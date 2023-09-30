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Главное за день: 30 сентября - РИА Новости Крым, 30.09.2023
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Главное за день: 30 сентября
Главное за день: 30 сентября - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Главное за день: 30 сентября
Свои среди своих: в чем суть Дня воссоединения новых регионов с Россией. Как Россия строит мирную жизнь в новых регионах. Подпольщики Херсонщины помогают... РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T22:28
2023-09-30T22:28
главное за день
день воссоединения с россией
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
новости сво
потери всу
антоновский мост
группировка войск "днепр"
ирина верещук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Свои среди своих: в чем суть Дня воссоединения новых регионов с Россией. Как Россия строит мирную жизнь в новых регионах. Подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии. 700 боевиков и десятки единиц западной техники: потери ВСУ за сутки. ВС РФ остановили украинский десант на острове под Херсоном. Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму – ответ Госдумы. Взрыв на нефтепроводе в Ивано-Франковской области. На Украине чиновница при задержании пыталась съесть взятку.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.День воссоединения новых регионов с Россией30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население страны выросло более чем на 8 миллионов человек, а ее площадь увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.На территории новых регионов Россия ведет гигантскую стройку: появляются новые дороги, школы, детские сады, медицинские центры и парки. Идет восстановление коммунальной инфраструктуры, которая десятилетиями не ремонтировалась. Люди видят, как "быстро и качественно Россия может созидать мирную жизнь, тогда как со стороны Украины в мирных граждан летят только мины и снаряды.Подпольщики Херсонщины помогают ВС РФПодпольщики в Херсонской области помогают российским артиллеристам проводить операции по уничтожению сил противника."Подпольщики организации "Русский Херсон" помогают российским артиллеристам в проведении военных операций", – сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, склад боеприпасов у Антоновского моста и командный пункт в селе Садово, пункт временного расположения боевиков ВСУ и их военной техники в селе Львово и ангар с боевой техникой в Херсоне – все это было уничтожено российскими артиллеристами, которым помогают с информацией местные подпольщики.Киев несет большие потери в СВОРоссийские военные вывели из строя убитыми и ранеными 690 боевиков ВСУ за сутки, уничтожили больше тридцати единиц техники, в том числе польские самоходные артиллерийские установки "Краб" и американские артиллерийские системы М777. Поражение живой силе и военной технике противника было нанесено в 102-х районах.Соединения группировки войск "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, уничтожены 12 боевиков."За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих ВСУ", – сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В Госдуме ответили на угрозы Киева по КрымуДепутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил Ирине Верещук паковать побыстрее чемоданы, если она не хочет попасть в тюрьму. Об этом парламентарий заявил в комментарии РИА Новости Крым.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале написала, что россияне незаконно находятся на полуострове, и что "пребывание на территории украинского Крыма для вас небезопасно. Уезжайте. Не будьте легкомысленными", – заявила она.По словам Шеремета, крымчанам и гостям полуострова не следует бояться угроз со стороны представителей киевского режима, такие заявления безосновательны."Думаю, что Верещук и всем, кто с ней, уже пора паковать чемоданы, потому что они все понесут наказание и могут не сомневаться, что в ближайшее время таких представителей киевского режима, хунты, националистов, подлецов и предателей, которые запугивают мирное население, которые воюют с мирным населением западным оружием, уничтожат, либо они будут находиться в тюрьме. И будут работать на благо и развитие Российской Федерации. В этом они могут не сомневаться, поэтому Верещук пусть пакует побыстрее чемоданы. Мы за ними скоро придем. В этом она (Верещук – ред.) не должна сомневаться", – сказал Шеремет.Взрыв на украинском нефтепроводеНа нефтепроводе в Ивано-Франковской области произошел взрыв."Над селом Стримба Надворнянской общины поднимается черный дым. Очевидцы сообщают о возможном взрыве на объекте с нефтью", – пишет РИА Новости со ссылкой на агентство РБК-Украина.В госслужбе по ЧС Украины подтвердили этот факт."Произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров с последующим разлитием нефтепродуктов и горением", – говорится в Telegram-канале ведомства.
https://crimea.ria.ru/20230930/vazhnyy-istoricheskiy-moment-v-kakhovke-proshel-avtoprobeg-1131761801.html
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херсонская область
новые регионы россии
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главное за день, день воссоединения с россией, херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, новости сво, потери всу , антоновский мост, группировка войск "днепр", ирина верещук, михаил шеремет, ивано-франковская область, взрыв, нефтепровод
Главное за день: 30 сентября

Главные события и заявления субботы, 30 сентября

22:28 30.09.2023
 
© РИА НовостиПраздничный концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!" на Красной площади в Москве
Праздничный концерт Одна страна, одна семья, одна Россия! на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Свои среди своих: в чем суть Дня воссоединения новых регионов с Россией. Как Россия строит мирную жизнь в новых регионах. Подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии. 700 боевиков и десятки единиц западной техники: потери ВСУ за сутки. ВС РФ остановили украинский десант на острове под Херсоном. Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму – ответ Госдумы. Взрыв на нефтепроводе в Ивано-Франковской области. На Украине чиновница при задержании пыталась съесть взятку.
О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.

День воссоединения новых регионов с Россией

30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население страны выросло более чем на 8 миллионов человек, а ее площадь увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.
На территории новых регионов Россия ведет гигантскую стройку: появляются новые дороги, школы, детские сады, медицинские центры и парки. Идет восстановление коммунальной инфраструктуры, которая десятилетиями не ремонтировалась. Люди видят, как "быстро и качественно Россия может созидать мирную жизнь, тогда как со стороны Украины в мирных граждан летят только мины и снаряды.
В Каховке прошел автопробег, посвящённый Дню воссоединения новых регионов с Россией
16:10День воссоединения новых регионов с Россией
Важный исторический момент: в Каховке прошел автопробег

Подпольщики Херсонщины помогают ВС РФ

Подпольщики в Херсонской области помогают российским артиллеристам проводить операции по уничтожению сил противника.
"Подпольщики организации "Русский Херсон" помогают российским артиллеристам в проведении военных операций", – сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, склад боеприпасов у Антоновского моста и командный пункт в селе Садово, пункт временного расположения боевиков ВСУ и их военной техники в селе Львово и ангар с боевой техникой в Херсоне – все это было уничтожено российскими артиллеристами, которым помогают с информацией местные подпольщики.
Бойцы отряда спецназначения - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
15:14
В Херсонской области и в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ

Киев несет большие потери в СВО

Российские военные вывели из строя убитыми и ранеными 690 боевиков ВСУ за сутки, уничтожили больше тридцати единиц техники, в том числе польские самоходные артиллерийские установки "Краб" и американские артиллерийские системы М777. Поражение живой силе и военной технике противника было нанесено в 102-х районах.
Соединения группировки войск "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, уничтожены 12 боевиков.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих ВСУ", – сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
15:58
Армия России отразила девять атак по двум основным направлениям за сутки

В Госдуме ответили на угрозы Киева по Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил Ирине Верещук паковать побыстрее чемоданы, если она не хочет попасть в тюрьму. Об этом парламентарий заявил в комментарии РИА Новости Крым.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале написала, что россияне незаконно находятся на полуострове, и что "пребывание на территории украинского Крыма для вас небезопасно. Уезжайте. Не будьте легкомысленными", – заявила она.
По словам Шеремета, крымчанам и гостям полуострова не следует бояться угроз со стороны представителей киевского режима, такие заявления безосновательны.
"Думаю, что Верещук и всем, кто с ней, уже пора паковать чемоданы, потому что они все понесут наказание и могут не сомневаться, что в ближайшее время таких представителей киевского режима, хунты, националистов, подлецов и предателей, которые запугивают мирное население, которые воюют с мирным населением западным оружием, уничтожат, либо они будут находиться в тюрьме. И будут работать на благо и развитие Российской Федерации. В этом они могут не сомневаться, поэтому Верещук пусть пакует побыстрее чемоданы. Мы за ними скоро придем. В этом она (Верещук – ред.) не должна сомневаться", – сказал Шеремет.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
14:25
Когда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева

Взрыв на украинском нефтепроводе

На нефтепроводе в Ивано-Франковской области произошел взрыв.
"Над селом Стримба Надворнянской общины поднимается черный дым. Очевидцы сообщают о возможном взрыве на объекте с нефтью", – пишет РИА Новости со ссылкой на агентство РБК-Украина.
В госслужбе по ЧС Украины подтвердили этот факт.
"Произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров с последующим разлитием нефтепродуктов и горением", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
08:52
На Украине чиновница при задержании пыталась съесть взятку
 
Главное за деньДень Воссоединения с РоссиейХерсонская областьВладимир СальдоНовые регионы РоссииНовости СВОПотери ВСУАнтоновский мостГруппировка войск "Днепр"Ирина ВерещукМихаил ШереметИвано-Франковская областьВзрывНефтепровод
 
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Заголовок открываемого материала
22:28Главное за день: 30 сентября
22:12Не помогут: в США одобрили финансирование властей без поддержки Украине
22:03Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу
21:52Ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
21:28Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм
20:57Крымский мост открыли для движения
20:35Ждем и готовимся: как Россия ответит на новое "контрнаступление" ВСУ
19:54В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти
19:47Крымский мост закрыт
19:38Все медучреждения Херсонщины будут модернизированы – власти
19:12Выплаты ветеранам боевых действий: Минтруд разъяснил новый порядок
18:48Нацист в парламенте Канады и лагеря на Херсонщине: топ новостей недели
18:12Взрыв на нефтепроводе в Ивано-Франковской области – что известно
17:40Сделать свою жизнь экологичной: в Ялте прошел "Ай-Петри Фест"
16:39700 боевиков и десятки единиц западной техники: потери ВСУ за сутки
16:10Важный исторический момент: в Каховке прошел автопробег
15:58Армия России отразила девять атак по двум основным направлениям за сутки
15:14В Херсонской области и в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ
14:25Когда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева
14:05Видимость хорошая: как работает Керченская переправа в субботу
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