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Главное за день: 13 октября - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Главное за день: 13 октября
Главное за день: 13 октября - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Главное за день: 13 октября
Москва призвала к срочным арабо-израильским переговорам. Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток. ВС России за неделю уничтожили склады ВСУ с... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T22:22
2023-10-13T22:22
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обострение ситуации в израиле
израиль
владимир путин (политик)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Москва призвала к срочным арабо-израильским переговорам. Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток. ВС России за неделю уничтожили склады ВСУ с боеприпасами и техникой и цеха оборонных заводов. Россиян с израильскими паспортами могут призвать в ЦАХАЛ. Киевский режим насильно эвакуирует людей с Херсонщины.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия готова координировать израильско-арабские переговорыПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Киргизии призвал немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.По словам российского лидера, сейчас главное - остановить кровопролитие и предпринять коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле. Москва готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами и исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров, подчеркнул Путин.По мнению российского лидера, в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа потери среди гражданского населения будут "абсолютно неприемлемы". Поэтому переговоры должны состояться как можно скорее, а их целью должна стать формула ООН, предполагающая создание двух мирно сосуществующих государств.Путин: оружие с Украины утекает на Ближний ВостокРоссия располагает данными о продаже вооружений с Украины на Ближний Восток, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, на Украине чрезвычайно высокий уровень коррупции, а черный рынок оружия "складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать".В то же время, по мнению российского лидера, эта торговля оружием происходит не на уровне руководства страны.Армия России за неделю нанесла восемь групповых ударов по объектам ВСУВооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли восемь групповых ударов ракетами "Искандер-М" и беспилотниками по объектам ВСУ, сообщило Минобороны России.В результате уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества, цеха предприятий по производству и хранению вооружений и военной техники, а также пункты размещения украинских военных, боевиков нацбатов и иностранных наемников.Как уточнили в ведомстве, в результате ударов уничтожены склад хранения американских катеров Willard, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", склад военной техники на судоремонтном заводе "Дунайсудосервис" в Ильичевске Одесской области и база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме Умань в Черкасской области.По данным Минобороны, за неделю боев потери противника составили порядка 5300 военнослужащих убитыми и ранеными и 310 единиц техники, в том числе 14 танков и 64 бронированные машины.Россиян с израильскими паспортами могут призвать в ЦАХАЛРоссияне, получившие гражданство Израиля, могут быть призваны в армию наравне со всеми израильтянами. Об этом заявил посол Тель-Авива в РФ Александр Бен Цви.По словам дипломата, он не обладает информацией о том, сколько россиян, репатриировавшихся в Израиль после 2022 года, получили повестки в армию, но отметил, что каждого из них могут призвать, причем как мужчин, так и женщин.Он также заявил, что израильтян, которые воюют на стороне ВСУ, "очень мало" и ему неизвестно, сколько из них теперь уезжают домой, чтобы выступить в защиту своей страны против ХАМАС.Киевский режим насильно эвакуирует людей из сел ХерсонщиныУкраинские власти проводят насильственную эвакуацию семей с детьми из сел, расположенных на берегу Днепро-Бугского лимана, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Киев планирует очередные провокации и "забирают людей как товар с территорий, которые скоро потеряют".
https://crimea.ria.ru/20231013/putin-rasskazal-ob-izmeneniyakh-v-strukture-ekonomiki-rossii-1132073886.html
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главное за день, новости, в мире, политика, экономика, общество, обострение ситуации в израиле, израиль, владимир путин (политик), потери всу , всу (вооруженные силы украины)
Главное за день: 13 октября

Главные события и заявления пятницы, 13 октября

22:22 13.10.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Москва призвала к срочным арабо-израильским переговорам. Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток. ВС России за неделю уничтожили склады ВСУ с боеприпасами и техникой и цеха оборонных заводов. Россиян с израильскими паспортами могут призвать в ЦАХАЛ. Киевский режим насильно эвакуирует людей с Херсонщины.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Россия готова координировать израильско-арабские переговоры

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Киргизии призвал немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
По словам российского лидера, сейчас главное - остановить кровопролитие и предпринять коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле. Москва готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами и исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров, подчеркнул Путин.
По мнению российского лидера, в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа потери среди гражданского населения будут "абсолютно неприемлемы". Поэтому переговоры должны состояться как можно скорее, а их целью должна стать формула ООН, предполагающая создание двух мирно сосуществующих государств.
Официальный визит президента РФ В. Путина в Киргизию. День второй - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
12:47
Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России

Путин: оружие с Украины утекает на Ближний Восток

Россия располагает данными о продаже вооружений с Украины на Ближний Восток, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, на Украине чрезвычайно высокий уровень коррупции, а черный рынок оружия "складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать".
В то же время, по мнению российского лидера, эта торговля оружием происходит не на уровне руководства страны.
"У меня нет симпатий к сегодняшнему руководству Украины, но то, что это делается на уровне руководства Украины, я сомневаюсь в этом", - сказал президент РФ.
Начат ремонт дороги от Перекопа до Чаплынки
14:47
В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в Крым

Армия России за неделю нанесла восемь групповых ударов по объектам ВСУ

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли восемь групповых ударов ракетами "Искандер-М" и беспилотниками по объектам ВСУ, сообщило Минобороны России.
В результате уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества, цеха предприятий по производству и хранению вооружений и военной техники, а также пункты размещения украинских военных, боевиков нацбатов и иностранных наемников.
Как уточнили в ведомстве, в результате ударов уничтожены склад хранения американских катеров Willard, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", склад военной техники на судоремонтном заводе "Дунайсудосервис" в Ильичевске Одесской области и база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме Умань в Черкасской области.
По данным Минобороны, за неделю боев потери противника составили порядка 5300 военнослужащих убитыми и ранеными и 310 единиц техники, в том числе 14 танков и 64 бронированные машины.
Капельница - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
16:30
Состояние раненого журналиста Sputnik удалось стабилизировать

Россиян с израильскими паспортами могут призвать в ЦАХАЛ

Россияне, получившие гражданство Израиля, могут быть призваны в армию наравне со всеми израильтянами. Об этом заявил посол Тель-Авива в РФ Александр Бен Цви.
По словам дипломата, он не обладает информацией о том, сколько россиян, репатриировавшихся в Израиль после 2022 года, получили повестки в армию, но отметил, что каждого из них могут призвать, причем как мужчин, так и женщин.
Он также заявил, что израильтян, которые воюют на стороне ВСУ, "очень мало" и ему неизвестно, сколько из них теперь уезжают домой, чтобы выступить в защиту своей страны против ХАМАС.

Киевский режим насильно эвакуирует людей из сел Херсонщины

Украинские власти проводят насильственную эвакуацию семей с детьми из сел, расположенных на берегу Днепро-Бугского лимана, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Киев планирует очередные провокации и "забирают людей как товар с территорий, которые скоро потеряют".
Мужчина устанавливает флаг Азербайджана в одном из населенных пунктов Нагорного Карабаха. - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
18:04
Путин рассказал о будущем российского контингента в Карабахе
 
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