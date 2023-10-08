https://crimea.ria.ru/20231008/mask-nam-ne-nuzhen--lukashenko-1131938061.html
"Маск нам не нужен" – Лукашенко
"Маск нам не нужен" – Лукашенко - РИА Новости Крым, 08.10.2023
"Маск нам не нужен" – Лукашенко
Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую крепость оценил белорусский аналог системы Starlink. Об этом сообщает пресс-служба лидера государства. РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T16:55
2023-10-08T16:55
2023-10-08T16:55
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую крепость оценил белорусский аналог системы Starlink. Об этом сообщает пресс-служба лидера государства.Белорусские военные показали Лукашенко аналог системы Starlink, стоимость которого в разы меньше американской спутниковой связи.Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Брестскую крепость, где сообщил о том, что в следующем году Вооруженные силы страны получат дополнительную технику и вооружения.При этом Лукашенко уточнил, что Белоруссия не наращивает вооруженные силы у границ Польши и стран Балтии для нападения, но готова обороняться.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, Москва ответит всеми имеющимися средствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с УкраиныЖесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и ЧехиейЕвропарламент призвал арестовать Лукашенко
https://crimea.ria.ru/20230721/agressiya-protiv-belorussii-budet-oznachat-agressiyu-protiv-rf---putin-1130217790.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, новости, россия, союзное государство
"Маск нам не нужен" – Лукашенко
Президент Белоруссии оценил аналог системы Starlink