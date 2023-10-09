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Над Белгородской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Над Белгородской областью сбит вражеский беспилотник
Над Белгородской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Над Белгородской областью сбит вражеский беспилотник
Дежурные средства противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T21:07
2023-10-09T21:16
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что очередная попытка террористической атаки киевского режима пресечена около 20:00 в понедельник.Боевики регулярно совершают попытки атаковать приграничные области России при помощи дронов и ракет. Так, на прошлой неделе российские военные три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью. А 7 октября в результате удара ВСУ из "Градов" по поселку Уразово погиб мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая ракета С-200 сбита над КрымомВСУ обстреляли из "Града" белгородский поселок - есть жертвыВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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обстрелы белгородской области, белгородская область, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости, безопасность
Над Белгородской областью сбит вражеский беспилотник

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью - Минобороны

21:07 09.10.2023 (обновлено: 21:16 09.10.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что очередная попытка террористической атаки киевского режима пресечена около 20:00 в понедельник.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказано в сообщении.
Боевики регулярно совершают попытки атаковать приграничные области России при помощи дронов и ракет. Так, на прошлой неделе российские военные три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью. А 7 октября в результате удара ВСУ из "Градов" по поселку Уразово погиб мирный житель.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПроисшествияНовостиБезопасность
 
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