https://crimea.ria.ru/20230929/massovoe-otklyuchenie-prigorod-i-simferopol-do-vechera-bez-sveta-1131733893.html

Массовое отключение: пригород и Симферополь до вечера без света

Массовое отключение: пригород и Симферополь до вечера без света - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Массовое отключение: пригород и Симферополь до вечера без света

В пятницу больше 60 улиц крымской столицы и пригородные села до вечера останутся без электроэнергии. Об этом предупреждают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T06:34

2023-09-29T06:34

2023-09-29T06:34

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гуп рк "крымэнерго"

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жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В пятницу больше 60 улиц крымской столицы и пригородные села до вечера останутся без электроэнергии. Об этом предупреждают в "Крымэнерго".Отключения – плановые, из-за ремонта электрооборудования. Энергетики приступят к работам в 8:00 и завершат в 17:00.Без света в этот период будут жители Центрального, Киевского и Железнодорожного районов Симферополя по адресам: Кроме того, без электричества останутся жители сел Донское, Мазанка и Ивановка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе до вечера не будет электричества – адресаКак правильно выбрать обогреватель – советы экспертаМассовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверку

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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