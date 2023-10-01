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Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T11:06
2023-10-01T11:06
2023-10-01T11:06
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.За минувшие сутки паромы выполнили 17 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 356 624 пассажиров и 201 876 грузовика. Паромами совокупно выполнен 5 981 рейс. В ведомстве напоминают, что в настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье со стороны Керчи и Тамани свободен.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион авто проехал за лето по Крымскому мостуОткрыта продажа билетов на зимние поезда в КрымПригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, логистика, керчь, новости крыма, краснодарский край
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
Обстановка на Керченской паромной переправе на утро воскресенья - данные Росморречфлота