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В Крыму призвали уравнять в правах всех медиков в России - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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В Крыму призвали уравнять в правах всех медиков в России
В Крыму призвали уравнять в правах всех медиков в России - РИА Новости Крым, 18.10.2023
В Крыму призвали уравнять в правах всех медиков в России
Права медиков во всей России должны быть равными, добиться этого позволит законопроект, которым предлагается дать медработникам школ и детсадов возможность... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T08:18
2023-10-18T08:18
крым
радио "спутник в крыму"
государственный совет рк (госсовет)
анна рубель
новости
новости крыма
закон и право
донорство
пенсия
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Права медиков во всей России должны быть равными, добиться этого позволит законопроект, которым предлагается дать медработникам школ и детсадов возможность раньше выходить на пенсию, как это могут сделать все остальные медики государственной системы здравоохранения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета Крыма по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель.На минувшей неделе в Астрахани прошла XXXIX Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, на которой депутаты из регионов представили свои инициативы в разных областях. Госсовет Республики Крым представил 11 законодательных инициатив, из них три посвящены здравоохранению и соцзащите.В частности, было предложено изменить порядок исчисления льготного социального стажа медикам – работникам медкабинетов школ и детских садов, чтобы уравнять их в правах с коллегами, которые трудятся в государственной системе здравоохранения, рассказала Рубель.Вторая инициатива касалась соцподдержки доноров костного мозга, которой на данный момент нет.По словам Рубель, регистр таких доноров во всей России сегодня небольшой – чуть более 130 тысяч человек, тогда как для осуществления максимально быстрого подбора, нужен миллион. За весь прошлый год в Крыму были отобраны в качестве потенциальных доноров лишь 9 человек, и только двое потом поехали и сдали биоматериал.При этом, если доноры крови получают вознаграждение за сдачу, а иногда и за звание, то донорство костного мозга не поддерживается никак. Поэтому вынесено такое предложение, чтобы их хотя бы уравнять в правах как не менее ценных.Наконец, третья инициатива касалась обеспечения жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Крымские парламентарии предложили увеличить финансирование программы и изменить методику расчета полагающейся площади, чтобы площадь квартир для такой категории граждан была больше.Все законопроекты, по словам Рубель, были поддержаны. Она отметила, что на подобные инициативы не могут не реагировать в Госдуме, поскольку речь идет не об обращении одного человека или группы лиц, а о документе от региональных парламентов, "то есть сила такого документа высока".Читайте также на РИА Новости Крым:В крымских селах заработают выездные аптеки В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства
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крым, государственный совет рк (госсовет), анна рубель, новости, новости крыма, закон и право, донорство, пенсия, здравоохранение в крыму и севастополе, донорство костного мозга
В Крыму призвали уравнять в правах всех медиков в России

Госсовет Крыма представил законопроекты по защите прав медиков, доноров и инвалидов

08:18 18.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение.
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Права медиков во всей России должны быть равными, добиться этого позволит законопроект, которым предлагается дать медработникам школ и детсадов возможность раньше выходить на пенсию, как это могут сделать все остальные медики государственной системы здравоохранения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета Крыма по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель.
На минувшей неделе в Астрахани прошла XXXIX Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, на которой депутаты из регионов представили свои инициативы в разных областях. Госсовет Республики Крым представил 11 законодательных инициатив, из них три посвящены здравоохранению и соцзащите.
В частности, было предложено изменить порядок исчисления льготного социального стажа медикам – работникам медкабинетов школ и детских садов, чтобы уравнять их в правах с коллегами, которые трудятся в государственной системе здравоохранения, рассказала Рубель.
"Медики, которые работают в селах 25 лет и в городе 30 лет имеют право на более ранний выход на пенсию. А у медиков, которые работают в школах и детских садах, такого права нет, потому что есть постановление правительства РФ, которое четко определяет, медики каких организаций имеют право на льготное исчисление стажа. Мы внесли предложение, чтобы этот перечень был дополнен", – сказала Рубель.
Вторая инициатива касалась соцподдержки доноров костного мозга, которой на данный момент нет.
По словам Рубель, регистр таких доноров во всей России сегодня небольшой – чуть более 130 тысяч человек, тогда как для осуществления максимально быстрого подбора, нужен миллион. За весь прошлый год в Крыму были отобраны в качестве потенциальных доноров лишь 9 человек, и только двое потом поехали и сдали биоматериал.
При этом, если доноры крови получают вознаграждение за сдачу, а иногда и за звание, то донорство костного мозга не поддерживается никак. Поэтому вынесено такое предложение, чтобы их хотя бы уравнять в правах как не менее ценных.
"К сожалению, сегодня (фиксируется – ред.) рост заболеваемости рака крови. И донорство костного мозга бывает единственным методом лечения, который спасает жизнь", – пояснила Рубель.
Наконец, третья инициатива касалась обеспечения жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Крымские парламентарии предложили увеличить финансирование программы и изменить методику расчета полагающейся площади, чтобы площадь квартир для такой категории граждан была больше.
Все законопроекты, по словам Рубель, были поддержаны. Она отметила, что на подобные инициативы не могут не реагировать в Госдуме, поскольку речь идет не об обращении одного человека или группы лиц, а о документе от региональных парламентов, "то есть сила такого документа высока".
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Радио "Спутник в Крыму"КрымГосударственный совет РК (Госсовет)Анна РубельНовостиНовости КрымаЗакон и праводонорствоПенсияЗдравоохранение в Крыму и СевастополеДонорство костного мозга
 
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