https://crimea.ria.ru/20231019/sbil-i-uekhal---gibdd-sevastopolya-ischet-svideteley-avarii-1132200764.html

Сбил и уехал - ГИБДД Севастополя ищет свидетелей аварии

Сбил и уехал - ГИБДД Севастополя ищет свидетелей аварии - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Сбил и уехал - ГИБДД Севастополя ищет свидетелей аварии

В Севастополе на улице Сапунской неизвестный водитель сбил 49 -летнюю женщину и покинул место ДТП, сообщает пресс-служба полиции города и просит возможных... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T14:42

2023-10-19T14:42

2023-10-19T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Сапунской неизвестный водитель сбил 49 -летнюю женщину и покинул место ДТП, сообщает пресс-служба полиции города и просит возможных свидетелей аварии сообщать информацию о происшествии в полицию.По данным пресс-службы, ДТП произошло 16 октября, около 18 часов 10 минут в районе остановки общественного транспорта по улице Сапунской.В результате пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Правоохранители расследуют происшествие и просят горожан, ставших очевидцами происшествия, сообщать об этом по телефону +7 978 641 72 50.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТПВ Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушкиВ Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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