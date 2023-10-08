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Экспорт российской нефти в Бразилию возобновлен после двух лет перерыва - РИА Новости Крым, 08.10.2023
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Экспорт российской нефти в Бразилию возобновлен после двух лет перерыва
Экспорт российской нефти в Бразилию возобновлен после двух лет перерыва - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Экспорт российской нефти в Бразилию возобновлен после двух лет перерыва
Экспорт сырой нефти из России в Бразилию возобновлен после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни. РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T13:41
2023-10-08T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Экспорт сырой нефти из России в Бразилию возобновлен после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.Этот объем российской сырой нефти обошелся стране в Южной Америке в 48 миллионов долларов. Для сравнения: в последний раз, в августе 2021 года, Бразилия купила у России 42,1 тысячи тонн, заплатив 16,6 миллиона долларов.По данным аналитиков, закупка в сентябре 2023 года стала максимальной с июня 2010 года. Тогда на экспорт в южноамериканскую страну ушло 117,8 тысячи тонн сырой нефти.Что же касается импорта российских нефтепродуктов в Бразилии, то он сократился в начале осени по сравнению с августом на 22 процента. Связано это с введением правительством России 21 сентября запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Сделано это было, по данным пресс-службы кабинета министров, для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензинЗапрет на экспорт не остановил рост биржевых цен на бензин и дизельВенгрия хочет отказаться от транзита нефти и газа через Украину
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нефть, россия, бразилия, новости, в мире
Экспорт российской нефти в Бразилию возобновлен после двух лет перерыва

Рекорд за 13 лет: Россия поставила Бразилии более 84 тысяч тонн сырой нефти за месяц

13:41 08.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков. Архивное фото
Работа нефтяных станков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Экспорт сырой нефти из России в Бразилию возобновлен после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.

"Россия поставила в Бразилию максимальные за 13 лет объемы сырой нефти. За прошлый месяц экспорт составил 84,4 тысячи тонн", – приводит цифры РИА Новости, проанализировав данные таможни.

Этот объем российской сырой нефти обошелся стране в Южной Америке в 48 миллионов долларов. Для сравнения: в последний раз, в августе 2021 года, Бразилия купила у России 42,1 тысячи тонн, заплатив 16,6 миллиона долларов.
По данным аналитиков, закупка в сентябре 2023 года стала максимальной с июня 2010 года. Тогда на экспорт в южноамериканскую страну ушло 117,8 тысячи тонн сырой нефти.
Что же касается импорта российских нефтепродуктов в Бразилии, то он сократился в начале осени по сравнению с августом на 22 процента. Связано это с введением правительством России 21 сентября запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Сделано это было, по данным пресс-службы кабинета министров, для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
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