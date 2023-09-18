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В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании
В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании - РИА Новости Крым, 18.09.2023
В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании
Жительница многоквартирного дома в Севастополе несколько раз выстрелила в работника управляющей компании, который пришел поменять отопительное оборудование. Об... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T20:37
2023-09-18T20:37
2023-09-18T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Жительница многоквартирного дома в Севастополе несколько раз выстрелила в работника управляющей компании, который пришел поменять отопительное оборудование. Об этом сообщили в полиции города.Об инциденте стало известно от самого пострадавшего, который 14 сентября позвонил в полицию и рассказал, что подвергся нападению женщины, пока демонтировал устаревшее отопительное оборудование в многоэтажке.Мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить степень тяжести полученных им травм.Личность нападавшей женщины уже установлена. Идет проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец "под психотропами" напал на автомобиль на проезжей части Забивший знакомого до смерти житель Армянска пойдет под суд В Крыму за игорный притон осудили семерых керчан
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, новости крыма, крым, общество, закон и право
В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании
В Севастополе жительница многоквартирного дома обстреляла сотрудника управляющей компании
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Жительница многоквартирного дома в Севастополе несколько раз выстрелила в работника управляющей компании, который пришел поменять отопительное оборудование. Об этом сообщили в полиции города.
Об инциденте стало известно от самого пострадавшего, который 14 сентября позвонил в полицию и рассказал, что подвергся нападению женщины, пока демонтировал устаревшее отопительное оборудование в многоэтажке.
"Местная жительница произвела в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на газовый пистолет, в результате чего он получил химические ожоги", – сообщили в полиции со ссылкой на заявление раненого сотрудника УК.
Мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить степень тяжести полученных им травм.
Личность нападавшей женщины уже установлена. Идет проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.
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