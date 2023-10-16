https://crimea.ria.ru/20231016/glavnye-novosti-kryma-16-oktyabrya-1132130616.html

Главные новости Крыма: 16 октября

Главные новости Крыма: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Главные новости Крыма: 16 октября

Штормовое в Крыму: морской транспорт прекратил работу. Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма. В Минтопэнерго Крыма опять перестановки... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T22:52

2023-10-16T22:52

2023-10-16T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Штормовое в Крыму: морской транспорт прекратил работу. Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма. В Минтопэнерго Крыма опять перестановки. Смертельное ДТП с грузовиком на крымской трассе. Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле. В Керчи обвалился фасад в многоквартирном доме. В Крыму до весны закроют два заповедникаО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Штормовое в Крыму: морской транспорт прекратил работуПосле полудня в Севастополе из-за шторма на море приостановили движение паром, а также катера на одном из направлений. Спустя несколько часов в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города анонсировали полную остановку морского транспорта. "В связи с ухудшением погодных условий с 17:15 будет полностью остановлена работа морского пассажирского транспорта", – сообщили в департаменте.Также министр транспорта РК Николай Лукашенко сообщил, что в связи с погодными условиями работу приостановила Керченская паромная переправа.Когда включат отопление в детских садах и школах КрымаОтопление в детсадах и школах Крыма включат, когда температура в помещениях опустится ниже 21 градуса. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.Также он сделал ряд заявлений относительно подготовки к отопительному сезону и подключения к теплу многоквартирных домов.В Крыму сменился врио министра топлива и энергетикиСергея Силин, назначенный 11 дней назад врио министра топлива и энергетики Республики Крым, покидает свой временный пост – его заменит Владимир Воронкин. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте республиканского правительства.Он был замминистра при предыдущем руководстве, был назначен в ноябре 2022 года. Смертельное ДТП с грузовиком на трассе КрымаВ Крыму в лобовом ДТП микроавтобуса с грузовиком погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Лобовая авария произошла у села Новоандреевка Симферопольского района. Столкновение произошло после того, как погибший выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. Дизтопливо в Крыму станет еще дешевлеЦены на дизельное топливо в Крыму снизятся еще на рубль в ближайшие дни, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов."В течение недели стоимость дизельного топлива на заправках (трех крупнейших компаний – ред.) будет снижена еще на рубль. Благодарю наших бизнесменов за понимание и ответственность. Всегда говорил, что сотрудничество власти и бизнеса – это улица с двусторонним движением", – анонсировал Аксенов. Он также сообщил о том, как ведется мониторинг цен. В Керчи обвалился фасад в многоквартирном домеВ многоквартирном доме Керчи у многоквартирного дома обвалилась часть фасада. Об этом сообщили в прокуратуре республики, здесь уже заявили, что проводят проверку."Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", – заявили в ведомстве.В Крыму до весны закроют два заповедникаГосударственные природные заповедники “Опукский” и “Казантипский” будут отдыхать от посетителей до конца марта 2024 года для снижения антропогенной нагрузки. Об этом сообщили в ФГБУ “Заповедный Крым”.“То есть даже небольшое количество людей может привести к значительному развитию тропиночной эрозии. А наша задача – пропустить как можно больше людей при меньшем влиянии на природные комплексы. Кроме того это безопасность посетителей", – пояснил сотрудник “Заповедного Крыма”, начальник отдела туризма Сергей Клушин. Обе природные территории будут недоступны для посещения уже с 17 октября.

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https://crimea.ria.ru/20231016/pyat-blyud-festivalnogo-seta-ot-shef-povara-iz-kryma-sekrety-mastera-1132113038.html

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