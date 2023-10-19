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В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклиста
В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклиста - РИА Новости Крым, 19.10.2023
В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклиста
В Ялте водитель автомобиля Toyota RAV4 на встречной полосе столкнулся с мотоциклом Suzuki, водитель мотоцикла погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T16:25
2023-10-19T16:25
2023-10-19T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Ялте водитель автомобиля Toyota RAV4 на встречной полосе столкнулся с мотоциклом Suzuki, водитель мотоцикла погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла в четверг на автодороге Ялта – Севастополь в районе поселка Гаспра.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.В конце сентября в Новороссийске в результате столкновения мотоцикла и трактора погибли водитель мотоцикла и его пассажирка. Авария произошла поздно ночью на Анапском шоссе. По предварительным данным, мотоциклист превысил скорость, не справился с управлением и врезался в трактор.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил и уехал - ГИБДД Севастополя ищет свидетелей аварииВ Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушкиВ Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклиста
МВД Крыма: в Ялте водитель Toyota RAV4 сбил насмерть мотоциклиста