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В Крыму супругам-фермерам дали условные сроки за незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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В Крыму супругам-фермерам дали условные сроки за незаконных мигрантов
В Крыму супругам-фермерам дали условные сроки за незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 12.12.2022
В Крыму супругам-фермерам дали условные сроки за незаконных мигрантов
В Первомайском районе Крыма супруги-фермеры получили условные сроки за организацию незаконной миграции и фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T15:22
2022-12-12T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма супруги-фермеры получили условные сроки за организацию незаконной миграции и фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.Детали делаПо словам Бирюк, с ноября 2019 по ноябрь 2021 года глава семейства находил прибывших иностранных граждан, не имеющих места для постановки на миграционный учет и трудовых патентов, и привозил их на территорию фермерского хозяйства, которым руководила его жена."В свою очередь, подсудимая незаконно предоставляла иностранцам рабочие места и места проживания на территории хозяйства. В дальнейшем подсудимый на основании заведомо недостоверных сведений, без намерения предоставить мигрантам свое домовладение, оформлял заявления на их пребывание по адресу своего проживания", — уточнила схему преступления Бирюк.Судебное решениеРешением суда супруги-фермеры признаны виновными и приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательными сроками на один год каждому. Мужчине также предстоит заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что для временного бессрочного пребывания и трудоустройства в России без патента прибывшим жителям Украины и республик Донбасса необходимо пройти медосведетельствование, фотографирование и дактилоскопию. Сделать это можно в региональных организациях.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо количество находящихся в России мигрантовВласти сообщили о росте численности населения Крыма за счет мигрантовИностранцам грозит выдворение из России за незаконную работу
https://crimea.ria.ru/20221102/zhitelnitsa-sevastopolya-otvetit-za-100-migrantov-1125215576.html
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происшествия, крым, новости крыма, новости, общество
В Крыму супругам-фермерам дали условные сроки за незаконных мигрантов

Прокуратура Первомайского района поддержала обвинение в отношении супругов-фермеров

15:22 12.12.2022 (обновлено: 15:24 12.12.2022)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма супруги-фермеры получили условные сроки за организацию незаконной миграции и фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.

Детали дела

По словам Бирюк, с ноября 2019 по ноябрь 2021 года глава семейства находил прибывших иностранных граждан, не имеющих места для постановки на миграционный учет и трудовых патентов, и привозил их на территорию фермерского хозяйства, которым руководила его жена.
"В свою очередь, подсудимая незаконно предоставляла иностранцам рабочие места и места проживания на территории хозяйства. В дальнейшем подсудимый на основании заведомо недостоверных сведений, без намерения предоставить мигрантам свое домовладение, оформлял заявления на их пребывание по адресу своего проживания", — уточнила схему преступления Бирюк.
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Судебное решение

Решением суда супруги-фермеры признаны виновными и приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательными сроками на один год каждому. Мужчине также предстоит заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что для временного бессрочного пребывания и трудоустройства в России без патента прибывшим жителям Украины и республик Донбасса необходимо пройти медосведетельствование, фотографирование и дактилоскопию. Сделать это можно в региональных организациях.
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