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Массовое отключение: пригород и Симферополь до вечера без света - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Массовое отключение: пригород и Симферополь до вечера без света
Массовое отключение: пригород и Симферополь до вечера без света - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Массовое отключение: пригород и Симферополь до вечера без света
В пятницу больше 60 улиц крымской столицы и пригородные села до вечера останутся без электроэнергии. Об этом предупреждают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T06:34
2023-09-29T06:34
крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В пятницу больше 60 улиц крымской столицы и пригородные села до вечера останутся без электроэнергии. Об этом предупреждают в "Крымэнерго".Отключения – плановые, из-за ремонта электрооборудования. Энергетики приступят к работам в 8:00 и завершат в 17:00.Без света в этот период будут жители Центрального, Киевского и Железнодорожного районов Симферополя по адресам: Кроме того, без электричества останутся жители сел Донское, Мазанка и Ивановка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе до вечера не будет электричества – адресаКак правильно выбрать обогреватель – советы экспертаМассовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверку
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крым, симферополь, гуп рк "крымэнерго", симферопольский район, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, новости крыма
Массовое отключение: пригород и Симферополь до вечера без света

Более 50 улиц Симферополя и пригородные села в пятницу до вечера останутся без света

06:34 29.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В пятницу больше 60 улиц крымской столицы и пригородные села до вечера останутся без электроэнергии. Об этом предупреждают в "Крымэнерго".
Отключения – плановые, из-за ремонта электрооборудования. Энергетики приступят к работам в 8:00 и завершат в 17:00.
Без света в этот период будут жители Центрального, Киевского и Железнодорожного районов Симферополя по адресам:
  • ул. Войкова (Караманова), 2-14а, 3,5; ул. Севастопольская/ул. Эстонская, 58/2; ул. Лихого, 1-7; ул. Севастопольская, 66, 31; ул. Парковая, 2; 1-7; пер. Парковый, 2-4, 1-3; ул. Тамбовская, 34-36, 37-51; ул. Бульварная, 2-4/5, 1/66-9; ул. Батурина, 2-14, 1-11; ул. Поповкина, 3; ул. Севастопольская – ул. Объездная (светофор); ул. Ангарская, 36-38, 1А, 39/22-59; ул. Генерала Захарова, 4, 12-22, 1-15А; ул. Жидкова, 74-76, 65/5; ул. Коммунальная, 6, 1А,15; ул. Полигонная, 70-124, 81-127; ул. Артиллерийская, 92-94А; ул. Козлова, 120-164, 71-99; ул. Красноармейская, 168; пер. Черноморский, 2/14-10/93, 1/16-9; ул. Черноморская, 2-20, 1/77-27; ул. Крылова, 131А;
  • ул. Запорожская, 4/9, 15-41; ул. Запорожская/пер. Строителей, 10/2Б; ул. Строителей, 14/14; пер. Строителей, 6-14, 5-13; ул. Широкая, 2-4, 3-11; пер. Широкий, 2-14, 1-19; ул. Москалева, 9/2; ул. Альпинистов, 24-64, 43-77; ул. Западная, 18-50, 17-53; пер. Крутой, 46-66, 15-37; ул. Л. Украинки, 66-90, 95-101; туп. Киевский, 2-6; ул. Мраморная, 32-46, 13-31; ул. Полтавская, 20-34, 21-39; пер. Полтавский, 4-20, 3-7; ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46; ул. Генерала Родионова, 68-70; ул. Ивана Голубца, 40-62, 3-23; ул. Симферопольская, 61-69; ул. Арендная, 2-18, 1-11; ул. Земляничная, 2-16, 1-15; ул. Кирпичная, 2-10, 1-9;
  • ул. Посевная, 2-10; ул. Сосновая, 2-16, 1-17; ул. Лунная, 1-17;
  • ул. Зеленая, 2-6, 1-5; ул. Третья, 10; ул. Винницкая, 146-172, 13-23; ул. Телефонный спуск, 21; ул. Связистов, 142-174, 131-159; ул. Высотная/ул. Бархатовой, 138-160, 90, 139-167; пер. Конечный, 2-16, 5-13; ул. Петровская балка, 318-340, 285-305; ул. Производственная, 6-56; ул. Тарабукина, 165-167; пр-зд Второй Петровский, 1, 3; ул. Петровская балка, 218-316, 171-275; ул. Телефонный спуск , 7-11А; пр. Кирова, 42-46/2;
  • ул. Ушинского, 2/46-6; ул. Пушкина, 2/2-4/7; ул. К. Маркса, 5-7.
Кроме того, без электричества останутся жители сел Донское, Мазанка и Ивановка.
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