https://crimea.ria.ru/20220824/kakim-dolzhno-byt-besplatnoe-shkolnoe-pitanie--gosduma-1124271580.html

Каким должно быть бесплатное школьное питание – Госдума

Каким должно быть бесплатное школьное питание – Госдума - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Каким должно быть бесплатное школьное питание – Госдума

Бесплатное горячее питание в школах получают 99,8% учеников начальных классов в России, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ. РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T21:18

2022-08-24T21:18

2022-08-24T21:18

образование в россии

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Бесплатное горячее питание в школах получают 99,8% учеников начальных классов в России, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.По данным ведомства, горячее питание полагается всем младшеклассникам не реже одного раза в день. В школьном меню должно быть горячее блюдо и горячий напиток, питание должно быть "здоровым, сбалансированным и разнообразным".Получить питание для ребенка можно, написав заявление, напомнили в ведомстве.Первой смене положен завтрак, второй смене – обед. Меню разрабатывается в соответствии рекомендациям Роспотребнадзора. Так, при производстве не должно использоваться опасных для здоровья веществ, в том числе ГМО, пестицидов и агрохимикатов. Кроме того, меню не должно повторяться – требования предполагают ежедневную смену блюд. Информацию о питании школьников учреждения должны размещать на своем сайте."Родители могут давать предложения по составу школьного меню, участвовать в мониторинге качества питания в соответствии с локальными актами школы. Оценить качество горячего питания вашего ребенка или направить замечания можно на Госуслугах", – резюмировали в Госдуме.Ранее официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук рассказала, как правильно собрать ребенка в школу.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, государственная дума рф