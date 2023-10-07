https://crimea.ria.ru/20231007/vtoraya-raketa-s-200-sbita-nad-krymom-1131923867.html

Вторая ракета С-200 сбита над Крымом

Вторая ракета С-200 сбита над Крымом - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Вторая ракета С-200 сбита над Крымом

ВСУ второй раз за вечер предприняли попытку атаковать Крым зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T22:28

2023-10-07T22:28

2023-10-07T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. ВСУ второй раз за вечер предприняли попытку атаковать Крым зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом сообщает Минобороны РФ.Это уже вторая попытка ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой С-200 за вечер. Первая атака была отражена российскимим ПВО около 18:00.До этого российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением трех оперативно-тактических ракет "Точка-У". Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200Беспилотный катер ВСУ уничтожен на подходе к КрымуАксенов заявил о значительном усилении ПВО в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231003/protivokorabelnaya-raketa-neptun-sbita-u-poberezhya-kryma-1131829418.html

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2023

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министерство обороны рф, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости крыма, вооруженные силы россии