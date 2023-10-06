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Белоруссия способна нанести неприемлемый ущерб врагу – Лукашенко - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Белоруссия способна нанести неприемлемый ущерб врагу – Лукашенко
Белоруссия способна нанести неприемлемый ущерб врагу – Лукашенко - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Белоруссия способна нанести неприемлемый ущерб врагу – Лукашенко
Вооруженные Силы Белоруссии способны нанести неприемлемый ущерб потенциальному противнику, при этом армия республики в следующем году получит дополнительную... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T15:43
2023-10-06T15:43
белоруссия
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Белоруссии способны нанести неприемлемый ущерб потенциальному противнику, при этом армия республики в следующем году получит дополнительную связь и ударные дроны. Об этом в пятницу заявил президент страны Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую крепость, сообщает пресс-служба лидера государства.По его словам, в следующем году Вооруженные силы страны получат дополнительную технику и вооружения.При этом Лукашенко обратил внимание, что Белоруссия не наращивает вооруженные силы у границ Польши и стран Балтии для нападения, но готова обороняться.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что рзвязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, Москва ответит всеми имеющимися средствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с УкраиныЖесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и ЧехиейЕвропарламент призвал арестовать Лукашенко
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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белоруссия, новости, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, союзное государство
Белоруссия способна нанести неприемлемый ущерб врагу – Лукашенко

Лукашенко о возможностях армии Белоруссии: способна нанести неприемлемый ущерб врагу

15:43 06.10.2023
 
© president.gov.byРабочая поездка Лукашенко в Брестскую область
Рабочая поездка Лукашенко в Брестскую область
© president.gov.by
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Белоруссии способны нанести неприемлемый ущерб потенциальному противнику, при этом армия республики в следующем году получит дополнительную связь и ударные дроны. Об этом в пятницу заявил президент страны Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую крепость, сообщает пресс-служба лидера государства.
"Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет такой, что для них неприемлем", – цитирует пресс-служба президента страны.
По его словам, в следующем году Вооруженные силы страны получат дополнительную технику и вооружения.

"Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита", – перечислил он.

При этом Лукашенко обратил внимание, что Белоруссия не наращивает вооруженные силы у границ Польши и стран Балтии для нападения, но готова обороняться.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что рзвязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, Москва ответит всеми имеющимися средствами.
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БелоруссияНовостиПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРоссияСоюзное государство
 
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