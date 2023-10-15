https://crimea.ria.ru/20231015/mitropolit-tikhon-shevkunov-sravnil-krym-s-kurortami-kolymy-1132109028.html

Митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с "курортами Колымы"

Митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с "курортами Колымы" - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с "курортами Колымы"

Новоназначенный глава Крымской митрополии митрополит Тихон Шевкунов, прощаясь с паствой после службы в Псково-Печерском монастыре, в шутку сравнил свой отъезд в РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T22:31

2023-10-15T22:31

2023-10-15T22:31

тихон шевкунов

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симферопольская и крымская епархия

владыка лазарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Новоназначенный глава Крымской митрополии митрополит Тихон Шевкунов, прощаясь с паствой после службы в Псково-Печерском монастыре, в шутку сравнил свой отъезд в Крым с путешествием на "курорты Колымы". Видео обращения владыки опубликовано на странице Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в соцсети.Митрополит попросил прихожан помолиться о нем, отметив, что в Крыму его ждет большая епархия и в ней "свои сложности". При этом владыка признался, что о таком назначении он "даже не мечтал".Прощаясь с паствой, он сказал, что Псково-Печерский монастырь останется для него "самым прекрасным, самым любимым, не променянном ни на что в сердце" местом.Святой Климент, которого упомянул митрополит Тихон, возглавлял Римскую церковь. После обвинений в том, что он "хулит языческих богов", римский император Траян (98–117 годы) отправил его в Крым, на работы в инкерманские каменоломни недалеко от Херсонеса. Тогда в каменоломнях "был вырублен храм, в котором он священнодействовал" - нынешний Инкерманский мужской монастырь.Митрополит Тихон Шевкунов до назначения в Крым был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии. На этот пост он был назначен в мае 2018 года. Тогда же патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.Некоторые западные СМИ называли отца Тихона Шевкунова духовником Путина, однако ни сам митрополит, ни Кремль не комментировали эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал только, что владыка знаком с Владимиром Путиным и "участвует в различных проектах, которые курируют в администрации".О назначении отца Тихона митрополитом Симферопольским ми Крымским стало известно 11 октября. В журналах Священного Синода на сайте Патриархии опубликовали решение об этом, одновременно сообщая, что прежний митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь "отправлен на покой".Читайте также на РИА Новости Крым:Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - АксеновМитрополит Тихон Шевкунов: биография"Христианский Крым": для паломников разработают новый турмаршрут

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