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Вторая ракета С-200 сбита над Крымом - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Вторая ракета С-200 сбита над Крымом
Вторая ракета С-200 сбита над Крымом - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Вторая ракета С-200 сбита над Крымом
ВСУ второй раз за вечер предприняли попытку атаковать Крым зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T22:28
2023-10-07T22:52
министерство обороны рф
крым
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. ВСУ второй раз за вечер предприняли попытку атаковать Крым зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом сообщает Минобороны РФ.Это уже вторая попытка ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой С-200 за вечер. Первая атака была отражена российскимим ПВО около 18:00.До этого российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением трех оперативно-тактических ракет "Точка-У". Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200Беспилотный катер ВСУ уничтожен на подходе к КрымуАксенов заявил о значительном усилении ПВО в Крыму
https://crimea.ria.ru/20231003/protivokorabelnaya-raketa-neptun-sbita-u-poberezhya-kryma-1131829418.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости крыма, вооруженные силы россии
Вторая ракета С-200 сбита над Крымом

Минобороны: средства ПВО сбили вторую украинскую ракету С-200 над Крымом

22:28 07.10.2023 (обновлено: 22:52 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. ВСУ второй раз за вечер предприняли попытку атаковать Крым зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"7 октября около 22.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки по территории Республики Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе", - говорится в сообщении.
Это уже вторая попытка ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой С-200 за вечер. Первая атака была отражена российскимим ПВО около 18:00.
До этого российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением трех оперативно-тактических ракет "Точка-У". Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью. Пострадавших нет.
Работа ПВО Тор М2У - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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