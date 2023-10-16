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Главные новости Крыма: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Главные новости Крыма: 16 октября
Главные новости Крыма: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Главные новости Крыма: 16 октября
Штормовое в Крыму: морской транспорт прекратил работу. Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма. В Минтопэнерго Крыма опять перестановки... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T22:52
2023-10-16T22:52
главное за день
новости крыма
штормовое предупреждение
севастополь
керчь
паромы и катера в севастополе
керченская паромная переправа
детский сад
школа
отопительный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Штормовое в Крыму: морской транспорт прекратил работу. Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма. В Минтопэнерго Крыма опять перестановки. Смертельное ДТП с грузовиком на крымской трассе. Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле. В Керчи обвалился фасад в многоквартирном доме. В Крыму до весны закроют два заповедникаО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Штормовое в Крыму: морской транспорт прекратил работуПосле полудня в Севастополе из-за шторма на море приостановили движение паром, а также катера на одном из направлений. Спустя несколько часов в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города анонсировали полную остановку морского транспорта. "В связи с ухудшением погодных условий с 17:15 будет полностью остановлена работа морского пассажирского транспорта", – сообщили в департаменте.Также министр транспорта РК Николай Лукашенко сообщил, что в связи с погодными условиями работу приостановила Керченская паромная переправа.Когда включат отопление в детских садах и школах КрымаОтопление в детсадах и школах Крыма включат, когда температура в помещениях опустится ниже 21 градуса. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.Также он сделал ряд заявлений относительно подготовки к отопительному сезону и подключения к теплу многоквартирных домов.В Крыму сменился врио министра топлива и энергетикиСергея Силин, назначенный 11 дней назад врио министра топлива и энергетики Республики Крым, покидает свой временный пост – его заменит Владимир Воронкин. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте республиканского правительства.Он был замминистра при предыдущем руководстве, был назначен в ноябре 2022 года. Смертельное ДТП с грузовиком на трассе КрымаВ Крыму в лобовом ДТП микроавтобуса с грузовиком погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Лобовая авария произошла у села Новоандреевка Симферопольского района. Столкновение произошло после того, как погибший выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. Дизтопливо в Крыму станет еще дешевлеЦены на дизельное топливо в Крыму снизятся еще на рубль в ближайшие дни, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов."В течение недели стоимость дизельного топлива на заправках (трех крупнейших компаний – ред.) будет снижена еще на рубль. Благодарю наших бизнесменов за понимание и ответственность. Всегда говорил, что сотрудничество власти и бизнеса – это улица с двусторонним движением", – анонсировал Аксенов. Он также сообщил о том, как ведется мониторинг цен. В Керчи обвалился фасад в многоквартирном домеВ многоквартирном доме Керчи у многоквартирного дома обвалилась часть фасада. Об этом сообщили в прокуратуре республики, здесь уже заявили, что проводят проверку."Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", – заявили в ведомстве.В Крыму до весны закроют два заповедникаГосударственные природные заповедники “Опукский” и “Казантипский” будут отдыхать от посетителей до конца марта 2024 года для снижения антропогенной нагрузки. Об этом сообщили в ФГБУ “Заповедный Крым”.“То есть даже небольшое количество людей может привести к значительному развитию тропиночной эрозии. А наша задача – пропустить как можно больше людей при меньшем влиянии на природные комплексы. Кроме того это безопасность посетителей", – пояснил сотрудник “Заповедного Крыма”, начальник отдела туризма Сергей Клушин. Обе природные территории будут недоступны для посещения уже с 17 октября.
https://crimea.ria.ru/20231016/razvozhaev-dal-novye-porucheniya-po-ukrytiyam-v-sevastopole-1132129676.html
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Главные новости Крыма: 16 октября

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 16 октября

22:52 16.10.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Штормовое в Крыму: морской транспорт прекратил работу. Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма. В Минтопэнерго Крыма опять перестановки. Смертельное ДТП с грузовиком на крымской трассе. Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле. В Керчи обвалился фасад в многоквартирном доме. В Крыму до весны закроют два заповедника
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Штормовое в Крыму: морской транспорт прекратил работу

После полудня в Севастополе из-за шторма на море приостановили движение паром, а также катера на одном из направлений.
Спустя несколько часов в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города анонсировали полную остановку морского транспорта.
"В связи с ухудшением погодных условий с 17:15 будет полностью остановлена работа морского пассажирского транспорта", – сообщили в департаменте.
Также министр транспорта РК Николай Лукашенко сообщил, что в связи с погодными условиями работу приостановила Керченская паромная переправа.
Табличка При обстреле в укрытие - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Вчера, 21:04
Развожаев дал новые поручения по укрытиям в Севастополе

Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма

Отопление в детсадах и школах Крыма включат, когда температура в помещениях опустится ниже 21 градуса. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
Также он сделал ряд заявлений относительно подготовки к отопительному сезону и подключения к теплу многоквартирных домов.
Производство молока - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Вчера, 20:16
"Нам не хватает сырья": как работает молокозавод на северо-западе Крыма

В Крыму сменился врио министра топлива и энергетики

Сергея Силин, назначенный 11 дней назад врио министра топлива и энергетики Республики Крым, покидает свой временный пост – его заменит Владимир Воронкин. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте республиканского правительства.
Он был замминистра при предыдущем руководстве, был назначен в ноябре 2022 года.
Турникет - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Вчера, 11:55Радио "Спутник в Крыму"
Вход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативу

Смертельное ДТП с грузовиком на трассе Крыма

В Крыму в лобовом ДТП микроавтобуса с грузовиком погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Лобовая авария произошла у села Новоандреевка Симферопольского района. Столкновение произошло после того, как погибший выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.
ДТП в Симферопольском районе
Вчера, 15:01Ситуация на дорогах Крыма
ДТП в Симферопольском районе: пострадал несовершеннолетний

Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле

Цены на дизельное топливо в Крыму снизятся еще на рубль в ближайшие дни, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"В течение недели стоимость дизельного топлива на заправках (трех крупнейших компаний – ред.) будет снижена еще на рубль. Благодарю наших бизнесменов за понимание и ответственность. Всегда говорил, что сотрудничество власти и бизнеса – это улица с двусторонним движением", – анонсировал Аксенов.
Он также сообщил о том, как ведется мониторинг цен.
Шеф-повар из Севастополя поделился секретами сочетаний крымских продуктов в разных блюдах - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Вчера, 13:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Пять блюд фестивального сета от шеф-повара из Крыма: секреты мастера

В Керчи обвалился фасад в многоквартирном доме

В многоквартирном доме Керчи у многоквартирного дома обвалилась часть фасада. Об этом сообщили в прокуратуре республики, здесь уже заявили, что проводят проверку.
"Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", – заявили в ведомстве.
Автомобили такси - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Вчера, 17:31
Использовал "вслепую" таксистов: в Евпатории поймали афериста

В Крыму до весны закроют два заповедника

Государственные природные заповедники “Опукский” и “Казантипский” будут отдыхать от посетителей до конца марта 2024 года для снижения антропогенной нагрузки. Об этом сообщили в ФГБУ “Заповедный Крым”.
“То есть даже небольшое количество людей может привести к значительному развитию тропиночной эрозии. А наша задача – пропустить как можно больше людей при меньшем влиянии на природные комплексы. Кроме того это безопасность посетителей", – пояснил сотрудник “Заповедного Крыма”, начальник отдела туризма Сергей Клушин.
Обе природные территории будут недоступны для посещения уже с 17 октября.
Клещ в лесу. Архивное фото
Вчера, 18:24
Боррелиоз и марсельская лихорадка: в Крыму подвели итоги сезона клещей
 
Главное за деньНовости КрымаШтормовое предупреждениеСевастопольКерчьПаромы и катера в СевастополеКерченская паромная переправаДетский садШколаОтопительный сезон в КрымуМинистерство топлива и энергетики РКСергей АксеновТопливо в КрымуДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПСимферопольский районКрымФГБУ "Заповедный Крым"
 
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Заголовок открываемого материала
00:02Какой сегодня праздник: 17 октября
00:01Без осадков: погода в Крыму во вторник
00:00Боль не забыта: трагедия в политехническом колледже Керчи 5 лет спустя
22:52Главные новости Крыма: 16 октября
22:30Главное за день: 16 октября
22:23Развожаев пригрозил закрыть музей из-за недопуска людей в убежище
21:52Конфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны
21:31Двое севастопольцев погибли при освобождении ДНР
21:04Развожаев дал новые поручения по укрытиям в Севастополе
20:38Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире
20:20В Керчи обвалился фасад в многоквартирном доме
20:16"Нам не хватает сырья": как работает молокозавод на северо-западе Крыма
20:03Крымский мост: обстановка в понедельник вечером
19:45Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма
19:11О чем Путин говорил с президентами Палестины, Ирана, Сирии и Ливана
19:02В Севастополе тренировки военных вечером в понедельник: где и когда
18:43Афера с маткапиталом: в Крыму мать двоих детей получила срок
18:24Боррелиоз и марсельская лихорадка: в Крыму подвели итоги сезона клещей
18:11На стройке в Алуште обнаружили иностранцев-нелегалов
17:53В Крыму сменился врио министра топлива и энергетики
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