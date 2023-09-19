https://crimea.ria.ru/20230919/napali-izbili-i-ograbili-troim-yaltintsam-vynesli-prigovor-1131517436.html
Напали, избили и ограбили: троим ялтинцам вынесли приговор за разбой
Напали, избили и ограбили: троим ялтинцам вынесли приговор за разбой - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Напали, избили и ограбили: троим ялтинцам вынесли приговор за разбой
Трое жителей Ялты отправятся за решетку по решению городского суда, который признал их виновными в разбое и принуждении к даче ложных показаний. Подробности... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T12:48
2023-09-19T12:48
2023-09-19T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Трое жителей Ялты отправятся за решетку по решению городского суда, который признал их виновными в разбое и принуждении к даче ложных показаний. Подробности судебного дела раскрыли в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Преступление не осталось безнаказанным: вскоре мужчин задержали правоохранители.В ходе судебного процесса выяснилось, что троица долгое время следила за пострадавшим, разрабатывая план нападения. Кроме того, один из осужденных угрожал жене избитого ялтинца, пытаясь заставить ее дать ложные показания.С учетом позиции гособвинителя Ялтинский городской суд приговорил мужчин к лишению свободы на сроки 8 лет, 8 лет и 10 месяцев и 9 лет. Отбывать наказание преступники будут в колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что в Севастополе сотрудники полиции задержали троих местных жителей, которые подозреваются в разбое в отношении своего знакомого, якобы торговавшего наркотиками. Двое задержанных взяты под стражу, третьему фигуранту мера пресечения еще не избрана.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компанииВ Крыму за игорный притон осудили семерых крымчан
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Напали, избили и ограбили: троим ялтинцам вынесли приговор за разбой
25 лет колонии на троих: крымчанам вынесли приговор за разбой
12:48 19.09.2023 (обновлено: 12:55 19.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Трое жителей Ялты отправятся за решетку по решению городского суда, который признал их виновными в разбое и принуждении к даче ложных показаний. Подробности судебного дела раскрыли в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
По данным ведомства, в середине июля 2021 года злоумышленники напали на жителя Кореиза, который совершал пробежку. Жертву связали и избили арматурой, нанеся не менее восьми ударов. У обездвиженного мужчины нападавшие забрали ключи от дома, куда тут же наведались, и сейфа, из которого похитили более двух миллионов рублей.
Преступление не осталось безнаказанным: вскоре мужчин задержали правоохранители.
В ходе судебного процесса выяснилось, что троица долгое время следила за пострадавшим, разрабатывая план нападения. Кроме того, один из осужденных угрожал жене избитого ялтинца, пытаясь заставить ее дать ложные показания.
С учетом позиции гособвинителя Ялтинский городской суд приговорил мужчин к лишению свободы на сроки 8 лет, 8 лет и 10 месяцев и 9 лет. Отбывать наказание преступники будут в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе сотрудники полиции задержали троих местных жителей, которые подозреваются в разбое в отношении своего знакомого, якобы торговавшего наркотиками. Двое задержанных взяты под стражу, третьему фигуранту мера пресечения еще не избрана.
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