https://crimea.ria.ru/20231001/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-voskresene-1131776828.html

Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье

Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T11:06

2023-10-01T11:06

2023-10-01T11:06

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

керченский пролив

логистика

керчь

новости крыма

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.За минувшие сутки паромы выполнили 17 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 356 624 пассажиров и 201 876 грузовика. Паромами совокупно выполнен 5 981 рейс. В ведомстве напоминают, что в настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье со стороны Керчи и Тамани свободен.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион авто проехал за лето по Крымскому мостуОткрыта продажа билетов на зимние поезда в КрымПригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание

керченский пролив

керчь

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, логистика, керчь, новости крыма, краснодарский край