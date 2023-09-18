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Забивший знакомого до смерти житель Армянска пойдет под суд - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Забивший знакомого до смерти житель Армянска пойдет под суд
Забивший знакомого до смерти житель Армянска пойдет под суд - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Забивший знакомого до смерти житель Армянска пойдет под суд
Житель Армянска сядет на скамью подсудимых сразу с двумя уголовными статьями. Мужчину будут судить за кражу и причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T16:41
2023-09-18T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Житель Армянска сядет на скамью подсудимых сразу с двумя уголовными статьями. Мужчину будут судить за кражу и причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Как утверждает следствие, злоумышленник совершил преступления в мае и июне 2023 года. Cначала он обокрал припаркованный грузовик, вытащив оттуда строительные и электрические инструменты, лакокрасочные материалы и химические препараты для обработки овощей и уничтожения насекомых. Ущерб, причиненный владельцу имущества, оценили в 240 тысяч рублей."В результате нанесенных телесных повреждений пострадавший скончался”, - сообщили в прокуратуре региона.Обвинительное заключение против мужчины вместе с уголовным делом уже направлено в Армянский городской суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДДВ Феодосии ранее судимый за убийство застрелил женщину
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происшествия, крым, новости крыма, армянск, закон и право, прокуратура республики крым, общество
Забивший знакомого до смерти житель Армянска пойдет под суд

В Крыму жителя Армянска будут судить за кражу и избиение до смерти

16:41 18.09.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Житель Армянска сядет на скамью подсудимых сразу с двумя уголовными статьями. Мужчину будут судить за кражу и причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Как утверждает следствие, злоумышленник совершил преступления в мае и июне 2023 года. Cначала он обокрал припаркованный грузовик, вытащив оттуда строительные и электрические инструменты, лакокрасочные материалы и химические препараты для обработки овощей и уничтожения насекомых. Ущерб, причиненный владельцу имущества, оценили в 240 тысяч рублей.
В июне во время распития алкоголя мужчина поссорился со своим знакомым. Когда тот попытался убежать, злоумышленник сбил его с ног и нанес не менее двух ударов ногами в область головы, а также не менее шести ударов палкой по голове, шее и предплечьям.
"В результате нанесенных телесных повреждений пострадавший скончался”, - сообщили в прокуратуре региона.
Обвинительное заключение против мужчины вместе с уголовным делом уже направлено в Армянский городской суд.
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