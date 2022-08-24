Рейтинг@Mail.ru
Каким должно быть бесплатное школьное питание – Госдума - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220824/kakim-dolzhno-byt-besplatnoe-shkolnoe-pitanie--gosduma-1124271580.html
Каким должно быть бесплатное школьное питание – Госдума
Каким должно быть бесплатное школьное питание – Госдума - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Каким должно быть бесплатное школьное питание – Госдума
Бесплатное горячее питание в школах получают 99,8% учеников начальных классов в России, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ. РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T21:18
2022-08-24T21:18
образование в россии
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/03/1119015600_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_efcb8f08e2dc16b3eb6a3a7b0ef42afc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Бесплатное горячее питание в школах получают 99,8% учеников начальных классов в России, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.По данным ведомства, горячее питание полагается всем младшеклассникам не реже одного раза в день. В школьном меню должно быть горячее блюдо и горячий напиток, питание должно быть "здоровым, сбалансированным и разнообразным".Получить питание для ребенка можно, написав заявление, напомнили в ведомстве.Первой смене положен завтрак, второй смене – обед. Меню разрабатывается в соответствии рекомендациям Роспотребнадзора. Так, при производстве не должно использоваться опасных для здоровья веществ, в том числе ГМО, пестицидов и агрохимикатов. Кроме того, меню не должно повторяться – требования предполагают ежедневную смену блюд. Информацию о питании школьников учреждения должны размещать на своем сайте."Родители могут давать предложения по составу школьного меню, участвовать в мониторинге качества питания в соответствии с локальными актами школы. Оценить качество горячего питания вашего ребенка или направить замечания можно на Госуслугах", – резюмировали в Госдуме.Ранее официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук рассказала, как правильно собрать ребенка в школу.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/03/1119015600_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_f9585523dc4df0f7a1615e266dccfdf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
образование в россии, государственная дума рф
Каким должно быть бесплатное школьное питание – Госдума

В Госдуме напомнили родителям, каким должно быть бесплатное питание учеников 1-4 классов

21:18 24.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Бесплатное горячее питание в школах получают 99,8% учеников начальных классов в России, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.
По данным ведомства, горячее питание полагается всем младшеклассникам не реже одного раза в день. В школьном меню должно быть горячее блюдо и горячий напиток, питание должно быть "здоровым, сбалансированным и разнообразным".
"С 1 сентября 2020 года бесплатное питание начали получать младшеклассники в тех учебных заведения, которые были готовы к реализации этой меры. К 1 сентября 2023 года оно появится во всех школах страны", – пояснили в Госдуме.
Получить питание для ребенка можно, написав заявление, напомнили в ведомстве.
Первой смене положен завтрак, второй смене – обед. Меню разрабатывается в соответствии рекомендациям Роспотребнадзора. Так, при производстве не должно использоваться опасных для здоровья веществ, в том числе ГМО, пестицидов и агрохимикатов.
Кроме того, меню не должно повторяться – требования предполагают ежедневную смену блюд. Информацию о питании школьников учреждения должны размещать на своем сайте.
"Родители могут давать предложения по составу школьного меню, участвовать в мониторинге качества питания в соответствии с локальными актами школы. Оценить качество горячего питания вашего ребенка или направить замечания можно на Госуслугах", – резюмировали в Госдуме.
Ранее официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук рассказала, как правильно собрать ребенка в школу.
 
Образование в РоссииГосударственная Дума РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:59Главные события и заявления дня: 24 августа
21:43Психолог назвала главное качество бизнесмена
21:18Каким должно быть бесплатное школьное питание – Госдума
21:05Развожаев встретился с и.о. командующего ЧФ Соколовым
20:59В России банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньги
20:33Как легко убрать живот - четыре важных правила
20:16Как в жару уберечь детей от инфекций – советы врача
20:04В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности
19:46Политолог назвал точку отсчета потери Украиной своей независимости
19:22Медведев назвал причину проведения спецоперации на Украине
19:07Новофедоровка две недели спустя
18:48Сбито большинство выпущенных по Каховской ГЭС ракет HIMARS – власти
18:34Диджей кафе в Крыму заплатит 40 тысяч за песню в поддержку неонацистов
18:18В Севастополе с обидчиками ребенка-инвалида в ТЦ разберутся власти
17:59Джонсон приехал в Киев и пообещал помощь
17:41Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию
17:31Байден "подарит" Украине оружие на три млрд ко дню независимости
17:13В Крыму суд оставил под стражей подозреваемого в подготовке теракта 9 мая
17:02Итоги саммита "Крымской платформы" – оценки экспертов
16:54В Ялте активизировался "тягун": на пляжах советуют вывесить красные флаги
Лента новостейМолния