https://crimea.ria.ru/20231008/eksport-rossiyskoy-nefti-v-braziliyu-vozobnovlen-posle-dvukh-let-pereryva-1131935108.html

Экспорт российской нефти в Бразилию возобновлен после двух лет перерыва

Экспорт российской нефти в Бразилию возобновлен после двух лет перерыва - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Экспорт российской нефти в Бразилию возобновлен после двух лет перерыва

Экспорт сырой нефти из России в Бразилию возобновлен после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни. РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T13:41

2023-10-08T13:41

2023-10-08T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Экспорт сырой нефти из России в Бразилию возобновлен после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.Этот объем российской сырой нефти обошелся стране в Южной Америке в 48 миллионов долларов. Для сравнения: в последний раз, в августе 2021 года, Бразилия купила у России 42,1 тысячи тонн, заплатив 16,6 миллиона долларов.По данным аналитиков, закупка в сентябре 2023 года стала максимальной с июня 2010 года. Тогда на экспорт в южноамериканскую страну ушло 117,8 тысячи тонн сырой нефти.Что же касается импорта российских нефтепродуктов в Бразилии, то он сократился в начале осени по сравнению с августом на 22 процента. Связано это с введением правительством России 21 сентября запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Сделано это было, по данным пресс-службы кабинета министров, для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензинЗапрет на экспорт не остановил рост биржевых цен на бензин и дизельВенгрия хочет отказаться от транзита нефти и газа через Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нефть, россия, бразилия, новости, в мире