстремистских организациях и участия в боевых действиях против РФ".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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