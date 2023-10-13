Рейтинг@Mail.ru
Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231013/rossiyan-s-grazhdanstvom-izrailya-budut-prizyvat-na-sluzhbu-v-tsakhal--posol--1132081347.html
Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол
Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол
Россияне, получившие гражданство Израиля, могут быть призваны в армию наравне со всеми израильтянами. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос в интервью... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T17:53
2023-10-13T17:55
армия и флот
израиль
обострение ситуации в израиле
общество
россия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131936772_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb7be57adcce9814ee09394792f13e64.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россияне, получившие гражданство Израиля, могут быть призваны в армию наравне со всеми израильтянами. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос в интервью RTVI, заявил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.По словам дипломата, он не обладает информацией о том, сколько россиян, репатриировавшихся в Израиль после 2022 года, получили повестки в армию. Но отметил, что каждого из них могут призвать.По его словам, статистики по репатриантам из России в Израиле не делают, так как "это не имеет смысла".Он также заявил, что израильтян, которые воюют на стороне ВСУ, "очень мало" и ему неизвестно, сколько из них теперь уезжают домой, чтобы выступить в защиту своей страны против ХАМАС."Их очень мало. У меня даже понятия нет насчет израильтян на Украине", – сказал Бен Цви.При этом он назвал общее число израильтян, которые возвращаются в Израиль "со всего мира" после начала конфликта.Бен Цви уточнил, что в Израиле "есть действующая армия, есть срочная служба, есть сверхсрочная служба, и есть резерв", в который на фоне эскалации были призваны 300 тысяч человек".Ранее 13 октября в ЦАХАЛ заявили, что Армия обороны Израиля за минувшую ночь нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС. Палестинская сторона сообщила, что число жертв атак израильских сил по сектору Газа увеличилось превысило уже 1,5 тысячи человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву Управляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу
израиль
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131936772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a276792249b0c3505b47ceaf1ce71ae.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия и флот, израиль, обострение ситуации в израиле, общество, россия, в мире, новости
Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол

Бен Цви: мужчины и женщины из репатриантов из РФ в Израиле могут быть призваны в армию

17:53 13.10.2023 (обновлено: 17:55 13.10.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве приспущен
Израильский флаг у посольства страны в Москве приспущен - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россияне, получившие гражданство Израиля, могут быть призваны в армию наравне со всеми израильтянами. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос в интервью RTVI, заявил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.
По словам дипломата, он не обладает информацией о том, сколько россиян, репатриировавшихся в Израиль после 2022 года, получили повестки в армию. Но отметил, что каждого из них могут призвать.

"Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины", – напомнил Бен Цви.

По его словам, статистики по репатриантам из России в Израиле не делают, так как "это не имеет смысла".
"Гражданин Израиля – он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал: из России, из Америки, из Франции, из Новой Зеландии".
Он также заявил, что израильтян, которые воюют на стороне ВСУ, "очень мало" и ему неизвестно, сколько из них теперь уезжают домой, чтобы выступить в защиту своей страны против ХАМАС.
"Их очень мало. У меня даже понятия нет насчет израильтян на Украине", – сказал Бен Цви.
При этом он назвал общее число израильтян, которые возвращаются в Израиль "со всего мира" после начала конфликта.
"По-моему, 75 тысяч человек вернулись уже, чтобы присоединиться к своим полкам и участвовать в боевых действиях. Они получают "повестку номер восемь" о немедленном прибытии в часть", – заявил дипломат.
Бен Цви уточнил, что в Израиле "есть действующая армия, есть срочная служба, есть сверхсрочная служба, и есть резерв", в который на фоне эскалации были призваны 300 тысяч человек".
Ранее 13 октября в ЦАХАЛ заявили, что Армия обороны Израиля за минувшую ночь нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС. Палестинская сторона сообщила, что число жертв атак израильских сил по сектору Газа увеличилось превысило уже 1,5 тысячи человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины
Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву
Управляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу
 
Армия и флотИзраильОбострение ситуации в ИзраилеОбществоРоссияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37За конфликтом на Ближнем Востоке маячит тень мировой войны – эксперт
19:16Сколько будут стоить бензин и дизтопливо в Запорожской области
19:16Погода "миллион на миллион": прогноз ФОБОС для Крыма на выходные
18:47Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период
18:35Политолог назвал условие прекращения западной поддержки Украины
18:04Путин рассказал о будущем российского контингента в Карабахе
17:53Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол
17:19Путин: оружие с Украины утекает на Ближний Восток
16:30Состояние раненого журналиста Sputnik удалось стабилизировать
16:03Армия России уничтожила склады с боеприпасами и топливом для авиации ВСУ
15:54Потери ВСУ за неделю боев превысили 5 тысяч человек
15:24Восемь групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены
15:22Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер в Черном море
14:47В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в Крым
14:05Группа стран теряет гегемонию: Путин о причинах конфликтов в мире
13:51Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти
13:45ПСБ проводит акцию "Прибавка к пенсии"
13:35Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины
13:06Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины
12:47Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России
Лента новостейМолния