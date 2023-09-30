https://crimea.ria.ru/20230930/glavnoe-za-den-30-sentyabrya-1131770590.html

Главное за день: 30 сентября

Главное за день: 30 сентября - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Главное за день: 30 сентября

Свои среди своих: в чем суть Дня воссоединения новых регионов с Россией. Как Россия строит мирную жизнь в новых регионах. Подпольщики Херсонщины помогают... РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T22:28

2023-09-30T22:28

2023-09-30T22:28

главное за день

день воссоединения с россией

херсонская область

владимир сальдо

новые регионы россии

новости сво

потери всу

антоновский мост

группировка войск "днепр"

ирина верещук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Свои среди своих: в чем суть Дня воссоединения новых регионов с Россией. Как Россия строит мирную жизнь в новых регионах. Подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии. 700 боевиков и десятки единиц западной техники: потери ВСУ за сутки. ВС РФ остановили украинский десант на острове под Херсоном. Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму – ответ Госдумы. Взрыв на нефтепроводе в Ивано-Франковской области. На Украине чиновница при задержании пыталась съесть взятку.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.День воссоединения новых регионов с Россией30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население страны выросло более чем на 8 миллионов человек, а ее площадь увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.На территории новых регионов Россия ведет гигантскую стройку: появляются новые дороги, школы, детские сады, медицинские центры и парки. Идет восстановление коммунальной инфраструктуры, которая десятилетиями не ремонтировалась. Люди видят, как "быстро и качественно Россия может созидать мирную жизнь, тогда как со стороны Украины в мирных граждан летят только мины и снаряды.Подпольщики Херсонщины помогают ВС РФПодпольщики в Херсонской области помогают российским артиллеристам проводить операции по уничтожению сил противника."Подпольщики организации "Русский Херсон" помогают российским артиллеристам в проведении военных операций", – сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, склад боеприпасов у Антоновского моста и командный пункт в селе Садово, пункт временного расположения боевиков ВСУ и их военной техники в селе Львово и ангар с боевой техникой в Херсоне – все это было уничтожено российскими артиллеристами, которым помогают с информацией местные подпольщики.Киев несет большие потери в СВОРоссийские военные вывели из строя убитыми и ранеными 690 боевиков ВСУ за сутки, уничтожили больше тридцати единиц техники, в том числе польские самоходные артиллерийские установки "Краб" и американские артиллерийские системы М777. Поражение живой силе и военной технике противника было нанесено в 102-х районах.Соединения группировки войск "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, уничтожены 12 боевиков."За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих ВСУ", – сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В Госдуме ответили на угрозы Киева по КрымуДепутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил Ирине Верещук паковать побыстрее чемоданы, если она не хочет попасть в тюрьму. Об этом парламентарий заявил в комментарии РИА Новости Крым.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале написала, что россияне незаконно находятся на полуострове, и что "пребывание на территории украинского Крыма для вас небезопасно. Уезжайте. Не будьте легкомысленными", – заявила она.По словам Шеремета, крымчанам и гостям полуострова не следует бояться угроз со стороны представителей киевского режима, такие заявления безосновательны."Думаю, что Верещук и всем, кто с ней, уже пора паковать чемоданы, потому что они все понесут наказание и могут не сомневаться, что в ближайшее время таких представителей киевского режима, хунты, националистов, подлецов и предателей, которые запугивают мирное население, которые воюют с мирным населением западным оружием, уничтожат, либо они будут находиться в тюрьме. И будут работать на благо и развитие Российской Федерации. В этом они могут не сомневаться, поэтому Верещук пусть пакует побыстрее чемоданы. Мы за ними скоро придем. В этом она (Верещук – ред.) не должна сомневаться", – сказал Шеремет.Взрыв на украинском нефтепроводеНа нефтепроводе в Ивано-Франковской области произошел взрыв."Над селом Стримба Надворнянской общины поднимается черный дым. Очевидцы сообщают о возможном взрыве на объекте с нефтью", – пишет РИА Новости со ссылкой на агентство РБК-Украина.В госслужбе по ЧС Украины подтвердили этот факт."Произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров с последующим разлитием нефтепродуктов и горением", – говорится в Telegram-канале ведомства.

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https://crimea.ria.ru/20230930/v-khersonskoy-oblasti-i-v-dnr-unichtozheny-sklady-boepripasov-vsu-1131762183.html

https://crimea.ria.ru/20230930/armiya-rossii-otrazila-devyat-atak-po-dvum-osnovnym-napravleniyam-za-sutki-1131763893.html

https://crimea.ria.ru/20230930/kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-na-ukraine--otvet-medvedeva-1131761493.html

https://crimea.ria.ru/20230930/na-ukraine-chinovnitsa-pytalas-sest-vzyatku-pri-zaderzhanii-1131753765.html

херсонская область

новые регионы россии

ивано-франковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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