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В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклиста - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклиста
В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклиста - РИА Новости Крым, 19.10.2023
В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклиста
В Ялте водитель автомобиля Toyota RAV4 на встречной полосе столкнулся с мотоциклом Suzuki, водитель мотоцикла погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T16:25
2023-10-19T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Ялте водитель автомобиля Toyota RAV4 на встречной полосе столкнулся с мотоциклом Suzuki, водитель мотоцикла погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла в четверг на автодороге Ялта – Севастополь в районе поселка Гаспра.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.В конце сентября в Новороссийске в результате столкновения мотоцикла и трактора погибли водитель мотоцикла и его пассажирка. Авария произошла поздно ночью на Анапском шоссе. По предварительным данным, мотоциклист превысил скорость, не справился с управлением и врезался в трактор.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил и уехал - ГИБДД Севастополя ищет свидетелей аварииВ Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушкиВ Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости, новости крыма, мвд по республике крым
В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклиста

МВД Крыма: в Ялте водитель Toyota RAV4 сбил насмерть мотоциклиста

16:25 19.10.2023
 
ДТП на трассе Ялта - Севастополь
ДТП на трассе Ялта - Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Ялте водитель автомобиля Toyota RAV4 на встречной полосе столкнулся с мотоциклом Suzuki, водитель мотоцикла погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Авария произошла в четверг на автодороге Ялта – Севастополь в районе поселка Гаспра.
"57-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь из Севастополя в направлении Ялты, по неустановленным причинам допустил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с мотоциклом Suzuki. В результате ДТП 40-летний водитель мотоцикла погиб на месте", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В конце сентября в Новороссийске в результате столкновения мотоцикла и трактора погибли водитель мотоцикла и его пассажирка. Авария произошла поздно ночью на Анапском шоссе. По предварительным данным, мотоциклист превысил скорость, не справился с управлением и врезался в трактор.
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