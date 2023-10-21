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Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Крыму

Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Крыму - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Крыму

Дорожно-транспортное происшествие с участием "КамАЗа" произошло в Крыму. Пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, в том числе пятилетний ребенок. Об... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T11:47

2023-10-21T11:47

2023-10-21T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с участием "КамАЗа" произошло в Крыму. Пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В автомобиле Volkswagen находились 35-летняя женщина, 33-летний мужчина и ребенок 2018 года рождения, который был пристегнут в детском автокресле. При этом все пассажиры иномарки получили травмы и были доставлены в больницу.На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. Проводится проверка, в ходе которой должны установить все обстоятельства произошедшего.Еще одна авария в пятницу вечером произошла на автодороге Керчь – Симферополь – Севастополь в районе села Владиславовка. Водитель легковушки вылетел на обочину и протаранил дорожное ограждение. В результате, пострадали 32-летняя женщина и двухлетний ребенок, которые находились в машине.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклистаВ Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушкиСмертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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