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Митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с "курортами Колымы" - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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Митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с "курортами Колымы"
Митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с "курортами Колымы" - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с "курортами Колымы"
Новоназначенный глава Крымской митрополии митрополит Тихон Шевкунов, прощаясь с паствой после службы в Псково-Печерском монастыре, в шутку сравнил свой отъезд в РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T22:31
2023-10-15T22:31
тихон шевкунов
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религия
православие
общество
крымская митрополия
симферопольская и крымская епархия
владыка лазарь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Новоназначенный глава Крымской митрополии митрополит Тихон Шевкунов, прощаясь с паствой после службы в Псково-Печерском монастыре, в шутку сравнил свой отъезд в Крым с путешествием на "курорты Колымы". Видео обращения владыки опубликовано на странице Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в соцсети.Митрополит попросил прихожан помолиться о нем, отметив, что в Крыму его ждет большая епархия и в ней "свои сложности". При этом владыка признался, что о таком назначении он "даже не мечтал".Прощаясь с паствой, он сказал, что Псково-Печерский монастырь останется для него "самым прекрасным, самым любимым, не променянном ни на что в сердце" местом.Святой Климент, которого упомянул митрополит Тихон, возглавлял Римскую церковь. После обвинений в том, что он "хулит языческих богов", римский император Траян (98–117 годы) отправил его в Крым, на работы в инкерманские каменоломни недалеко от Херсонеса. Тогда в каменоломнях "был вырублен храм, в котором он священнодействовал" - нынешний Инкерманский мужской монастырь.Митрополит Тихон Шевкунов до назначения в Крым был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии. На этот пост он был назначен в мае 2018 года. Тогда же патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.Некоторые западные СМИ называли отца Тихона Шевкунова духовником Путина, однако ни сам митрополит, ни Кремль не комментировали эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал только, что владыка знаком с Владимиром Путиным и "участвует в различных проектах, которые курируют в администрации".О назначении отца Тихона митрополитом Симферопольским ми Крымским стало известно 11 октября. В журналах Священного Синода на сайте Патриархии опубликовали решение об этом, одновременно сообщая, что прежний митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь "отправлен на покой".Читайте также на РИА Новости Крым:Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - АксеновМитрополит Тихон Шевкунов: биография"Христианский Крым": для паломников разработают новый турмаршрут
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4.7
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тихон шевкунов, крым, новости, новости крыма, религия, православие, общество, крымская митрополия, симферопольская и крымская епархия, владыка лазарь
Митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с "курортами Колымы"

Митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с Колымой: древних святых сюда отправляли в ссылку

22:31 15.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМитрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Новоназначенный глава Крымской митрополии митрополит Тихон Шевкунов, прощаясь с паствой после службы в Псково-Печерском монастыре, в шутку сравнил свой отъезд в Крым с путешествием на "курорты Колымы". Видео обращения владыки опубликовано на странице Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в соцсети.
"Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента - Папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы",— сказал он.
Митрополит попросил прихожан помолиться о нем, отметив, что в Крыму его ждет большая епархия и в ней "свои сложности". При этом владыка признался, что о таком назначении он "даже не мечтал".
Прощаясь с паствой, он сказал, что Псково-Печерский монастырь останется для него "самым прекрасным, самым любимым, не променянном ни на что в сердце" местом.
Святой Климент, которого упомянул митрополит Тихон, возглавлял Римскую церковь. После обвинений в том, что он "хулит языческих богов", римский император Траян (98–117 годы) отправил его в Крым, на работы в инкерманские каменоломни недалеко от Херсонеса. Тогда в каменоломнях "был вырублен храм, в котором он священнодействовал" - нынешний Инкерманский мужской монастырь.
Митрополит Тихон Шевкунов до назначения в Крым был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии. На этот пост он был назначен в мае 2018 года. Тогда же патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.
Некоторые западные СМИ называли отца Тихона Шевкунова духовником Путина, однако ни сам митрополит, ни Кремль не комментировали эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал только, что владыка знаком с Владимиром Путиным и "участвует в различных проектах, которые курируют в администрации".
О назначении отца Тихона митрополитом Симферопольским ми Крымским стало известно 11 октября. В журналах Священного Синода на сайте Патриархии опубликовали решение об этом, одновременно сообщая, что прежний митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь "отправлен на покой".
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Тихон ШевкуновКрымНовостиНовости КрымаРелигияПравославиеОбществоКрымская митрополияСимферопольская и Крымская епархияВладыка Лазарь
 
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