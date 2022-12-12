https://crimea.ria.ru/20221212/v-krymu-suprugam-fermeram-dali-uslovnye-sroki-za-nezakonnykh-migrantov-1125822294.html

В Крыму супругам-фермерам дали условные сроки за незаконных мигрантов

В Крыму супругам-фермерам дали условные сроки за незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 12.12.2022

В Крыму супругам-фермерам дали условные сроки за незаконных мигрантов

В Первомайском районе Крыма супруги-фермеры получили условные сроки за организацию незаконной миграции и фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T15:22

2022-12-12T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма супруги-фермеры получили условные сроки за организацию незаконной миграции и фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.Детали делаПо словам Бирюк, с ноября 2019 по ноябрь 2021 года глава семейства находил прибывших иностранных граждан, не имеющих места для постановки на миграционный учет и трудовых патентов, и привозил их на территорию фермерского хозяйства, которым руководила его жена."В свою очередь, подсудимая незаконно предоставляла иностранцам рабочие места и места проживания на территории хозяйства. В дальнейшем подсудимый на основании заведомо недостоверных сведений, без намерения предоставить мигрантам свое домовладение, оформлял заявления на их пребывание по адресу своего проживания", — уточнила схему преступления Бирюк.Судебное решениеРешением суда супруги-фермеры признаны виновными и приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательными сроками на один год каждому. Мужчине также предстоит заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что для временного бессрочного пребывания и трудоустройства в России без патента прибывшим жителям Украины и республик Донбасса необходимо пройти медосведетельствование, фотографирование и дактилоскопию. Сделать это можно в региональных организациях.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо количество находящихся в России мигрантовВласти сообщили о росте численности населения Крыма за счет мигрантовИностранцам грозит выдворение из России за незаконную работу

https://crimea.ria.ru/20221102/zhitelnitsa-sevastopolya-otvetit-za-100-migrantov-1125215576.html

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