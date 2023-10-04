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Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду погоду в Крыму будет определять действие антициклона. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять действие антициклона. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность и сухо. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8 градусов, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность и без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем до 23 градусов тепла.В Ялте и Алуште ночью +15....17, днем воздух прогреется до +26. Осадков не ожидается.В Евпатории ночью до +13 градусов, днем столбики термометров покажут +24, сухо. В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +15 градусов, днем +23…25.В Крыму и в Севастополе до 6 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.При этом ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили, чтов конце недели на полуострове вероятны дождевые паводки, сход оползней и селевых потоков.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают оползни и селевые потокиОтопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельныеКаким будет октябрь в Крыму
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду в Крыму ожидается переменная облачность и до 26 градусов тепла

00:01 04.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в ботаническом саду Крымского федерального университета
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять действие антициклона. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье +11…16; днем +21…26, в горах +15…20", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность и сухо. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8 градусов, днем +21...23.
В Севастополе переменная облачность и без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем до 23 градусов тепла.
В Ялте и Алуште ночью +15....17, днем воздух прогреется до +26. Осадков не ожидается.
В Евпатории ночью до +13 градусов, днем столбики термометров покажут +24, сухо.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +15 градусов, днем +23…25.
В Крыму и в Севастополе до 6 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
При этом ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили, чтов конце недели на полуострове вероятны дождевые паводки, сход оползней и селевых потоков.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 4 октября
23:59Спикер палаты представителей конресса США Маккарти отправлен в отставку
23:20Главное за день: 3 октября
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