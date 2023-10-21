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Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Крыму - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Крыму
Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Крыму - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Крыму
Дорожно-транспортное происшествие с участием "КамАЗа" произошло в Крыму. Пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, в том числе пятилетний ребенок. Об... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с участием "КамАЗа" произошло в Крыму. Пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В автомобиле Volkswagen находились 35-летняя женщина, 33-летний мужчина и ребенок 2018 года рождения, который был пристегнут в детском автокресле. При этом все пассажиры иномарки получили травмы и были доставлены в больницу.На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. Проводится проверка, в ходе которой должны установить все обстоятельства произошедшего.Еще одна авария в пятницу вечером произошла на автодороге Керчь – Симферополь – Севастополь в районе села Владиславовка. Водитель легковушки вылетел на обочину и протаранил дорожное ограждение. В результате, пострадали 32-летняя женщина и двухлетний ребенок, которые находились в машине.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклистаВ Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушкиСмертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик
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дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, евпатория, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма
Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Крыму

Столкнулись с "КамАЗом": в ДТП в Крыму пострадали двое взрослых и ребенок

11:47 21.10.2023 (обновлено: 11:48 21.10.2023)
 
© МВД по Республике КрымДТП
ДТП
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с участием "КамАЗа" произошло в Крыму. Пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, 20 октября в 18 часов 50 минут на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный, вблизи села Скворцово 54-летний водитель автомобиля "КамАЗ" при выезде со второстепенной дороги на главную осуществил поворот налево, не уступив дорогу водителю автомобиля Volkswagen, который двигался по главной дороге из города Саки в направлении Симферополя", - говорится в сообщении о обстоятельствах ДТП.

В автомобиле Volkswagen находились 35-летняя женщина, 33-летний мужчина и ребенок 2018 года рождения, который был пристегнут в детском автокресле. При этом все пассажиры иномарки получили травмы и были доставлены в больницу.
На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. Проводится проверка, в ходе которой должны установить все обстоятельства произошедшего.
Еще одна авария в пятницу вечером произошла на автодороге Керчь – Симферополь – Севастополь в районе села Владиславовка. Водитель легковушки вылетел на обочину и протаранил дорожное ограждение. В результате, пострадали 32-летняя женщина и двухлетний ребенок, которые находились в машине.
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