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Сбил и уехал - ГИБДД Севастополя ищет свидетелей аварии - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Сбил и уехал - ГИБДД Севастополя ищет свидетелей аварии
Сбил и уехал - ГИБДД Севастополя ищет свидетелей аварии - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Сбил и уехал - ГИБДД Севастополя ищет свидетелей аварии
В Севастополе на улице Сапунской неизвестный водитель сбил 49 -летнюю женщину и покинул место ДТП, сообщает пресс-служба полиции города и просит возможных... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T14:42
2023-10-19T14:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Сапунской неизвестный водитель сбил 49 -летнюю женщину и покинул место ДТП, сообщает пресс-служба полиции города и просит возможных свидетелей аварии сообщать информацию о происшествии в полицию.По данным пресс-службы, ДТП произошло 16 октября, около 18 часов 10 минут в районе остановки общественного транспорта по улице Сапунской.В результате пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Правоохранители расследуют происшествие и просят горожан, ставших очевидцами происшествия, сообщать об этом по телефону +7 978 641 72 50.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТПВ Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушкиВ Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком
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Сбил и уехал - ГИБДД Севастополя ищет свидетелей аварии

Полиция Севастополя: ГИБДД ищет свидетелей аварии на улице Сапунской

14:42 19.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Сапунской неизвестный водитель сбил 49 -летнюю женщину и покинул место ДТП, сообщает пресс-служба полиции города и просит возможных свидетелей аварии сообщать информацию о происшествии в полицию.
По данным пресс-службы, ДТП произошло 16 октября, около 18 часов 10 минут в районе остановки общественного транспорта по улице Сапунской.
"В указанное время неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, произвел наезд на 49-летнюю женщину, переходившую проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего неустановленный водитель покинул место ДТП", - уточнили детали инцидента в полиции.
В результате пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Правоохранители расследуют происшествие и просят горожан, ставших очевидцами происшествия, сообщать об этом по телефону +7 978 641 72 50.
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