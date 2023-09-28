https://crimea.ria.ru/20230928/v-simferopole-do-vechera-ne-budet-elektrichestva--adresa-1131708217.html

В Симферополе до вечера не будет электричества – адреса

В Симферополе до вечера не будет электричества – адреса - РИА Новости Крым, 28.09.2023

В Симферополе до вечера не будет электричества – адреса

В четверг жители пятидесяти симферопольских улиц до вечера останутся без электричества из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T06:54

2023-09-28T06:54

2023-09-28T06:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В четверг жители пятидесяти симферопольских улиц до вечера останутся без электричества из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Ориентировочное время выполнения плановых работ - с 8:00 до 17:00. В этот период света не будет по адресам: ул. Войкова, 2-14а, 3,5; ул. Севастопольская/ул. Эстонская, 58/2; ул. Лихого, 1-7; ул. Севастопольская, 66, 31; ул. Парковая, 2; 1-7; пер. Парковый, 2-4, 1-3; ул. Тамбовская, 34-36, 37-51; ул. Бульварная, 2-4/5, 1/66-9; ул. Батурина, 2-14, 1-11; ул. Поповкина, 3; ул. Севастопольская – ул. Объездная (светофор); ул. Ангарская, 36-38, 1а, 39/22-59; ул. Генерала Захарова, 4, 12-22, 1-15а; ул. Жидкова, 74-76, 65/5; ул. Коммунальная, 6, 1а,15; ул. Полигонная, 70-124, 81-127; ул. Артиллерийская, 92-94а; ул. Козлова, 120-164, 71-99; ул. Красноармейская, 168; пер. Черноморский, 2/14-10/93, 1/16-9; ул. Черноморская, 2-20, 1/77-27; ул. Крылова, 131а; ул. Запорожская, 4/9, 15-41; ул. Запорожская/пер. Строителей, 10/2б; ул. Строителей, 14/14; пер. Строителей, 6-14, 5-13; ул. Широкая, 2-4, 3-11; пер. Широкий, 2-14, 1-19; ул. Москалева, 9/2; туп. Киевский, 2-6; ул. Мраморная, 32-46, 13-31; ул. Полтавская, 20-34, 21-39; пер. Полтавский, 4-20, 3-7; ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46; ул. Генерала Родионова, 68-70; ул. Ивана Голубца, 40-62, 3-23; ул. Симферопольская, 61-69; ул. Винницкая, 146-172, 13-23; ул. Телефонный спуск, 21; ул. Связистов, 142-174, 131-159; ул. Высотная/ул. Бархатовой, 138-160, 90, 139-167; пер. Конечный, 2-16, 5-13; ул. Петровская балка, 318-340, 285-305; ул. Производственная, 6-56; ул. Тарабукина, 165-167; пр-зд Второй Петровский, 1, 3; ул. Петровская балка, 218-316, 171-275; спуск Телефонный, 7, 11, 11А; ул. Объездная, 6; пер. Лавандовый, 1, 2; ул. Куйбышева, 227, 217.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория до утра останется без воды из-за аварии на водоводеПерепланировка квартиры – рекомендации экспертаЧасть Ялты на три дня останется без газа

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