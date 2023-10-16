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Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле – Аксенов

Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле – Аксенов

Цены на дизельное топливо в Крыму в ближайшие дни снизятся еще на рубль, это результат соглашения с крупнейшими топливными компаниями полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T10:56

2023-10-16T10:56

2023-10-16T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Цены на дизельное топливо в Крыму в ближайшие дни снизятся еще на рубль, это результат соглашения с крупнейшими топливными компаниями полуострова. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По словам Аксенова, мониторинг цен на бензин и дизельное топливо осуществляется на постоянной основе. На большей части заправок соблюдаются условия соглашения о снижении цен, которое было достигнуто ранее, подчеркнул он.Как сообщалось, в конце прошлой недели власти Крыма анонсировали снижение стоимости бензина и дизтоплива. Этому предшествовала совместная работа республиканских и федеральных властей, а также решение правительства России временно ограничить экспорт бензина и дизтоплива за рубеж, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Снижение цен также простимулировала и ФАС, которая 5 октября направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива, поскольку закупочные цены на бирже также снизились.Читайте также на РИА Новости Крым:“Ничего не снижается”: Путин высказался о ситуации с ценами на топливоВ Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливоВ Крыму подешевели бензин и дизель: фотофакт

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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