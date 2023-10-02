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Деньги, пицца, телефон: крымчанин ограбил прохожего и сбежал в Тамбов
Деньги, пицца, телефон: крымчанин ограбил прохожего и сбежал в Тамбов - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Деньги, пицца, телефон: крымчанин ограбил прохожего и сбежал в Тамбов
В Севастополе 34-летний рецидивист отобрал у прохожего деньги, телефон, коробку с пиццей и бежал в Тамбовскую область, но все же попался, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T13:29
2023-10-02T13:29
2023-10-02T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе 34-летний рецидивист отобрал у прохожего деньги, телефон, коробку с пиццей и бежал в Тамбовскую область, но все же попался, сообщает пресс-служба полиции города.По данным ведомства, происшествия случилось в Севастополе, возле остановки по улице Горпищенко, где ранее судимый за грабеж и разбой крымчанин решил поправить за счет прохожего собственное трудное материальное положение.Осознав, что снова совершил тяжкое преступление, но не желая больше отправляться в тюрьму, злоумышленник бежал в Тамбовскую область. Туда же в служебную командировку выехали севастопольские полицейские и вместе с тамбовскими коллегами задержали подозреваемого, которого доставили обратно в Севастополь. За новый эпизод разбоя фигуранту грозить до десяти лет лишения свободы, сейчас он взят под стражу.Читайте также на РИА Новости КрымНапали, избили и ограбили: троим ялтинцам вынесли приговор за разбойВорвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбойВ Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании
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севастополь, новости крыма, полиция севастополя, происшествия, тамбовская область
Деньги, пицца, телефон: крымчанин ограбил прохожего и сбежал в Тамбов
МВД: в Севастополе рецидивист ограбил прохожего и бежал в Тамбов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе 34-летний рецидивист отобрал у прохожего деньги, телефон, коробку с пиццей и бежал в Тамбовскую область, но все же попался, сообщает пресс-служба полиции города.
По данным ведомства, происшествия случилось в Севастополе, возле остановки по улице Горпищенко, где ранее судимый за грабеж и разбой крымчанин решил поправить за счет прохожего собственное трудное материальное положение.
"Мужчина достал из кармана нож и стал угрожать прохожему расправой, требуя передать имеющиеся материальные ценности. 24-летний потерпевший отдал налетчику все, что имел при себе: 25 тысяч рублей, мобильный телефон и коробку с пиццей", – перечислили в полиции.
Осознав, что снова совершил тяжкое преступление, но не желая больше отправляться в тюрьму, злоумышленник бежал в Тамбовскую область. Туда же в служебную командировку выехали севастопольские полицейские и вместе с тамбовскими коллегами задержали подозреваемого, которого доставили обратно в Севастополь. За новый эпизод разбоя фигуранту грозить до десяти лет лишения свободы, сейчас он взят под стражу.
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