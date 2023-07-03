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Наказать общепит: как действовать при отравлении в кафе

Наказать общепит: как действовать при отравлении в кафе - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Наказать общепит: как действовать при отравлении в кафе

Внеплановые проверки заведений общепита возможны только по согласованию с прокуратурой и только при выявлении непосредственной угрозы причинения вреда жизни и... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T09:29

2023-07-03T09:29

2023-07-03T09:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Внеплановые проверки заведений общепита возможны только по согласованию с прокуратурой и только при выявлении непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. По этой причине важно зафиксировать факт пищевого отравления в медучреждении и при наличии соответствующей справки оставить письменное обращение с жалобой на качество питания на официальном сайте Роспотребнадзора или обратиться на "горячую линию" ведомства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сусанна Аблялимова.Так, по ее словам, существует мораторий на внеплановые проверки бизнеса. Согласно постановлению правительства РФ от 10.03.2022 N 336, все внеплановые проверки общепита проводятся только по согласованию с органами прокуратуры. Прокуратура, в свою очередь, согласовывает такие проверки, только если усматривается непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вредя здоровью граждан.По ее словам, также желательно, чтобы человек приложил к своему обращению в Роспотребнадзор юридический адрес или ИНН заведения, в котором отравился. С этой информацией, а также с другими документами предприятия общественного питания можно ознакомиться в так называемом уголке потребителя, который должен быть в каждом общепите."За текущий период 2023 года специалистами Роспотребнадзора было обследовано 322 пищевых предприятия. Из них объектов общественно питания – 196, объектов торговли – 87, а также два предприятия пищевой промышленности. За этот же период было снято с реализации 17 партий пищевой продукции в объеме больше 130 килограммов", - перечислила Аблялимова. И уточнила, что в основном это продукция рыбная, мясная, молочная и плодоовощная. Все, что не соответствовало требованиям, изымалось, снималась с реализации.К основным нарушениям эксперт отнесла отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Также были выявлены нарушения маркировки, несоответствие товарного вида, отсутствие полной или достоверной информации для потребителя. Кроме того, нарушались условия хранения и сроки реализации. А при отборе продукции на лабораторные исследования выявлялось несоответствие пищевой продукции санитарно-химическим либо микробиологическим показателям.По мнению экспертов, самая опасная еда - уличная, при этом летом риски отравиться такой пищей быстрого приготовления повышаются в разы. О том, как выбрать безопасный фаст-фуд и что делать, если отравление все же случилось, рассказала кандидат медицинских наук, ассистент кафедры гигиены Медицинской академии КФУ им. Вернадского Валентина Лахно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как определить поддельный сидрГастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50Чем опасна гречка и кому ее нельзя – эндокринолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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