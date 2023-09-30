https://crimea.ria.ru/20230930/700-boevikov-i-desyatki-edinits-zapadnoy-tekhniki-poteri-vsu-za-sutki-1131766332.html

700 боевиков и десятки единиц западной техники: потери ВСУ за сутки

700 боевиков и десятки единиц западной техники: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 30.09.2023

700 боевиков и десятки единиц западной техники: потери ВСУ за сутки

Российские военные вывели из строя убитыми и ранеными 690 боевиков ВСУ за сутки, уничтожили больше тридцати единиц техники, в том числе польские самоходные... РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T16:39

2023-09-30T16:39

2023-09-30T16:39

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Российские военные вывели из строя убитыми и ранеными 690 боевиков ВСУ за сутки, уничтожили больше тридцати единиц техники, в том числе польские самоходные артиллерийские установки "Краб и американские артиллерийские системы М777. Поражение живой силе и военной технике противника было нанесено в 102-х районах, сообщили в Минобороны России.На Донецком направлении противник потерял за сутки составили до 430-ти военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронемашины и два автомобиля.На Запорожском направлении российские военные нанесли огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. В ходе боев здесь было уничтожено три десятка боевиков ВСУ, выведены из строя две боевые бронемашины и три автомобиля.На Купянском направлении противнику нанесено поражение возле Степовой Новоселовки Харьковской области. Ликвидированы два десятка украинских солдат и сожжены два автомобиля.На этом направлении также была поражена артиллерийская система М777, сделанная в США, орудие "Мста-Б" и самоходная артустановка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Здесь уничтожено до 50-ти боевиков киевского режима, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубица Д-30На Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли огневое поражение штурмовым отрядам ВСУ в возле Никольского в ДНР и отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ровнополь ДНР и Приютное Запорожской области.Потери противника на этом направлении составили более 120 человек, два пикапа, артиллерийская система М777 из США, а также самоходная артиллерийская установка "Краб" из Польши.На Херсонском направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек и три автомобиля.Накануне сообщалось, что ВСУ за неделю предприняли более 30 атак на Донецком направлении, потеряв свыше 1760 военнослужащих, из-за чего украинское командование было вынуждено перебросить силы с других направлений.ВСУ за неделю потеряли в зоне спецоперации около 3,7 тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники, наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.Как отметил глава ведомства Сергей Шойгу, несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", США и их союзники продолжают вооружать Украину, а киевский режим бросает на поле боя абсолютно неопытных людей, тем самым отправляя их на верную смерть. По его словам, "такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать ДнепрУничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), запорожская область, купянск, харьковская область, херсонская область, потери всу