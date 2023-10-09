https://crimea.ria.ru/20231009/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbit-vrazheskiy-bespilotnik-1131963861.html

Над Белгородской областью сбит вражеский беспилотник

Над Белгородской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Над Белгородской областью сбит вражеский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T21:07

2023-10-09T21:07

2023-10-09T21:16

обстрелы белгородской области

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что очередная попытка террористической атаки киевского режима пресечена около 20:00 в понедельник.Боевики регулярно совершают попытки атаковать приграничные области России при помощи дронов и ракет. Так, на прошлой неделе российские военные три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью. А 7 октября в результате удара ВСУ из "Градов" по поселку Уразово погиб мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая ракета С-200 сбита над КрымомВСУ обстреляли из "Града" белгородский поселок - есть жертвыВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости, безопасность