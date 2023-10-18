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В Крыму призвали уравнять в правах всех медиков в России

В Крыму призвали уравнять в правах всех медиков в России - РИА Новости Крым, 18.10.2023

В Крыму призвали уравнять в правах всех медиков в России

Права медиков во всей России должны быть равными, добиться этого позволит законопроект, которым предлагается дать медработникам школ и детсадов возможность... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T08:18

2023-10-18T08:18

2023-10-18T08:18

крым

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Права медиков во всей России должны быть равными, добиться этого позволит законопроект, которым предлагается дать медработникам школ и детсадов возможность раньше выходить на пенсию, как это могут сделать все остальные медики государственной системы здравоохранения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета Крыма по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель.На минувшей неделе в Астрахани прошла XXXIX Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, на которой депутаты из регионов представили свои инициативы в разных областях. Госсовет Республики Крым представил 11 законодательных инициатив, из них три посвящены здравоохранению и соцзащите.В частности, было предложено изменить порядок исчисления льготного социального стажа медикам – работникам медкабинетов школ и детских садов, чтобы уравнять их в правах с коллегами, которые трудятся в государственной системе здравоохранения, рассказала Рубель.Вторая инициатива касалась соцподдержки доноров костного мозга, которой на данный момент нет.По словам Рубель, регистр таких доноров во всей России сегодня небольшой – чуть более 130 тысяч человек, тогда как для осуществления максимально быстрого подбора, нужен миллион. За весь прошлый год в Крыму были отобраны в качестве потенциальных доноров лишь 9 человек, и только двое потом поехали и сдали биоматериал.При этом, если доноры крови получают вознаграждение за сдачу, а иногда и за звание, то донорство костного мозга не поддерживается никак. Поэтому вынесено такое предложение, чтобы их хотя бы уравнять в правах как не менее ценных.Наконец, третья инициатива касалась обеспечения жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Крымские парламентарии предложили увеличить финансирование программы и изменить методику расчета полагающейся площади, чтобы площадь квартир для такой категории граждан была больше.Все законопроекты, по словам Рубель, были поддержаны. Она отметила, что на подобные инициативы не могут не реагировать в Госдуме, поскольку речь идет не об обращении одного человека или группы лиц, а о документе от региональных парламентов, "то есть сила такого документа высока".Читайте также на РИА Новости Крым:В крымских селах заработают выездные аптеки В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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