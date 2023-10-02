https://crimea.ria.ru/20231002/dengi-pitstsa-telefon-krymchanin-ograbil-prokhozhego-i-sbezhal-v-tambov-1131796621.html

Деньги, пицца, телефон: крымчанин ограбил прохожего и сбежал в Тамбов

Деньги, пицца, телефон: крымчанин ограбил прохожего и сбежал в Тамбов - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Деньги, пицца, телефон: крымчанин ограбил прохожего и сбежал в Тамбов

В Севастополе 34-летний рецидивист отобрал у прохожего деньги, телефон, коробку с пиццей и бежал в Тамбовскую область, но все же попался, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T13:29

2023-10-02T13:29

2023-10-02T13:29

севастополь

новости крыма

полиция севастополя

происшествия

тамбовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе 34-летний рецидивист отобрал у прохожего деньги, телефон, коробку с пиццей и бежал в Тамбовскую область, но все же попался, сообщает пресс-служба полиции города.По данным ведомства, происшествия случилось в Севастополе, возле остановки по улице Горпищенко, где ранее судимый за грабеж и разбой крымчанин решил поправить за счет прохожего собственное трудное материальное положение.Осознав, что снова совершил тяжкое преступление, но не желая больше отправляться в тюрьму, злоумышленник бежал в Тамбовскую область. Туда же в служебную командировку выехали севастопольские полицейские и вместе с тамбовскими коллегами задержали подозреваемого, которого доставили обратно в Севастополь. За новый эпизод разбоя фигуранту грозить до десяти лет лишения свободы, сейчас он взят под стражу.Читайте также на РИА Новости КрымНапали, избили и ограбили: троим ялтинцам вынесли приговор за разбойВорвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбойВ Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании

севастополь

тамбовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, полиция севастополя, происшествия, тамбовская область