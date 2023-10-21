https://crimea.ria.ru/20231021/teplo-zaderzhitsya-v-krymu--prognoz-na-nedelyu-1132216048.html

Тепло задержится в Крыму – прогноз на неделю

Тепло задержится в Крыму – прогноз на неделю - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Тепло задержится в Крыму – прогноз на неделю

На следующей неделе в Крыму будет солнечно и до 25 градусов тепла, единственным непогожим днем станет вторник, когда под влиянием холодного фронта пройдут... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T19:37

2023-10-21T19:37

2023-10-21T19:37

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крымская погода

погода в крыму

погода

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму будет солнечно и до 25 градусов тепла, единственным непогожим днем станет вторник, когда под влиянием холодного фронта пройдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник погода в Крыму изменится: полуостров накроет холодный фронт, и пройдут дожди. В ночные часы +9…14 градусов, в дневные часы температура понизится до +15…20. Однако уже в среду антициклон вернется и принесет с собой новую порцию тепла.Специалист ФОБОС добавил, что с учетом теплой солнечной погоды по итогам октября в Крыму прогнозируется дефицит осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет октябрь в КрымуКрыму угрожают оползни и селевые потокиВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждение

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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