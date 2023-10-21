https://crimea.ria.ru/20231021/v-simferopole-otkrylsya-vii-kurultay-musulman-kryma-1132236281.html

В Симферополе открылся VII Курултай мусульман Крыма

В Симферополе открылся VII Курултай мусульман Крыма - РИА Новости Крым, 21.10.2023

В Симферополе открылся VII Курултай мусульман Крыма

VII Курултай мусульман Крыма начал свою работу в Симферополе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, который принял участие в церемонии открытия. РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T13:26

2023-10-21T13:26

2023-10-21T13:26

религия

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новости крыма

ислам

сергей аксенов

эмирали аблаев

владыка лазарь

думк (духовное управление мусульман крыма)

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. VII Курултай мусульман Крыма начал свою работу в Симферополе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, который принял участие в церемонии открытия.По словам главы РК, укреплению единства всех народностей, которые проживают на территории республики, способствует Межконфессиональный совет "Мир – Дар Божий". Его основателями являются муфтий Крыма Эмирали Аблаев и владыка Лазарь.На Курултае муфтием Крыма переизбран хаджи Эмирали Аблаев. В VII Курултае участвует 306 делегатов со всех регионов Крыма, которые избраны и делегированы местными мусульманскими религиозными общинами, Высшим Советом (Шурой) мусульман Крыма и исламскими учебными заведениями Республики. Информация об этом размещена на сайте религиозной организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом годуКогда достроят Соборную мечеть в Симферополе: Аксенов назвал срокиПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, крым, новости крыма, ислам, сергей аксенов, эмирали аблаев, владыка лазарь, думк (духовное управление мусульман крыма), владимир константинов