https://crimea.ria.ru/20230918/v-sevastopole-zhenschina-obstrelyala-sotrudnika-upravlyayuschey-kompanii-1131500643.html

В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании

В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании - РИА Новости Крым, 18.09.2023

В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании

Жительница многоквартирного дома в Севастополе несколько раз выстрелила в работника управляющей компании, который пришел поменять отопительное оборудование. Об... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T20:37

2023-09-18T20:37

2023-09-18T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Жительница многоквартирного дома в Севастополе несколько раз выстрелила в работника управляющей компании, который пришел поменять отопительное оборудование. Об этом сообщили в полиции города.Об инциденте стало известно от самого пострадавшего, который 14 сентября позвонил в полицию и рассказал, что подвергся нападению женщины, пока демонтировал устаревшее отопительное оборудование в многоэтажке.Мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить степень тяжести полученных им травм.Личность нападавшей женщины уже установлена. Идет проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец "под психотропами" напал на автомобиль на проезжей части Забивший знакомого до смерти житель Армянска пойдет под суд В Крыму за игорный притон осудили семерых керчан

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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