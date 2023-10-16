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На стройке в Алуште обнаружили иностранцев-нелегалов - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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На стройке в Алуште обнаружили иностранцев-нелегалов
На стройке в Алуште обнаружили иностранцев-нелегалов - РИА Новости Крым, 16.10.2023
На стройке в Алуште обнаружили иностранцев-нелегалов
Пятерых незаконно трудящихся в Крыму иностранных граждан обнаружили сотрудники МВД по Республике Крым во время визита на одну из строительных площадок в Алуште. РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T18:11
2023-10-16T18:11
новости крыма
алушта
кодекс об административных правонарушениях
узбекистан
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строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Пятерых незаконно трудящихся в Крыму иностранных граждан обнаружили сотрудники МВД по Республике Крым во время визита на одну из строительных площадок в Алуште. Подробности о рейде сообщили в пресс-службе ведомства.По информации ведомства, всего на объекте проверили документы у 17 иностранцев. У пятерых работников, граждан Республики Узбекистан, не оказалось разрешений на работу. Более того, один вовсе оказался злостным нарушителем миграционного законодательства.В итоге на четверых строителей крымские правоохранители составили административные протоколы по ч.1. ст.18.10 КоАП об осуществлении трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу или патента.Еще один работник стройки, как выяснилось, попадается полиции уже второй раз за год. За повторное административное правонарушение мужчина тоже получил админпротокол. Второй административный протокол сотрудники правоохранительных органов составили на него за то, что он уклонился от исполнения предыдущего наказания, в соответствии с которым должен был самостоятельно выехать за пределы РФ.Всем пятерым теперь в соответствии с санкциями КоАП РФ предстоит административное выдворение за пределы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницахГосуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспортуВ Крыму супругам-фермерам дали условные сроки за незаконных мигрантов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, алушта, кодекс об административных правонарушениях, узбекистан, мигранты, строительство, мвд по республике крым
На стройке в Алуште обнаружили иностранцев-нелегалов

Пятеро незаконно работавших в Крыму иностранцев нашлись на стройке в Алуште

18:11 16.10.2023
 
© МВД КрымВ Алуште проверили строительный объект на соблюдение требований в сфере миграционного законодательства
В Алуште проверили строительный объект на соблюдение требований в сфере миграционного законодательства
© МВД Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Пятерых незаконно трудящихся в Крыму иностранных граждан обнаружили сотрудники МВД по Республике Крым во время визита на одну из строительных площадок в Алуште. Подробности о рейде сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации ведомства, всего на объекте проверили документы у 17 иностранцев. У пятерых работников, граждан Республики Узбекистан, не оказалось разрешений на работу. Более того, один вовсе оказался злостным нарушителем миграционного законодательства.
В итоге на четверых строителей крымские правоохранители составили административные протоколы по ч.1. ст.18.10 КоАП об осуществлении трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу или патента.
Еще один работник стройки, как выяснилось, попадается полиции уже второй раз за год. За повторное административное правонарушение мужчина тоже получил админпротокол. Второй административный протокол сотрудники правоохранительных органов составили на него за то, что он уклонился от исполнения предыдущего наказания, в соответствии с которым должен был самостоятельно выехать за пределы РФ.
Всем пятерым теперь в соответствии с санкциями КоАП РФ предстоит административное выдворение за пределы России.
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Новости КрымаАлуштаКодекс об административных правонарушенияхУзбекистанМигрантыСтроительствоМВД по Республике Крым
 
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