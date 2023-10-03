https://crimea.ria.ru/20231003/top-3-samykh-lyubimykh-avtomobiley-ugonschikov-v-rossii-1131806705.html

Топ-3 самых "любимых" автомобилей угонщиков в России

Топ-3 самых "любимых" автомобилей угонщиков в России - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Топ-3 самых "любимых" автомобилей угонщиков в России

Самая угоняемая в России марка автомобиля – Hyundai, на втором месте по предпочтениям похитителей – Kia, а на почетном третьем – Mitsubishi. Такими данными... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-03T06:16

2023-10-03T06:16

2023-10-02T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Самая угоняемая в России марка автомобиля – Hyundai, на втором месте по предпочтениям похитителей – Kia, а на почетном третьем – Mitsubishi. Такими данными поделились специалисты страхового дома ВСК со ссылкой на данные исследования компании.В сегменте премиальных авто самые угоняемые – седан Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE-class. Среди китайских машин лидирует Chery Tiggo, добавили в компании.Отмечается, что большая часть угонов – 45% – "традиционно пришлось на Москву". Кроме столицы, регионами-лидерами по числу хищений автомобилей стали Московская (10%) и Самарская (10%) области.По данным исследования, жертвами преступников чаще всего становились корпоративные автопарки, на них пришлось чуть более половины всех происшествий. Среди граждан преимущественно страдали женщины (28%).Почти треть угонов произошли в мае (28%), на втором месте по этой статистике февраль и апрель – по 17%, около 10% преступлений зафиксированы в июне. В остальные месяцы года доля угонов не превышала 7%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отправили в колонию 22-летнюю любительницу пьяной ездыВ Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзейТурне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйки

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автомобиль, рейтинг, россия, общество, новости