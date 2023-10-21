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Тепло задержится в Крыму – прогноз на неделю - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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Тепло задержится в Крыму – прогноз на неделю
Тепло задержится в Крыму – прогноз на неделю - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Тепло задержится в Крыму – прогноз на неделю
На следующей неделе в Крыму будет солнечно и до 25 градусов тепла, единственным непогожим днем станет вторник, когда под влиянием холодного фронта пройдут... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T19:37
2023-10-21T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму будет солнечно и до 25 градусов тепла, единственным непогожим днем станет вторник, когда под влиянием холодного фронта пройдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник погода в Крыму изменится: полуостров накроет холодный фронт, и пройдут дожди. В ночные часы +9…14 градусов, в дневные часы температура понизится до +15…20. Однако уже в среду антициклон вернется и принесет с собой новую порцию тепла.Специалист ФОБОС добавил, что с учетом теплой солнечной погоды по итогам октября в Крыму прогнозируется дефицит осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет октябрь в КрымуКрыму угрожают оползни и селевые потокиВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждение
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму, погода, крым, новости крыма
Тепло задержится в Крыму – прогноз на неделю

ФОБОС: в Крыму на неделе ожидается до +25 градусов, местами незначительные дожди

19:37 21.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарк санатория "Айвазовское"
Парк санатория Айвазовское - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму будет солнечно и до 25 градусов тепла, единственным непогожим днем станет вторник, когда под влиянием холодного фронта пройдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник под влиянием антициклона будет солнечно без осадков. В ночные часы температура составит +12…17 градусов, днем в крымской столице +23…25, по полуострову +21…26", - рассказал он.
Во вторник погода в Крыму изменится: полуостров накроет холодный фронт, и пройдут дожди. В ночные часы +9…14 градусов, в дневные часы температура понизится до +15…20. Однако уже в среду антициклон вернется и принесет с собой новую порцию тепла.
"С 25 октября распогодится, и до конца недели будут солнечные и погожие дни. Ночами +7…12 градусов, а днем в среду +15…20, в четверг +20, к концу недели столбики термометров покажут +19…24 градуса. Так что предстоящая неделя принесет хорошую погоду, единственным исключением станет вторник, но дожди только немного освежат и не более", - отметил он.
Специалист ФОБОС добавил, что с учетом теплой солнечной погоды по итогам октября в Крыму прогнозируется дефицит осадков.
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Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрымская погодаПогода в КрымуПогодаКрымНовости Крыма
 
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