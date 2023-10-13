https://crimea.ria.ru/20231013/rossiyan-s-grazhdanstvom-izrailya-budut-prizyvat-na-sluzhbu-v-tsakhal--posol--1132081347.html
Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол
Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол
Россияне, получившие гражданство Израиля, могут быть призваны в армию наравне со всеми израильтянами. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос в интервью... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T17:53
2023-10-13T17:53
2023-10-13T17:55
армия и флот
израиль
обострение ситуации в израиле
общество
россия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131936772_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb7be57adcce9814ee09394792f13e64.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россияне, получившие гражданство Израиля, могут быть призваны в армию наравне со всеми израильтянами. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос в интервью RTVI, заявил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.По словам дипломата, он не обладает информацией о том, сколько россиян, репатриировавшихся в Израиль после 2022 года, получили повестки в армию. Но отметил, что каждого из них могут призвать.По его словам, статистики по репатриантам из России в Израиле не делают, так как "это не имеет смысла".Он также заявил, что израильтян, которые воюют на стороне ВСУ, "очень мало" и ему неизвестно, сколько из них теперь уезжают домой, чтобы выступить в защиту своей страны против ХАМАС."Их очень мало. У меня даже понятия нет насчет израильтян на Украине", – сказал Бен Цви.При этом он назвал общее число израильтян, которые возвращаются в Израиль "со всего мира" после начала конфликта.Бен Цви уточнил, что в Израиле "есть действующая армия, есть срочная служба, есть сверхсрочная служба, и есть резерв", в который на фоне эскалации были призваны 300 тысяч человек".Ранее 13 октября в ЦАХАЛ заявили, что Армия обороны Израиля за минувшую ночь нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС. Палестинская сторона сообщила, что число жертв атак израильских сил по сектору Газа увеличилось превысило уже 1,5 тысячи человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву Управляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу
израиль
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131936772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a276792249b0c3505b47ceaf1ce71ae.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия и флот, израиль, обострение ситуации в израиле, общество, россия, в мире, новости
Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол
Бен Цви: мужчины и женщины из репатриантов из РФ в Израиле могут быть призваны в армию
17:53 13.10.2023 (обновлено: 17:55 13.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россияне, получившие гражданство Израиля, могут быть призваны в армию наравне со всеми израильтянами. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос в интервью RTVI, заявил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.
По словам дипломата, он не обладает информацией о том, сколько россиян, репатриировавшихся в Израиль после 2022 года, получили повестки в армию. Но отметил, что каждого из них могут призвать.
"Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины", – напомнил Бен Цви.
По его словам, статистики по репатриантам из России в Израиле не делают, так как "это не имеет смысла".
"Гражданин Израиля – он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал: из России, из Америки, из Франции, из Новой Зеландии".
Он также заявил, что израильтян, которые воюют на стороне ВСУ, "очень мало" и ему неизвестно, сколько из них теперь уезжают домой, чтобы выступить в защиту своей страны против ХАМАС.
"Их очень мало. У меня даже понятия нет насчет израильтян на Украине", – сказал Бен Цви.
При этом он назвал общее число израильтян, которые возвращаются в Израиль "со всего мира" после начала конфликта.
"По-моему, 75 тысяч человек вернулись уже, чтобы присоединиться к своим полкам и участвовать в боевых действиях. Они получают "повестку номер восемь" о немедленном прибытии в часть", – заявил дипломат.
Бен Цви уточнил, что в Израиле "есть действующая армия, есть срочная служба, есть сверхсрочная служба, и есть резерв", в который на фоне эскалации были призваны 300 тысяч человек".
Ранее 13 октября в ЦАХАЛ заявили
, что Армия обороны Израиля за минувшую ночь нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС. Палестинская сторона сообщила, что число жертв атак израильских сил по сектору Газа увеличилось превысило уже 1,5 тысячи человек.
Читайте также на РИА Новости Крым: