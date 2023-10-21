https://crimea.ria.ru/20231021/v-simferopole-otkrylsya-vii-kurultay-musulman-kryma-1132236281.html
В Симферополе открылся VII Курултай мусульман Крыма
В Симферополе открылся VII Курултай мусульман Крыма - РИА Новости Крым, 21.10.2023
В Симферополе открылся VII Курултай мусульман Крыма
VII Курултай мусульман Крыма начал свою работу в Симферополе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, который принял участие в церемонии открытия. РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T13:26
2023-10-21T13:26
2023-10-21T13:26
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сергей аксенов
эмирали аблаев
владыка лазарь
думк (духовное управление мусульман крыма)
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. VII Курултай мусульман Крыма начал свою работу в Симферополе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, который принял участие в церемонии открытия.По словам главы РК, укреплению единства всех народностей, которые проживают на территории республики, способствует Межконфессиональный совет "Мир – Дар Божий". Его основателями являются муфтий Крыма Эмирали Аблаев и владыка Лазарь.На Курултае муфтием Крыма переизбран хаджи Эмирали Аблаев. В VII Курултае участвует 306 делегатов со всех регионов Крыма, которые избраны и делегированы местными мусульманскими религиозными общинами, Высшим Советом (Шурой) мусульман Крыма и исламскими учебными заведениями Республики. Информация об этом размещена на сайте религиозной организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом годуКогда достроят Соборную мечеть в Симферополе: Аксенов назвал срокиПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар
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РИА Новости Крым
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религия, крым, новости крыма, ислам, сергей аксенов, эмирали аблаев, владыка лазарь, думк (духовное управление мусульман крыма), владимир константинов
В Симферополе открылся VII Курултай мусульман Крыма
VII Курултай мусульман Крыма открылся в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. VII Курултай мусульман Крыма начал свою работу в Симферополе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, который принял участие в церемонии открытия.
"Развитие всей страны и любого региона невозможно без межнационального согласия. С 2014 года в Крыму в этом ключе сделано очень многое. В этом заслуга и всех жителей республики, и руководителей религиозных организаций и национальных обществ", - написал Аксенов в Telegram-канале.
По словам главы РК, укреплению единства всех народностей, которые проживают на территории республики, способствует Межконфессиональный совет "Мир – Дар Божий". Его основателями являются муфтий Крыма Эмирали Аблаев и владыка Лазарь.
На Курултае муфтием Крыма переизбран хаджи Эмирали Аблаев.
"Безусловно, Курултай — важное событие для крымских мусульман. На нем подведены итоги проделанной в течение пяти лет работы, нацеленной на сохранение межэтнического и межконфессионального согласия в республике, традиций ислама", - отметил в своих соцсетях спикер крымского парламента Владимир Константинов.
В VII Курултае участвует 306 делегатов со всех регионов Крыма, которые избраны и делегированы местными мусульманскими религиозными общинами, Высшим Советом (Шурой) мусульман Крыма и исламскими учебными заведениями Республики. Информация об этом размещена на сайте религиозной организации.
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