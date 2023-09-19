https://crimea.ria.ru/20230919/napali-izbili-i-ograbili-troim-yaltintsam-vynesli-prigovor-1131517436.html

Напали, избили и ограбили: троим ялтинцам вынесли приговор за разбой

Напали, избили и ограбили: троим ялтинцам вынесли приговор за разбой - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Напали, избили и ограбили: троим ялтинцам вынесли приговор за разбой

Трое жителей Ялты отправятся за решетку по решению городского суда, который признал их виновными в разбое и принуждении к даче ложных показаний. Подробности... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T12:48

2023-09-19T12:48

2023-09-19T12:55

закон и право

крым

прокуратура республики крым

новости крыма

ялта

приговор

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110122/53/1101225314_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5d0538790d23b4dbff4b7da620472af5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Трое жителей Ялты отправятся за решетку по решению городского суда, который признал их виновными в разбое и принуждении к даче ложных показаний. Подробности судебного дела раскрыли в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Преступление не осталось безнаказанным: вскоре мужчин задержали правоохранители.В ходе судебного процесса выяснилось, что троица долгое время следила за пострадавшим, разрабатывая план нападения. Кроме того, один из осужденных угрожал жене избитого ялтинца, пытаясь заставить ее дать ложные показания.С учетом позиции гособвинителя Ялтинский городской суд приговорил мужчин к лишению свободы на сроки 8 лет, 8 лет и 10 месяцев и 9 лет. Отбывать наказание преступники будут в колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что в Севастополе сотрудники полиции задержали троих местных жителей, которые подозреваются в разбое в отношении своего знакомого, якобы торговавшего наркотиками. Двое задержанных взяты под стражу, третьему фигуранту мера пресечения еще не избрана.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компанииВ Крыму за игорный притон осудили семерых крымчан

https://crimea.ria.ru/20230330/v-krymu-vyrosla-raskryvaemost-grabezhey-i-kvartirnykh-krazh--mvd-1127849423.html

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, крым, прокуратура республики крым, новости крыма, ялта, приговор, общество