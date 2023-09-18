https://crimea.ria.ru/20230918/zabivshiy-znakomogo-do-smerti-zhitel-armyanska-poydet-pod-sud-1131495175.html

Забивший знакомого до смерти житель Армянска пойдет под суд

Забивший знакомого до смерти житель Армянска пойдет под суд - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Забивший знакомого до смерти житель Армянска пойдет под суд

Житель Армянска сядет на скамью подсудимых сразу с двумя уголовными статьями. Мужчину будут судить за кражу и причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T16:41

2023-09-18T16:41

2023-09-18T16:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Житель Армянска сядет на скамью подсудимых сразу с двумя уголовными статьями. Мужчину будут судить за кражу и причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Как утверждает следствие, злоумышленник совершил преступления в мае и июне 2023 года. Cначала он обокрал припаркованный грузовик, вытащив оттуда строительные и электрические инструменты, лакокрасочные материалы и химические препараты для обработки овощей и уничтожения насекомых. Ущерб, причиненный владельцу имущества, оценили в 240 тысяч рублей."В результате нанесенных телесных повреждений пострадавший скончался”, - сообщили в прокуратуре региона.Обвинительное заключение против мужчины вместе с уголовным делом уже направлено в Армянский городской суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДДВ Феодосии ранее судимый за убийство застрелил женщину

https://crimea.ria.ru/20230915/v-feodosii-ranee-sudimyy-za-ubiystvo-zastrelil-zhenschinu-1131438083.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, новости крыма, армянск, закон и право, прокуратура республики крым, общество