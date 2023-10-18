https://crimea.ria.ru/20231018/glavnye-novosti-kryma-18-oktyabrya-1132182712.html

Главные новости Крыма: 18 октября

Главные новости Крыма: 18 октября - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Главные новости Крыма: 18 октября

Продукты питания в Крыму станут дешевле – Минпромполитики. Сколько риса удалось спасти в Крыму после подрыва Каховской ГЭС. Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T22:21

2023-10-18T22:21

2023-10-18T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым ракетами С-200 – Минобороны. Под Севастополем сбита ракета – боевая часть сдетонировала на земле. Черноморский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе. В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ. Продукты питания в Крыму станут дешевле – Минпромполитики. Сколько риса удалось спасти в Крыму после подрыва Каховской ГЭС. Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников. Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТП. В Крыму призвали уравнять в правах всех медиков в России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымАтака на Крым и СевастопольВСУ предприняли попытку атаковать Крым ракетами С-200, обе воздушные цели были перехвачены, сообщили в Минобороны РФ.По предварительным данным в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле, об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В районе Сухарной балки Черноморский флот отразил атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности.Кроме того, в среду безэкипажный катер ВСУ уничтожен силами Черноморского флота в центральной части акватории Черного моря, говорится в сводке Минобороны России за истекшие сутки.Продукты питания подешевеютСтроительство крупных логистических центров в Крыму позволит хранить большие объемы продукции. Это укрепит продовольственную безопасность региона и в будущем позволит снизить цены, заявила врио министра промышленной политики РК Елена Элекчян."На сегодняшний день функционирующий склад у нас действительно один, но мы ожидаем, что в течение этого года будет реализован проект по строительству логистического центра в селе Трудовое, и в 2024 году завершено строительство логистического центра крупной торговой сети в Чистеньком. В дальнейшем, когда логистических центров у нас будет достаточное количество, это повлечет снижение цен на продукты питания и непродовольственные группы товаров", – рассказала она.Закончилась уборка рисаКрымские аграрии закончили уборку риса, урожайность культуры в среднем почти 90 центнеров с гектара, сообщает пресс-служба минсельхоза РК со ссылкой на главу ведомства Андрея Савчука.По его словам, крымское "белое золото" удалось сберечь двум предприятиям в Нижнегорском и Красноперекопском районах на площади более 300 гектаров.В минсельхозе отметили высокую урожайность культуры.Отдали мошенникам 5,5 млн рублейТрое жительниц Крыма потеряли 5,5 млн рублей, став жертвами мошенников при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Как показала прокурорская проверка, четырехэтажный многоквартирный дом под номером 16Б возводится на ул. Камышовое шоссе. Две женщины из Симферополя и одна из Севастополя заинтересовались предложением, опубликованным в сети, заключили договоры, однако лицо, заключавшее их, не являлось собственником объекта либо его представителем, исполнить взятые на себя обязательства перед покупателями не намеревалось, денежными средствами потерпевших распорядилось по своему усмотрению, рассказали в прокуратуре.Осужден за смертельное ДТПВ Крыму на четыре года колонии осудили водителя кареты скорой помощи, виновного в смертельной аварии двухлетней давности в Керчи. Соответствующее решение принял Верховный суд РК, рассмотрев апелляцию прокуратуры на ранее вынесенный приговор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Авария произошла 20 августа 2021 года на перекрестке, когда водитель за рулем скорой помощи с включенными звуковым и световым сигналами на большой скорости съезжал с улицы Горького на красный свет.Уравнять всех медиков в правахПрава медиков во всей России должны быть равными, добиться этого позволит законопроект, которым предлагается дать возможность медработникам школ и детсадов раньше выходить на пенсию, как это могут сделать все остальные медики государственной системы здравоохранения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета Крыма по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель."Медики, которые работают в селах 25 лет и в городе 30 лет имеют право на более ранний выход на пенсию. А у медиков, которые работают в школах и детских садах, такого права нет, потому что есть постановление правительства РФ, которое четко определяет, медики каких организаций имеют право на льготное исчисление стажа. Мы внесли предложение, чтобы этот перечень был дополнен", – сказала Рубель.

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https://crimea.ria.ru/20231018/skolko-vody-budet-ekonomit-simferopol-posle-zameny-vodovodov-1132175816.html

https://crimea.ria.ru/20231018/krym-gotov-vstrechat-turistov-iz-kitaya-perspektivy-i-problemy-1132181175.html

https://crimea.ria.ru/20231018/detskiy-telefon-doveriya-v-krymu-zdes-vas-uslyshat-1132147954.html

https://crimea.ria.ru/20231018/v-krymu-stali-rezhe-vorovat-i-narushat-pdd---dannye-statistiki-1132147634.html

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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