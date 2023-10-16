https://crimea.ria.ru/20231016/krymskie-istoriki-razvenchali-zapadnuyu-teoriyu-chistogo-vermakhta-1132106712.html

Крымские историки развенчали западную теорию "чистого вермахта"

Крымские историки развенчали западную теорию "чистого вермахта" - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Крымские историки развенчали западную теорию "чистого вермахта"

В Крыму презентовали новую книгу из серии "Без срока давности". Она посвящена трагедии, произошедшей в 1944 году в Старом Крыму, когда отходящие части немецкой... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T07:15

2023-10-16T07:15

2023-10-16T06:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму презентовали новую книгу из серии "Без срока давности". Она посвящена трагедии, произошедшей в 1944 году в Старом Крыму, когда отходящие части немецкой армии расстреляли на улицах города около шестисот мирных граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал соавтор книги, член крымского отделения российского общества историков-архивистов Игорь Бережков.С точки зрения истории эти события интересны еще и тем, что операцию проводили не солдаты СС или специальных карательных подразделений, а солдаты регулярных частей немецкой армии. По словам историка, это опровергает теорию так называемого "чистого вермахта", которая в последние годы становится популярной на Западе.Согласно акту чрезвычайной комиссии, в Старом Крыму подразделениями вермахта было уничтожено 584 человека."А мы можем сказать в ходе этого исследования, что жертв было более шестисот. Потому что было более ста раненых, которых эвакуировали оттуда и увезли на лечение в больницы, некоторые из них впоследствии умерли. К сожалению, в акте было зафиксировано всего 163 фамилии, и для нас это определенный вызов и тема для дальнейших исследований – установить всех жертв этого преступления", - заявил соавтор книги.По его словам, в Старом Крыму тогда размещалось много беженцев из городов Кубани, Ставрополья и восточного Крыма, фамилий которых местные жители не знали. Поэтому установить личности всех погибших было очень трудно.В числе рассекреченных документов оказались материалы суда над генерал-полковником Эрвином Гутсавом Йенеке и его подчиненными. Суд над ними состоялся в 1947 году в Севастополе. Среди злодеяний, происходящих в Крыму по его приказу, была и старокрымская трагедия. Все подсудимые, включая Йенеке, были приговорены к 25 годам закючения в лагерях. Однако через 9 лет генерал-полковника передали властям ФРГ как неамнистированного преступника, а там его освободили по состоянию здоровья.Нынешняя книга под названием "Победы и трагедии. Старый Крым. Апрель 1944 г. Известные факты и новейшие данные" - уже не первая книга проекта "Без срока давности", посвященная крымской тематике. Этот крупный федеральный просветительский проект реализуется уже несколько лет, и в 2020 году в его рамках вышел сборник архивных документов. Он состоит из 26 томов, каждый из которых посвящен определенной территории. Один из этих томов был посвящен Республике Крым и Севастополю.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайна завала № 131: новые находки в АджимушкаеВ Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 годаРоссия направила Канаде ноту протеста из-за эсэсовца в парламенте

https://crimea.ria.ru/20221102/neveroyatnaya-zhestokost-chto-tvorili-fashisty-v-krymu--1125173628.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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