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Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле – Аксенов
Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле – Аксенов
Цены на дизельное топливо в Крыму в ближайшие дни снизятся еще на рубль, это результат соглашения с крупнейшими топливными компаниями полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T10:56
2023-10-16T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Цены на дизельное топливо в Крыму в ближайшие дни снизятся еще на рубль, это результат соглашения с крупнейшими топливными компаниями полуострова. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По словам Аксенова, мониторинг цен на бензин и дизельное топливо осуществляется на постоянной основе. На большей части заправок соблюдаются условия соглашения о снижении цен, которое было достигнуто ранее, подчеркнул он.Как сообщалось, в конце прошлой недели власти Крыма анонсировали снижение стоимости бензина и дизтоплива. Этому предшествовала совместная работа республиканских и федеральных властей, а также решение правительства России временно ограничить экспорт бензина и дизтоплива за рубеж, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Снижение цен также простимулировала и ФАС, которая 5 октября направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива, поскольку закупочные цены на бирже также снизились.Читайте также на РИА Новости Крым:“Ничего не снижается”: Путин высказался о ситуации с ценами на топливоВ Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливоВ Крыму подешевели бензин и дизель: фотофакт
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, сергей аксенов, бензин, топливо, топливо в крыму
Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле – Аксенов

Цены на дизтопливо в Крыму на этой неделе снизятся еще на рубль - Аксенов

10:56 16.10.2023 (обновлено: 10:58 16.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Цены на дизельное топливо в Крыму в ближайшие дни снизятся еще на рубль, это результат соглашения с крупнейшими топливными компаниями полуострова. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"В течение недели стоимость дизельного топлива на заправках (трех крупнейших компаний - ред.) будет снижена еще на рубль. Благодарю наших бизнесменов за понимание и ответственность. Всегда говорил, что сотрудничество власти и бизнеса – это улица с двусторонним движением", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, мониторинг цен на бензин и дизельное топливо осуществляется на постоянной основе. На большей части заправок соблюдаются условия соглашения о снижении цен, которое было достигнуто ранее, подчеркнул он.
Как сообщалось, в конце прошлой недели власти Крыма анонсировали снижение стоимости бензина и дизтоплива. Этому предшествовала совместная работа республиканских и федеральных властей, а также решение правительства России временно ограничить экспорт бензина и дизтоплива за рубеж, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
Снижение цен также простимулировала и ФАС, которая 5 октября направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива, поскольку закупочные цены на бирже также снизились.
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КрымНовости КрымаСергей АксеновБензинТопливоТопливо в Крыму
 
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