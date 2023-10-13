https://crimea.ria.ru/20231013/poteri-vsu-za-nedelyu-boev-prevysili-5-tysyach-chelovek-1132078496.html

Потери ВСУ за неделю боев превысили 5 тысяч человек

Потери ВСУ за неделю боев превысили 5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Потери ВСУ за неделю боев превысили 5 тысяч человек

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю составили порядка 5,3 тысячи человек убитыми и ранеными, а также 310 единиц техники. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T15:54

2023-10-13T15:54

2023-10-13T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю составили порядка 5,3 тысячи человек убитыми и ранеными, а также 310 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, отразив 46 атак противника в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области и Макеевки Луганской Народной Республики.Кроме того, в районах Синьковк и Тимковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР поражена живая сила и техника трех бригад ВСУ.Противник потерял на этом направлении за неделю свыше 830 боевиков убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Также в районе Волчанска и Огурцово Харьковской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и 1-й бригады специального назначения ВСУ.Краснолиманское направлениеПротивник силами трех бригад безуспешно пытался восстановить утраченные позиции в районах Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР.В результате грамотных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели отражены 22 атаки штурмовых подразделений ВСУ.Общие потери противника составили 895 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 19 орудий, а также реактивная система залпового огня Vampire чешского производства.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак противника в районах Орехово-Васильевки и Водяного ДНР.За прошедшую неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 1580 боевиков убитыми и ранеными, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО "Град". Кроме того, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ.Южно-Донецкое направлениеРоссийские подразделения в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника. Также пресечена деятельность трех украинских ДРГ.Потери украинских войск составили порядка 1285 военнослужащих убитыми и ранеными, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град".Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении подразделения российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Вербового и Работино. Потери противника составили 385 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.На Херсонском направлении противник безуспешно пытался захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра.В результате огневого поражения в течение недели уничтожено до 325 боевиков, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град" и 53 автомобиля. Кроме того, уничтожены три склада с боеприпасами, а также две ДРГ на островах Алешкинский и Переяславский.

https://crimea.ria.ru/20231013/vosem-gruppovykh-udarov-za-nedelyu-kakie-obekty-vsu-unichtozheny-1132078145.html

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