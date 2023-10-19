https://crimea.ria.ru/20231019/v-krymu-voditel-krossovera-nasmert-sbil-mototsiklista-1132203264.html

В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклиста

В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклиста - РИА Новости Крым, 19.10.2023

В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклиста

В Ялте водитель автомобиля Toyota RAV4 на встречной полосе столкнулся с мотоциклом Suzuki, водитель мотоцикла погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T16:25

2023-10-19T16:25

2023-10-19T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Ялте водитель автомобиля Toyota RAV4 на встречной полосе столкнулся с мотоциклом Suzuki, водитель мотоцикла погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла в четверг на автодороге Ялта – Севастополь в районе поселка Гаспра.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.В конце сентября в Новороссийске в результате столкновения мотоцикла и трактора погибли водитель мотоцикла и его пассажирка. Авария произошла поздно ночью на Анапском шоссе. По предварительным данным, мотоциклист превысил скорость, не справился с управлением и врезался в трактор.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил и уехал - ГИБДД Севастополя ищет свидетелей аварииВ Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушкиВ Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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