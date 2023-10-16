Рейтинг@Mail.ru
Крымские историки развенчали западную теорию "чистого вермахта" - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231016/krymskie-istoriki-razvenchali-zapadnuyu-teoriyu-chistogo-vermakhta-1132106712.html
Крымские историки развенчали западную теорию "чистого вермахта"
Крымские историки развенчали западную теорию "чистого вермахта" - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Крымские историки развенчали западную теорию "чистого вермахта"
В Крыму презентовали новую книгу из серии "Без срока давности". Она посвящена трагедии, произошедшей в 1944 году в Старом Крыму, когда отходящие части немецкой... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T07:15
2023-10-16T06:07
радио "спутник в крыму"
крым
история
крым в истории: секреты, факты, фото
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
новости крыма
игорь бережков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0a/1122898270_0:474:2048:1626_1920x0_80_0_0_962296df685b552e14125564e3ce9f09.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму презентовали новую книгу из серии "Без срока давности". Она посвящена трагедии, произошедшей в 1944 году в Старом Крыму, когда отходящие части немецкой армии расстреляли на улицах города около шестисот мирных граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал соавтор книги, член крымского отделения российского общества историков-архивистов Игорь Бережков.С точки зрения истории эти события интересны еще и тем, что операцию проводили не солдаты СС или специальных карательных подразделений, а солдаты регулярных частей немецкой армии. По словам историка, это опровергает теорию так называемого "чистого вермахта", которая в последние годы становится популярной на Западе.Согласно акту чрезвычайной комиссии, в Старом Крыму подразделениями вермахта было уничтожено 584 человека."А мы можем сказать в ходе этого исследования, что жертв было более шестисот. Потому что было более ста раненых, которых эвакуировали оттуда и увезли на лечение в больницы, некоторые из них впоследствии умерли. К сожалению, в акте было зафиксировано всего 163 фамилии, и для нас это определенный вызов и тема для дальнейших исследований – установить всех жертв этого преступления", - заявил соавтор книги.По его словам, в Старом Крыму тогда размещалось много беженцев из городов Кубани, Ставрополья и восточного Крыма, фамилий которых местные жители не знали. Поэтому установить личности всех погибших было очень трудно.В числе рассекреченных документов оказались материалы суда над генерал-полковником Эрвином Гутсавом Йенеке и его подчиненными. Суд над ними состоялся в 1947 году в Севастополе. Среди злодеяний, происходящих в Крыму по его приказу, была и старокрымская трагедия. Все подсудимые, включая Йенеке, были приговорены к 25 годам закючения в лагерях. Однако через 9 лет генерал-полковника передали властям ФРГ как неамнистированного преступника, а там его освободили по состоянию здоровья.Нынешняя книга под названием "Победы и трагедии. Старый Крым. Апрель 1944 г. Известные факты и новейшие данные" - уже не первая книга проекта "Без срока давности", посвященная крымской тематике. Этот крупный федеральный просветительский проект реализуется уже несколько лет, и в 2020 году в его рамках вышел сборник архивных документов. Он состоит из 26 томов, каждый из которых посвящен определенной территории. Один из этих томов был посвящен Республике Крым и Севастополю.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайна завала № 131: новые находки в АджимушкаеВ Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 годаРоссия направила Канаде ноту протеста из-за эсэсовца в парламенте
https://crimea.ria.ru/20221102/neveroyatnaya-zhestokost-chto-tvorili-fashisty-v-krymu--1125173628.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0a/1122898270_0:282:2048:1818_1920x0_80_0_0_efe19db08500c049e105fe0bea3b4511.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, история, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма, игорь бережков
Крымские историки развенчали западную теорию "чистого вермахта"

Исследователи старокрымской трагедии 1944 года развенчали теорию "чистого вермахта"

07:15 16.10.2023
 
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюФашисты в Крыму
Фашисты в Крыму
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму презентовали новую книгу из серии "Без срока давности". Она посвящена трагедии, произошедшей в 1944 году в Старом Крыму, когда отходящие части немецкой армии расстреляли на улицах города около шестисот мирных граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал соавтор книги, член крымского отделения российского общества историков-архивистов Игорь Бережков.
"Накануне освобождения партизанами этого населенного пункта отступающие немецкие войска произвели расстрел мирных жителей, проживавших на нескольких улицах города Старый Крым. Отступающая 17-я армия, которой командовал генерал-полковник Енеке, и ее части, проходя через Старый Крым, скажем так, зачищали все улицы и переулки, на которых происходила эвакуация немецких войск", - рассказал Игорь Бережков.
С точки зрения истории эти события интересны еще и тем, что операцию проводили не солдаты СС или специальных карательных подразделений, а солдаты регулярных частей немецкой армии. По словам историка, это опровергает теорию так называемого "чистого вермахта", которая в последние годы становится популярной на Западе.
"На Западе есть такое понятие "чистого вермахта", то есть некоторые западные историки, и германские в первую очередь, говорят о том, что солдаты вермахта участвовали только в боях с Красной армией и никакими военными преступлениями не занимались. Но рассекреченные документы показывают, что участие было активное".
Согласно акту чрезвычайной комиссии, в Старом Крыму подразделениями вермахта было уничтожено 584 человека.
"А мы можем сказать в ходе этого исследования, что жертв было более шестисот. Потому что было более ста раненых, которых эвакуировали оттуда и увезли на лечение в больницы, некоторые из них впоследствии умерли. К сожалению, в акте было зафиксировано всего 163 фамилии, и для нас это определенный вызов и тема для дальнейших исследований – установить всех жертв этого преступления", - заявил соавтор книги.
По его словам, в Старом Крыму тогда размещалось много беженцев из городов Кубани, Ставрополья и восточного Крыма, фамилий которых местные жители не знали. Поэтому установить личности всех погибших было очень трудно.
"Решили мы провести такое исследование в первую очередь потому, что появились интересные документы, рассекреченные архивные документы управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, других ведомственных архивов ФСБ, в которых представлены детали, и что немаловажно, опубликованы фамилии участников расправы над мирным населением города".
В числе рассекреченных документов оказались материалы суда над генерал-полковником Эрвином Гутсавом Йенеке и его подчиненными. Суд над ними состоялся в 1947 году в Севастополе. Среди злодеяний, происходящих в Крыму по его приказу, была и старокрымская трагедия. Все подсудимые, включая Йенеке, были приговорены к 25 годам закючения в лагерях. Однако через 9 лет генерал-полковника передали властям ФРГ как неамнистированного преступника, а там его освободили по состоянию здоровья.
Нынешняя книга под названием "Победы и трагедии. Старый Крым. Апрель 1944 г. Известные факты и новейшие данные" - уже не первая книга проекта "Без срока давности", посвященная крымской тематике. Этот крупный федеральный просветительский проект реализуется уже несколько лет, и в 2020 году в его рамках вышел сборник архивных документов. Он состоит из 26 томов, каждый из которых посвящен определенной территории. Один из этих томов был посвящен Республике Крым и Севастополю.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тайна завала № 131: новые находки в Аджимушкае
В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года
Россия направила Канаде ноту протеста из-за эсэсовца в парламенте
Мемориал на месте расстрелов мирного населения в с. Дубки Симферопольского района
2 ноября 2022, 08:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Невероятная жестокость: что творили фашисты в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымИсторияКрым в истории: секреты, факты, фотоВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеНовости КрымаИгорь Бережков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:11Путин оценил мирные предложения Китая по Украине
08:40Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине
08:12В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы
08:03Обстановка на Крымском мосту на утро понедельника
07:45На полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасы
07:15Крымские историки развенчали западную теорию "чистого вермахта"
06:36Такие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из Израиля
06:01Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники
00:01Нулевая мировая: 170 лет с начала Крымской войны
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 октября
22:31Митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с "курортами Колымы"
21:56Главное за день: 15 октября
21:47Пчеловод Кулеба и маркиз де Арестович*: что там у соседей?
21:21Закон принят по невежеству: миколог об уголовном наказании за сбор грибов
20:48Бренды уходят: кто занял нишу оптики и контактных линз в России
20:24Мерцательная аритмия: почему важно срочно обращаться к врачу
20:00Обстановка на Крымском мосту вечером воскресенья
19:37Зачем Украине тотальная мобилизация: эксперт оценил масштабы потерь ВСУ
19:01Бьюик против Волги: в ДТП под Севастополем пострадали два человека
Лента новостейМолния