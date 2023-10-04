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Чего ждать от погоды в Крыму в среду

Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду погоду в Крыму будет определять действие антициклона. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T00:01

2023-10-04T00:01

2023-10-04T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять действие антициклона. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность и сухо. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8 градусов, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность и без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем до 23 градусов тепла.В Ялте и Алуште ночью +15....17, днем воздух прогреется до +26. Осадков не ожидается.В Евпатории ночью до +13 градусов, днем столбики термометров покажут +24, сухо. В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +15 градусов, днем +23…25.В Крыму и в Севастополе до 6 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.При этом ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили, чтов конце недели на полуострове вероятны дождевые паводки, сход оползней и селевых потоков.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают оползни и селевые потокиОтопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельныеКаким будет октябрь в Крыму

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феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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