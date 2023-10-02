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На что жалуетесь: как кормят в больницах Крыма - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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На что жалуетесь: как кормят в больницах Крыма
На что жалуетесь: как кормят в больницах Крыма - РИА Новости Крым, 01.10.2023
На что жалуетесь: как кормят в больницах Крыма
В Крыму нет массовых жалоб на качество питания в больницах, однако единичные случаи встречаются. Тогда на помощь приходит народный контроль. Что делать, если... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-02T06:04
2023-10-01T22:52
радио "спутник в крыму"
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
питание
еда
вкусно и полезно
надежда анельчук
мнения
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Крыму нет массовых жалоб на качество питания в больницах, однако единичные случаи встречаются. Тогда на помощь приходит народный контроль. Что делать, если еда в медучреждении не качественная, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Массовых жалоб нет"Мероприятия общественного контроля в лечебных организациях у нас проводятся с 2018 года. Контролю подлежит качество продовольственного сырья, соблюдение сроков и условий хранения продуктов. Действительно, обращения поступают, однако массовых жалоб нет. Мы совместно с руководителями лечебных учреждений взаимодействуем, в том числе выезжаем на место по таким обращениям, проводим проверки", - рассказывает Анельчук.В ряде случаев обращения не подтверждаются. По словам эксперта, иногда пациенты не учитывают, что питание в больницах диетическое, лечебное. Оно имеет мало общего с привычной домашней пищей и назначается с учетом особенностей заболевания пациента.Что делать, если невкусно"Ни один главврач не заинтересован в том, чтобы его пациенты оставались голодными, поскольку лечебное питание - одна из составляющих выздоровления пациента", - продолжает Анельчук.По ее словам, в медицинских учреждениях есть несколько уровней контроля за питанием пациентов. Во-первых, бракеражная комиссия, которая снимает пробу, заносит данные в специальный журнал и только потом разрешает выдачу блюд пациентам. Во-вторых, в любой больнице есть ответственный заместитель главврача. Что касается продукции животного происхождения, - это рыба, мясо, птица, яйца - не сегодняшний день ее контролируют с помощью системы "Меркурий", которая не дает выписывать ветеринарный документ на просроченную продукцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким должно быть бесплатное школьное питание – ГосдумаНаказать общепит: как действовать при отравлении в кафеЯйца, куры и колбасы : что еще подорожало в России с начала сентября
https://crimea.ria.ru/20230912/ptitsa-vysokogo-poleta-myaso-kuritsy-v-krymu-podorozhalo-na-30-1131296508.html
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, питание, еда, вкусно и полезно, надежда анельчук, мнения, совет эксперта, здоровье
На что жалуетесь: как кормят в больницах Крыма

Эксперт Анельчук дала совет, куда обращаться в случае некачественного питания в больницах

06:04 02.10.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Крыму нет массовых жалоб на качество питания в больницах, однако единичные случаи встречаются. Тогда на помощь приходит народный контроль. Что делать, если еда в медучреждении не качественная, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.

Массовых жалоб нет

"Мероприятия общественного контроля в лечебных организациях у нас проводятся с 2018 года. Контролю подлежит качество продовольственного сырья, соблюдение сроков и условий хранения продуктов. Действительно, обращения поступают, однако массовых жалоб нет. Мы совместно с руководителями лечебных учреждений взаимодействуем, в том числе выезжаем на место по таким обращениям, проводим проверки", - рассказывает Анельчук.
В ряде случаев обращения не подтверждаются. По словам эксперта, иногда пациенты не учитывают, что питание в больницах диетическое, лечебное. Оно имеет мало общего с привычной домашней пищей и назначается с учетом особенностей заболевания пациента.

"Было обращение, что пациент получает мало мяса. Когда стали разбираться, оказывается, у него такая диета. Но бывают случаи, когда действительно устанавливаются нарушения. Как правило, поставщики питания в таких случаях быстро реагируют на сигналы из медучреждений и устраняют нарушения оперативно", - отмечает гостья эфира.

Что делать, если невкусно

"Ни один главврач не заинтересован в том, чтобы его пациенты оставались голодными, поскольку лечебное питание - одна из составляющих выздоровления пациента", - продолжает Анельчук.
По ее словам, в медицинских учреждениях есть несколько уровней контроля за питанием пациентов. Во-первых, бракеражная комиссия, которая снимает пробу, заносит данные в специальный журнал и только потом разрешает выдачу блюд пациентам. Во-вторых, в любой больнице есть ответственный заместитель главврача. Что касается продукции животного происхождения, - это рыба, мясо, птица, яйца - не сегодняшний день ее контролируют с помощью системы "Меркурий", которая не дает выписывать ветеринарный документ на просроченную продукцию.
"Если складывается такая ситуация, что пациент недоволен качеством питания, здесь не нужно молчать. Первое, куда необходимо обратиться - к руководству больницы. Изложить свои жалобы с тем, чтобы оперативно была проведена внутрибольничная проверка", - советует специалист.
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