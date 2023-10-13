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Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол

Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол

Россияне, получившие гражданство Израиля, могут быть призваны в армию наравне со всеми израильтянами. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос в интервью... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T17:53

2023-10-13T17:53

2023-10-13T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россияне, получившие гражданство Израиля, могут быть призваны в армию наравне со всеми израильтянами. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос в интервью RTVI, заявил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.По словам дипломата, он не обладает информацией о том, сколько россиян, репатриировавшихся в Израиль после 2022 года, получили повестки в армию. Но отметил, что каждого из них могут призвать.По его словам, статистики по репатриантам из России в Израиле не делают, так как "это не имеет смысла".Он также заявил, что израильтян, которые воюют на стороне ВСУ, "очень мало" и ему неизвестно, сколько из них теперь уезжают домой, чтобы выступить в защиту своей страны против ХАМАС."Их очень мало. У меня даже понятия нет насчет израильтян на Украине", – сказал Бен Цви.При этом он назвал общее число израильтян, которые возвращаются в Израиль "со всего мира" после начала конфликта.Бен Цви уточнил, что в Израиле "есть действующая армия, есть срочная служба, есть сверхсрочная служба, и есть резерв", в который на фоне эскалации были призваны 300 тысяч человек".Ранее 13 октября в ЦАХАЛ заявили, что Армия обороны Израиля за минувшую ночь нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС. Палестинская сторона сообщила, что число жертв атак израильских сил по сектору Газа увеличилось превысило уже 1,5 тысячи человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву Управляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу

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армия и флот, израиль, обострение ситуации в израиле, общество, россия, в мире, новости