https://crimea.ria.ru/20231006/belorussiya-sposobna-nanesti-nepriemlemyy-uscherb-vragu--lukashenko-1131899752.html

Белоруссия способна нанести неприемлемый ущерб врагу – Лукашенко

Белоруссия способна нанести неприемлемый ущерб врагу – Лукашенко - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Белоруссия способна нанести неприемлемый ущерб врагу – Лукашенко

Вооруженные Силы Белоруссии способны нанести неприемлемый ущерб потенциальному противнику, при этом армия республики в следующем году получит дополнительную... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T15:43

2023-10-06T15:43

2023-10-06T15:43

белоруссия

новости

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

союзное государство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Белоруссии способны нанести неприемлемый ущерб потенциальному противнику, при этом армия республики в следующем году получит дополнительную связь и ударные дроны. Об этом в пятницу заявил президент страны Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую крепость, сообщает пресс-служба лидера государства.По его словам, в следующем году Вооруженные силы страны получат дополнительную технику и вооружения.При этом Лукашенко обратил внимание, что Белоруссия не наращивает вооруженные силы у границ Польши и стран Балтии для нападения, но готова обороняться.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что рзвязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, Москва ответит всеми имеющимися средствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с УкраиныЖесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и ЧехиейЕвропарламент призвал арестовать Лукашенко

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, новости, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, союзное государство